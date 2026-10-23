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Ligue 1
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Cara mendapatkan tiket Strasbourg vs Auxerre: Harga tiket Ligue 1, informasi pertandingan, penjualan tiket menjelang laga, dan lainnya

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Tickets
Strasbourg
Auxerre
Ligue 1

Strasbourg menghadapi Auxerre di Ligue 1. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Dalam pertemuan-pertemuan terakhir kedua tim, Strasbourg secara umum lebih unggul, termasuk kemenangan telak 3-0 saat terakhir kali menjamu Auxerre. Suporter dapat menantikan pertarungan taktik yang sengit ketika Auxerre berupaya mengakhiri rentetan laga tanpa kemenangan melawan Strasbourg, yang tangguh di kandang.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Strasbourg vs Auxerre, termasuk tempat membelinya dan harganya, dari GOAL.

Kapan pertandingan Strasbourg vs Auxerre di Ligue 1 dimulai?

Strasbourg vs Auxerre berlangsung di Stade de la Meinau, Strasbourg, pada Minggu, 1 November 2026.

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Ligue 1 - Pekan 9
Stade de la Meinau

Bagaimana cara membeli tiket Strasbourg vs Auxerre di Ligue 1?

Jika Anda ingin membeli tiket pertandingan Ligue 1 mendatang antara Strasbourg dan Auxerre di Stade de la Meinau, ada beberapa pilihan:

1. Kanal resmi klub

  • Penjualan tiket resmi klub: Cara paling tepercaya dan langsung untuk mendapatkan tiket dengan harga resmi adalah melalui situs web atau loket tiket resmi Racing Club de Strasbourg Alsace. Tiket untuk anggota maupun penjualan umum tersedia menjelang hari pertandingan.

2. Pasar tiket sekunder

  • Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub sudah habis terjual, tiket masuk umum kerap tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub.

Berapa harga tiket Strasbourg vs Auxerre di Ligue 1?

Harga tiket pertandingan Ligue 1 antara Strasbourg dan Auxerre bervariasi, bergantung pada apakah Anda membelinya melalui kanal resmi klub atau platform penjualan kembali:

1. Kanal resmi klub

  • Tribune belakang gawang (Tribune Est / tribune keluarga): €30 hingga €50
  • Tribune sudut: €50 hingga €80
  • Tempat duduk di sisi lapangan (Tribune Sud / Présidentielle): €80 hingga €120+
  • Paket VIP & hospitality: €150 hingga €250+

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket dari penjualan resmi klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

  • Tribune atas / penjualan kembali umum: €30 hingga €55
  • Tiket penjualan kembali standar di sisi lapangan / sudut: €55 hingga €95
  • Tribune bawah premium / blok dengan permintaan tinggi: €95 hingga €140+

Strasbourg vs Auxerre di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Strasbourg dan Auxerre

Strasbourg mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di Ligue 1. Laga terakhirnya berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Paris FC. Sebelumnya, Strasbourg bermain imbang 1-1 dengan Monaco dan meraih kemenangan meyakinkan 6-2 di kandang Troyes. Strasbourg juga mengalahkan Lens 2-1 dalam rentetan tersebut. Dari lima laga itu, Strasbourg mencetak 11 gol dan kebobolan sembilan kali.

Auxerre meraih dua kemenangan dan menelan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di Ligue 1. Hasil terakhirnya adalah kemenangan 2-1 di kandang Brest, sementara sebelumnya Auxerre juga mengalahkan Nice 1-0. Dua hasil positif itu menyusul kekalahan dari Lyon (3-1), Angers (3-1), dan Lens (5-2). Dalam lima laga tersebut, Auxerre mencetak tujuh gol dan kebobolan 12 kali.

STR

STR - Performa

TRO
M2-6
ASM
S1-1
PAR
K2-1
NCE
K2-1
PSG
K1-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
5/5
AJA

AJA - Performa

NCE
M1-0
B29
M2-1
CLE
M4-3
REN
K4-1
LEH
M1-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Strasbourg vs Auxerre: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung pada Maret 2026, ketika laga di kandang Auxerre berakhir 0-0. Sebelumnya, Strasbourg menang 3-0 saat menjamu Auxerre pada Oktober 2025. Dalam lima pertemuan terakhir, Strasbourg meraih tiga kemenangan, Auxerre tidak satu pun, dan dua laga lainnya berakhir imbang. Strasbourg menjadi tim yang lebih dominan dalam pertemuan kedua tim dalam beberapa musim terakhir.

Head to Head

StrasbourgSeriAuxerre
4
1
0
Ligue 1
Auxerre badge
Auxerre
AJA
0
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
0
FT
Ligue 1
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
3
Auxerre badge
Auxerre
AJA
0
FT
Ligue 1
Auxerre badge
Auxerre
AJA
0
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
1
FT
Ligue 1
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
3
Auxerre badge
Auxerre
AJA
1
FT
Ligue 1
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
2
Auxerre badge
Auxerre
AJA
0
FT
9Gol yang Dicetak1
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol1/5
#MMSKGK+/-POINPerforma
1
LyonLyonOL
7421135+814
M
K
M
S
M
2
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
7421149+514
M
M
M
M
K
3
Paris FCParis FCPAR
7421127+514
M
K
M
S
M
4
LilleLilleLIL
7421105+514
S
M
K
M
M
5
MonacoMonacoASM
7421106+414
K
S
M
S
M
6
RennesRennesREN
74121514+113
K
M
K
M
M
7
LorientLorientFCL
732276+111
M
M
K
S
M
8
LensLensRCL
73131411+310
M
M
K
S
K
9
MarseilleMarseilleOM
73041410+49
M
M
K
K
K
10
BrestBrestB29
72321310+39
S
M
K
K
M
11
ToulouseToulouseTFC
72321211+19
M
S
M
S
K
12
AuxerreAuxerreAJA
73041117-69
M
K
M
M
K
13
NiceNiceNCE
722369-38
K
M
M
K
S
14
StrasbourgStrasbourgSTR
72141215-37
K
K
K
S
M
15
AngersAngersSCO
7214915-67
K
K
M
S
K
16
Le MansLe MansLEM
71331015-56
K
K
M
S
S
17
TroyesTroyesTRO
7115516-114
K
K
K
K
K
18
Le HavreLe HavreLEH
7025511-62
K
K
K
S
K
Liga Champions
Kualifikasi Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

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