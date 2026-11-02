Strasbourg menjamu Brest pada Sabtu, 21 November 2026 di Stade de la Meinau, Strasbourg.

Pada musim Ligue 1 2025–26, Brest meraih kemenangan tipis 2-1 di kandang Strasbourg, Stade de la Meinau, pada November 2025. Strasbourg membalasnya dalam pertemuan kedua pada musim yang sama dengan kemenangan tandang 2-1 di Stade Francis-Le Blé pada Mei 2026.

Simak panduan dari GOAL mengenai cara mendapatkan tiket Strasbourg vs Brest, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan Strasbourg vs Brest di Ligue 1 dimulai?

Strasbourg vs Brest dimulai di Stade de la Meinau, Strasbourg, pada Sabtu, 21 November 2026.

Ligue 1 - Pekan 11 21 Nov 2026 - 14.45 Stade de la Meinau

Bagaimana cara membeli tiket Strasbourg vs Brest di Ligue 1?

Berikut pilihan yang tersedia untuk membeli tiket pertandingan Ligue 1 mendatang antara Strasbourg dan Brest:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub (RC Strasbourg Alsace): Cara paling langsung dan tepercaya untuk mendapatkan tiket dengan harga resmi adalah melalui portal penjualan tiket resmi Strasbourg, terutama bagi pendukung tuan rumah yang ingin duduk di tribune penonton umum Stade de la Meinau.

Cara paling langsung dan tepercaya untuk mendapatkan tiket dengan harga resmi adalah melalui portal penjualan tiket resmi Strasbourg, terutama bagi pendukung tuan rumah yang ingin duduk di tribune penonton umum Stade de la Meinau. Loket tiket Stade de la Meinau: Tiket terkadang dapat dibeli langsung di loket stadion menjelang hari pertandingan, bergantung pada ketersediaan jika tiket belum sepenuhnya terjual habis.

2. Platform penjualan tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih bisa ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Ligue 1 mendatang ketika alokasi penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Strasbourg vs Brest di Ligue 1?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Ligue 1 mendatang antara Strasbourg dan Brest, berdasarkan kanal resmi klub dan pasar tiket sekunder:

1. Kanal resmi klub

Kursi standar / kategori penonton umum: Biasanya berkisar antara €20 hingga €40 , untuk kursi di belakang gawang atau area keluarga Stade de la Meinau dengan pemandangan dan atmosfer pertandingan standar.

Biasanya berkisar antara , untuk kursi di belakang gawang atau area keluarga Stade de la Meinau dengan pemandangan dan atmosfer pertandingan standar. Kursi premium / tribune tengah: Biasanya berharga antara €50 hingga €75, dengan sudut pandang yang lebih baik ke area tengah lapangan dan kenyamanan lebih.

2. Platform penjualan tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket jual kembali kategori bawah / ekonomis: Mulai sekitar €25 hingga €55 untuk kursi penonton umum di tribune atas atau area keluarga.

Mulai sekitar untuk kursi penonton umum di tribune atas atau area keluarga. Tiket jual kembali tribune atas dan kursi premium: Berkisar dari €110 hingga €150 lebih per tiket untuk kursi berdampingan yang banyak diminati atau memiliki posisi lebih baik.

Strasbourg vs Brest di Ligue 1: Semua yang perlu diketahui

Performa Strasbourg vs Brest

Strasbourg mencatatkan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di Ligue 1, dengan sembilan gol dicetak dan sebelas gol kebobolan. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 1-3 dari Paris Saint-Germain. Dalam rangkaian itu, mereka juga kalah 2-1 dari Nice dan Paris FC. Satu-satunya kemenangan mereka diraih dengan skor 6-2 atas Troyes, meski hasil itu kini terasa jauh setelah tiga kekalahan berikutnya.

Brest meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir mereka, meski salah satu hasil imbang itu terjadi dalam laga persahabatan melawan Monza. Khusus di Ligue 1, hasil terbaru mereka adalah imbang 1-1 melawan Lille. Sebelumnya, mereka mencatatkan kemenangan meyakinkan 5-1 atas Angers. Mereka juga kalah 2-1 dari Auxerre dan 0-1 dari Paris Saint-Germain pada awal rangkaian tersebut.

Strasbourg vs Brest: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung pada Mei 2026, ketika Brest menang 1-2 di kandang Strasbourg dalam laga Ligue 1. Dalam lima pertemuan terakhir, Brest meraih tiga kemenangan, Strasbourg satu kemenangan, dan satu pertandingan berakhir imbang. Brest juga menang dalam dua kunjungan terakhir mereka ke Stade de la Meinau.