Strasbourg akan menghadapi Paris Saint-Germain pada Sabtu, 17 Oktober 2026 di Stade de la Meinau, Strasbourg.

Dalam pertemuan liga terbaru mereka pada Februari 2026, PSG meraih kemenangan tandang tipis 2-1 di Stade de la Meinau meski Achraf Hakimi mendapat kartu merah pada akhir pertandingan. Satu-satunya sukses terbaru Strasbourg atas raksasa Paris itu terjadi dalam kemenangan kandang 2-1 yang berkesan di Meinau pada Desember 2017.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Strasbourg vs Paris Saint-Germain, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Ligue 1 Strasbourg vs Paris Saint-Germain?

Strasbourg menjamu Paris Saint-Germain di Stade de la Meinau, Strasbourg, pada Sabtu, 17 Oktober 2026.

Ligue 1 - Pekan 7 17 Okt 2026 - 11.15 Stade de la Meinau

Bagaimana cara membeli tiket Ligue 1 Strasbourg vs Paris Saint-Germain?

Untuk mendapatkan tiket pertandingan Ligue 1 antara RC Strasbourg dan Paris Saint-Germain, Anda bisa mengikuti sejumlah saluran resmi dan terotorisasi:

1. Platform tiket resmi klub tuan rumah (sumber utama)

Di Stade de la Meinau (pertandingan kandang Strasbourg): Kunjungi portal tiket resmi RC Strasbourg ( billetterie.rcstrasbourgalsace.fr ). Buat akun atau masuk untuk melihat kursi reguler yang tersedia.

Penjualan umum: Laga-laga besar melawan PSG sering kali cepat habis terjual atau melalui fase rilis bertingkat, yakni pemegang tiket musiman lebih dulu, disusul anggota/pelanggan, lalu publik umum. Anda bisa mendaftar notifikasi tiket langsung di situs klub untuk diberi tahu begitu penjualan umum dibuka.

2. Platform penjualan kembali resmi

PSG Ticketplace: Jika laga kandang di Parc des Princes benar-benar habis terjual saat penjualan umum, PSG mengoperasikan pasar penjualan kembali resmi dan aman bernama Ticketplace yang terintegrasi langsung ke situs tiket mereka. Pemegang tiket musiman mendaftarkan kursi mereka di sini dengan harga terverifikasi.

Layanan penjualan kembali Strasbourg: Strasbourg juga mengelola sistem penjualan kembali resmi melalui platform tiket utama mereka untuk pertandingan kandang yang habis terjual.

3. Paket VIP & hospitality

Untuk akses yang terjamin tanpa menunggu rilis bagi publik umum, kedua klub menawarkan opsi hospitality hari pertandingan atau lounge VIP. Paket-paket ini biasanya mencakup kursi premium di area tengah, akses lounge, serta makanan atau minuman sebelum/sesudah pertandingan. Paket tersebut bisa diminta melalui bagian korporat atau VIP di situs resmi masing-masing klub.

4. Agregator tiket sekunder

Jika tiket resmi utama habis terjual, platform tiket sekunder seperti StubHub sering memiliki tiket yang dijual kembali, meski harganya mungkin lebih tinggi daripada harga normal.

Berapa harga tiket Ligue 1 Strasbourg vs Paris Saint-Germain?

Harga tiket untuk pertandingan Ligue 1 antara RC Strasbourg dan Paris Saint-Germain sangat bervariasi tergantung pada tempat Anda membelinya, kategori kursi, dan jenis penjual:

1. Penjualan resmi utama (harga normal)

Kursi kategori standar: Tiket penjualan umum yang dijual langsung melalui portal tiket resmi klub biasanya mulai dari €30 hingga €60 untuk kursi standar di tribun belakang gawang. Kursi tengah atau sisi lapangan umumnya berharga antara €70 dan €120 .

Hospitality & VIP: Paket hospitality premium resmi pada hari pertandingan dimulai sekitar €200 hingga €350+ per orang, termasuk makanan, pilihan minuman, dan kursi lounge utama.

2. Platform sekunder & penjualan kembali

Karena pertandingan yang melibatkan PSG secara rutin cepat habis terjual melalui saluran resmi utama, platform tiket sekunder seperti StubHub menampilkan harga dinamis yang didorong oleh permintaan:

Kursi level masuk / dasar: Harga jual kembali untuk kursi standar biasanya mulai dari sekitar €120 hingga €130 per tiket, termasuk biaya platform.

Harga tiket rata-rata: Harga rata-rata tiket standar di pasar penjualan kembali sekunder berada di kisaran €180 hingga €220 .

Kursi premium penjualan kembali: Kursi tengah di tingkat bawah atau kategori dengan permintaan tinggi sering berada di kisaran €230 dan €300+ per tiket.

Strasbourg vs Paris Saint-Germain Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Strasbourg vs Paris Saint-Germain

Strasbourg membukukan dua kemenangan, satu kekalahan, dan dua hasil lainnya dalam lima pertandingan terakhir mereka, dengan catatan yang mencakup tiga laga kompetitif. Pertandingan terbaru mereka berakhir dengan kemenangan 6-2 atas Troyes di Ligue 1, setelah kemenangan liga 2-1 atas Lens. Hasil terberat terbaru mereka adalah kekalahan 4-0 dari Marseille. Dalam lima pertandingan tersebut, Strasbourg mencetak delapan gol dan kebobolan sepuluh kali.

Lima pertandingan terakhir PSG menghasilkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 6-1 atas Slovan Bratislava di Liga Champions, yang terjadi setelah kekalahan kandang 2-1 dari Monaco di Ligue 1. Hasil sebelumnya termasuk dua hasil imbang beruntun 2-2 melawan Lille dan Rennes. PSG mencetak 13 gol dalam lima laga tersebut dan kebobolan delapan gol.

Strasbourg vs Paris Saint-Germain: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada Februari 2026, ketika PSG menang 2-1 di Stade de la Meinau dalam laga Ligue 1. Dalam lima pertemuan terakhir, catatannya terbagi, dengan PSG meraih dua kemenangan, Strasbourg menang sekali, dan dua pertandingan berakhir imbang. Lima laga itu menghasilkan total gabungan 22 gol.