Stoke City menjamu West Brom pada Sabtu, 12 Desember 2026, di Bet365 Stadium, Stoke.

Pertemuan terakhir mereka di liga berlangsung pada 7 Februari 2026 di The Hawthorns dan berakhir imbang 0-0 dalam laga ketat yang berlangsung alot. Pada pertemuan sebelumnya di bet365 Stadium pada 30 Agustus 2025, West Bromwich Albion menang tipis 1-0 atas tuan rumah.

Simak GOAL untuk mendapatkan semua informasi yang perlu Anda ketahui tentang cara memperoleh tiket Stoke City vs West Brom, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Championship Stoke City vs West Bromwich Albion dimulai?

Laga Stoke City vs West Brom dimulai di Bet365 Stadium, Stoke, pada Sabtu, 12 Desember 2026.

Championship - Pekan 21 12 Des 2026 - 07.30 Bet365 Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Championship Stoke City vs West Bromwich Albion?

Untuk membeli tiket pertandingan Championship antara Stoke City dan West Bromwich Albion, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Loket tiket resmi Stoke City: Sebagai klub tuan rumah di bet365 Stadium, Stoke City menjual tiket langsung melalui platform tiket daring resmi, layanan telepon, atau loket tiket stadion.

Sebagai klub tuan rumah di bet365 Stadium, Stoke City menjual tiket langsung melalui platform tiket daring resmi, layanan telepon, atau loket tiket stadion. Tiket tandang resmi West Bromwich Albion: Suporter tim tamu harus membeli tiket langsung melalui portal tiket resmi West Bromwich Albion. Alokasi tiket tandang diberikan terlebih dahulu kepada pemegang tiket musiman dan pemilik poin loyalitas West Bromwich Albion, bergantung pada ketersediaan.

2. Platform penjualan tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket kategori umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti Ticombo. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Championship mendatang ketika alokasi penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Championship Stoke City vs West Bromwich Albion?

Berikut perkiraan harga tiket pertandingan Championship antara Stoke City dan West Bromwich Albion:

1. Kanal resmi klub

Kursi standar dewasa untuk suporter tuan rumah/tamu: Biasanya berkisar antara £25 hingga £38 .

Biasanya berkisar antara . Tiket diskon dan lansia: Biasanya dihargai antara £18 dan £27 .

Biasanya dihargai antara . Kursi junior dan kelompok usia lebih muda: Biasanya berkisar antara £12 hingga £15 .

Biasanya berkisar antara . Paket layanan premium resmi: Mulai sekitar £334.

2. Platform penjualan tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti Ticombo menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Kursi standar yang dijual kembali: Harga biasanya mulai sekitar £63 hingga £85.

Harga biasanya mulai sekitar Harga rata-rata di pasar: Harga rata-rata di pasar sekitar £81.

Harga rata-rata di pasar sekitar Kursi premium dan di sisi panjang lapangan yang dijual kembali: Sering ditawarkan dengan harga antara £100 dan £135 atau lebih.

Stoke City vs West Bromwich Albion di Championship: Semua yang perlu diketahui

Performa Stoke City vs West Bromwich Albion

Stoke City meraih empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhirnya di Championship, dengan hanya kebobolan sekali sepanjang periode tersebut. Laga terakhir mereka berakhir dengan kemenangan tandang 1-2 atas Portsmouth pada 7 November, setelah menang 1-2 di markas Blackburn Rovers pada 3 November. Dalam periode ini, mereka juga mengalahkan Preston North End 2-0 di kandang dan menang 0-1 di markas Derby County. Stoke mencetak tujuh gol dan kebobolan satu gol dalam lima pertandingan tersebut, serta tiga kali tidak kebobolan.

West Brom mencatatkan tiga kemenangan dan dua hasil imbang dalam lima pertandingan terakhirnya di Championship, tanpa kekalahan. Hasil terakhir mereka adalah kemenangan 3-0 atas Millwall pada 7 November. Mereka juga mengalahkan West Ham 1-3 pada 31 Oktober. West Bromwich Albion bermain imbang 1-1 melawan Southampton dan Preston North End dalam periode ini, dengan mencetak sembilan gol dan kebobolan lima gol sepanjang lima pertandingan tersebut.

Stoke City vs West Bromwich Albion: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung pada Februari 2026, ketika West Brom dan Stoke City bermain imbang 0-0 di The Hawthorns dalam laga Championship. Sebelumnya, West Brom menang 0-1 di Bet365 Stadium pada Agustus 2025, sedangkan kedua tim bermain imbang 1-1 di The Hawthorns pada Januari 2025. Dalam lima pertemuan terakhir, Stoke meraih dua kemenangan, West Brom satu kemenangan, dan dua pertandingan berakhir imbang.