Strasbourg menjamu Lorient pada Sabtu, 5 Desember 2026 di Stade de la Meinau, Strasbourg.

Pertemuan terakhir mereka di liga berlangsung pada 26 April 2026, ketika Strasbourg meraih kemenangan dramatis 3-2 di kandang Lorient, Stade du Moustoir. Sebelum laga dengan banyak gol itu, kedua tim bermain imbang 0-0 dalam pertandingan ketat yang didominasi pertahanan di Stade de la Meinau pada Desember 2025.

Simak panduan dari GOAL tentang segala hal yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Strasbourg vs Lorient, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Strasbourg vs Lorient di Ligue 1 dimulai?

Strasbourg vs Lorient berlangsung di Stade de la Meinau, Strasbourg, pada Sabtu, 5 Desember 2026.

Ligue 1 - Pekan 13 5 Des 2026 - 14.45 Stade de la Meinau

Bagaimana cara membeli tiket Strasbourg vs Lorient di Ligue 1?

Berikut pilihan dan cara membeli tiket pertandingan Strasbourg vs Lorient di Ligue 1:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Cara paling langsung dan aman adalah membeli melalui situs resmi RC Strasbourg Alsace sebagai tuan rumah atau FC Lorient. Kanal resmi klub menawarkan tiket dengan harga resmi serta akses prioritas bagi anggota atau pemegang tiket musiman.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket untuk pertandingan Ligue 1 mendatang ketika alokasi tiket utama telah habis.

Berapa harga tiket Strasbourg vs Lorient di Ligue 1?

Berikut perkiraan harga tiket untuk pertandingan Strasbourg vs Lorient mendatang di Ligue 1:

1. Kanal resmi klub

Kursi standar: Biasanya berkisar antara €20 hingga €40 .

Biasanya berkisar antara . Kursi premium atau VIP: Umumnya berkisar antara €50 hingga €75.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Kursi kategori termurah atau tribun atas: Mulai sekitar €30 hingga €35 .

Mulai sekitar . Posisi di tribun premium: Berkisar antara €75 hingga €95.

Strasbourg vs Lorient di Ligue 1: Semua yang perlu diketahui

Performa Strasbourg dan Lorient

Strasbourg mencatat satu kemenangan dan empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di Ligue 1. Hasil terbarunya adalah kemenangan kandang 5-1 atas Auxerre pada 1 November, setelah sebelumnya kalah beruntun dari Rennes (0-3), Paris Saint-Germain (1-3), Nice (2-1), dan Paris FC (2-1). Dalam lima laga itu, Strasbourg mencetak sepuluh gol dan kebobolan sembilan kali, menunjukkan kemampuan mencetak gol tetapi juga kerapuhan dalam bertahan.

Lorient meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di Ligue 1. Mereka mengalahkan Monaco 1-0 dan Paris FC 1-0 secara beruntun, tetapi pertandingan terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 0-2 dari Brest pada 2 November. Dalam rangkaian lima laga itu, mereka juga bermain imbang 0-0 melawan Angers dan kalah 2-1 dari Le Mans. Lorient mencetak tiga gol dan kebobolan tiga kali dalam periode tersebut.

Strasbourg vs Lorient: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua klub berlangsung pada 26 April 2026, ketika Strasbourg menang 3-2 di kandang Lorient dalam pertandingan Ligue 1. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 0-0 saat Strasbourg menjamu Lorient pada Desember 2025. Dalam lima pertemuan terakhir, Strasbourg meraih tiga kemenangan berbanding dua milik Lorient, dengan total 12 gol tercipta dalam laga-laga tersebut.