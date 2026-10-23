Dalam pertemuan-pertemuan terakhir kedua tim, Strasbourg secara umum lebih unggul, termasuk kemenangan telak 3-0 saat terakhir kali menjamu Auxerre. Suporter dapat menantikan pertarungan taktik yang sengit ketika Auxerre berupaya mengakhiri rentetan laga tanpa kemenangan melawan Strasbourg, yang tangguh di kandang.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Strasbourg vs Auxerre, termasuk tempat membelinya dan harganya, dari GOAL.

Kapan pertandingan Strasbourg vs Auxerre di Ligue 1 dimulai?

Strasbourg vs Auxerre berlangsung di Stade de la Meinau, Strasbourg, pada Minggu, 1 November 2026.

Ligue 1 - Pekan 9 1 Nov 2026 - 09.00 Stade de la Meinau

Bagaimana cara membeli tiket Strasbourg vs Auxerre di Ligue 1?

Jika Anda ingin membeli tiket pertandingan Ligue 1 mendatang antara Strasbourg dan Auxerre di Stade de la Meinau, ada beberapa pilihan:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Cara paling tepercaya dan langsung untuk mendapatkan tiket dengan harga resmi adalah melalui situs web atau loket tiket resmi Racing Club de Strasbourg Alsace. Tiket untuk anggota maupun penjualan umum tersedia menjelang hari pertandingan.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub sudah habis terjual, tiket masuk umum kerap tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub .

Berapa harga tiket Strasbourg vs Auxerre di Ligue 1?

Harga tiket pertandingan Ligue 1 antara Strasbourg dan Auxerre bervariasi, bergantung pada apakah Anda membelinya melalui kanal resmi klub atau platform penjualan kembali:

1. Kanal resmi klub

Tribune belakang gawang (Tribune Est / tribune keluarga): €30 hingga €50

Tribune sudut: €50 hingga €80

Tempat duduk di sisi lapangan (Tribune Sud / Présidentielle): €80 hingga €120+

Paket VIP & hospitality: €150 hingga €250+

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket dari penjualan resmi klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Tribune atas / penjualan kembali umum: €30 hingga €55

Tiket penjualan kembali standar di sisi lapangan / sudut: €55 hingga €95

Tribune bawah premium / blok dengan permintaan tinggi: €95 hingga €140+

Strasbourg vs Auxerre di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Strasbourg dan Auxerre

Strasbourg mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di Ligue 1. Laga terakhirnya berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Paris FC. Sebelumnya, Strasbourg bermain imbang 1-1 dengan Monaco dan meraih kemenangan meyakinkan 6-2 di kandang Troyes. Strasbourg juga mengalahkan Lens 2-1 dalam rentetan tersebut. Dari lima laga itu, Strasbourg mencetak 11 gol dan kebobolan sembilan kali.

Auxerre meraih dua kemenangan dan menelan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di Ligue 1. Hasil terakhirnya adalah kemenangan 2-1 di kandang Brest, sementara sebelumnya Auxerre juga mengalahkan Nice 1-0. Dua hasil positif itu menyusul kekalahan dari Lyon (3-1), Angers (3-1), dan Lens (5-2). Dalam lima laga tersebut, Auxerre mencetak tujuh gol dan kebobolan 12 kali.

Strasbourg vs Auxerre: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung pada Maret 2026, ketika laga di kandang Auxerre berakhir 0-0. Sebelumnya, Strasbourg menang 3-0 saat menjamu Auxerre pada Oktober 2025. Dalam lima pertemuan terakhir, Strasbourg meraih tiga kemenangan, Auxerre tidak satu pun, dan dua laga lainnya berakhir imbang. Strasbourg menjadi tim yang lebih dominan dalam pertemuan kedua tim dalam beberapa musim terakhir.