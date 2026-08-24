Cara mendapatkan tiket Strasbourg vs Monaco: harga Ligue 1, informasi pertandingan, penjualan last-minute, dan lainnya

Strasbourg akan menghadapi Monaco pada Sabtu, 12 September 2026 di Stade de la Meinau, Strasbourg.

Kedua tim kembali bertemu setelah duel 9 gol yang mendebarkan pada Mei 2026, ketika Strasbourg menundukkan Monaco 5-4 di kandang. Pada awal musim 2026-27, Monaco datang ke pertandingan ini dengan posisi yang lebih tinggi di klasemen, sementara Strasbourg berupaya membalikkan awal performa yang sulit.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Strasbourg vs Monaco, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Strasbourg vs Monaco di Ligue 1?

Strasbourg vs Monaco berlangsung di Stade de la Meinau, Strasbourg.

Ligue 1 - Pekan 4 12 Sep 2026 - 11.15 Stade de la Meinau

Bagaimana cara membeli tiket Strasbourg vs Monaco di Ligue 1?

Untuk membeli tiket pertandingan Ligue 1 RC Strasbourg vs AS Monaco di Stade de la Meinau, ikuti langkah-langkah standar berikut:

1. Portal tiket resmi RC Strasbourg

Kunjungi portal tiket online resmi RC Strasbourg atau gunakan aplikasi seluler resmi RC Strasbourg Alsace.

2. Platform penjualan kembali resmi

Karena pertandingan kandang Ligue 1 dengan permintaan tinggi di Stade de la Meinau sering kali habis terjual untuk pemegang tiket musiman, periksa bagian pertukaran/penjualan kembali tiket resmi klub di situs tiket klub jika kursi standar tidak tersedia.

Penjualan kembali resmi klub menyediakan tiket autentik yang terjamin dengan harga nominal.

3. Marketplace tiket sekunder

Jika sumber resmi sudah habis, platform sekunder seperti StubHub mencantumkan opsi tiket reguler dan hospitality.

Saring berdasarkan harga atau bagian tempat duduk dan pastikan penjual menyediakan pengiriman digital sebelum membeli.

Berapa harga tiket Strasbourg vs Monaco di Ligue 1?

Harga tiket untuk pertandingan RC Strasbourg vs AS Monaco pada 12 September 2026 bervariasi tergantung pada platform, kategori tempat duduk, dan ketersediaan:

Tiket reguler resmi (loket klub): Tiket standar dengan harga nominal biasanya berkisar dari £15 hingga £60 (€20 hingga €70) di berbagai tribune, dari tribune ujung tingkat bawah (misalnya Tribune Ouest ) hingga tribune samping tengah ( Tribune Sud ).

Marketplace sekunder / penjualan kembali resmi: Listing sekunder dan platform agregator tiket sekunder seperti StubHub saat ini mulai dari sekitar £60 hingga £65 ($80 hingga $83) untuk kategori tempat duduk umum (seperti Sud Présidentielle atau Est Famille ).

Kursi premium & penjualan kembali premium: Pemandangan tengah dari tingkat atas atau tiket kategori utama pada menit-menit terakhir mencapai antara £90 dan £110+ (€105 hingga €125+).

Strasbourg vs Monaco di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Strasbourg vs Monaco

Strasbourg memenangi satu dari lima pertandingan terakhirnya, tanpa hasil imbang dan kalah empat kali. Satu-satunya hasil positif mereka datang dalam laga persahabatan melawan Newcastle United, yang berakhir 1-1. Pertandingan kompetitif terbaru mereka adalah kekalahan telak 4-0 dari Marseille di Ligue 1. Dalam lima pertandingan tersebut, Strasbourg kebobolan 13 gol dan mencetak empat gol, catatan yang mencerminkan tim yang masih mencari pijakan.

Monaco memenangi empat dari lima pertandingan terakhirnya, dengan satu kekalahan. Pertandingan terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 di kandang Le Havre di Ligue 1. Mereka juga mengalahkan Gornik Zabrze 3-2 di kualifikasi Conference League. Satu-satunya kekalahan mereka datang saat menghadapi Coventry City dalam laga persahabatan pramusim. Monaco telah mencetak sembilan gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan enam gol.

Strasbourg vs Monaco: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk Strasbourg di Stade de la Meinau dalam laga Ligue 1 pada 17 Mei 2026. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir, Monaco memenangi dua laga, Strasbourg memenangi dua laga, dan satu pertandingan berakhir imbang. Strasbourg juga mengalahkan Monaco 3-1 di Coupe de France pada Februari 2026. Lima pertemuan tersebut menghasilkan total 22 gol.

Klasemen Strasbourg vs Monaco

Di Ligue 1, Strasbourg saat ini berada di posisi ke-18, sementara Monaco menempati peringkat kelima.