Stoke City menjamu Queens Park Rangers pada Sabtu, 5 Desember 2026 di Stadion Bet365, Stoke.

Pertemuan terakhir mereka di liga berakhir imbang 0-0 setelah duel sengit di Stadion bet365 pada Januari 2026. Saat bermain di kandang, Stoke City biasanya sulit ditembus QPR. Mereka memenangi dua laga kandang sebelumnya melawan klub asal London itu dengan skor 3-1 dan 1-0.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui dari GOAL untuk mendapatkan tiket Stoke City vs Queens Park Rangers, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Stoke City vs Queens Park Rangers di Championship dimulai?

Stoke City vs Queens Park Rangers berlangsung di Stadion Bet365, Stoke, pada Sabtu, 5 Desember 2026.

Championship - Pekan 19 5 Des 2026 - 10.00 Bet365 Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Stoke City vs Queens Park Rangers di Championship?

Untuk membeli tiket pertandingan Stoke City vs Queens Park Rangers di Championship, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Kantor tiket resmi Stoke City: Anda dapat membeli tiket reguler untuk pendukung tuan rumah langsung melalui situs resmi Stoke City atau dengan menghubungi kantor tiket klub. Ini merupakan pilihan utama dan paling aman bagi pendukung tuan rumah.

Anda dapat membeli tiket reguler untuk pendukung tuan rumah langsung melalui situs resmi Stoke City atau dengan menghubungi kantor tiket klub. Ini merupakan pilihan utama dan paling aman bagi pendukung tuan rumah. Situs resmi Queens Park Rangers: Pendukung tim tamu yang ingin datang ke Stadion bet365 dapat memperoleh tiket melalui portal tiket resmi QPR karena jatah khusus selalu disediakan bagi pendukung tim tamu.

2. Platform penjualan tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket reguler sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti Ticombo. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Championship mendatang ketika jatah penjualan utama sudah habis.

Berapa harga tiket Stoke City vs Queens Park Rangers di Championship?

Berikut perkiraan rincian harga tiket pertandingan Stoke City vs Queens Park Rangers di Championship:

1. Kanal resmi klub

Kursi reguler dewasa untuk pendukung tuan rumah/tim tamu: £25 hingga £38.

£25 hingga £38. Tiket harga khusus dan lansia: £18 hingga £27.

£18 hingga £27. Kursi anak-anak dan usia di bawah 18 tahun: £12 hingga £15.

2. Platform penjualan tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti Ticombo menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Kursi reguler yang dijual kembali: £75 hingga £95.

£75 hingga £95. Kursi premium dan tribun sisi panjang yang dijual kembali: £100 hingga £135.

Stoke City vs Queens Park Rangers di Championship: Semua yang perlu diketahui

Performa Stoke City vs Queens Park Rangers

Stoke City menyambut pertandingan ini dengan performa bagus, setelah meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhirnya di Championship. Pada laga terbarunya, Stoke City menang 1-2 di kandang Blackburn Rovers setelah sebelumnya mengalahkan Preston North End 2-0 di kandang. Satu-satunya kekalahan mereka dalam rangkaian itu terjadi melawan Middlesbrough, saat mereka kebobolan tiga gol. Dalam lima pertandingan tersebut, Stoke mencetak enam gol dan kebobolan empat gol, serta dua kali tidak kebobolan.

Hasil QPR dalam lima laga terakhir lebih tidak konsisten, dengan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Hasil paling menonjol adalah kemenangan telak 5-0 atas Swansea City, tetapi mereka juga kalah 4-1 di kandang dari Southampton dan takluk 3-0 di kandang Birmingham City. Pada laga terbarunya, QPR bermain imbang 1-1 dengan Burnley. QPR mencetak 11 gol dalam lima pertandingan tersebut, tetapi juga kebobolan sembilan gol. Itu mencerminkan tim yang mampu menciptakan peluang, tetapi masih rentan di lini belakang.

Stoke City vs Queens Park Rangers: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim berakhir 0-0 di Stadion Bet365 pada Januari 2026 dalam ajang Championship. Dari lima pertemuan terakhir, Stoke City menang dua kali, QPR menang sekali, dan dua pertandingan berakhir imbang. Stoke umumnya lebih unggul di kandang, dengan memenangi kedua laga kandang sebelumnya dalam data ini dengan skor 3-1 dan 1-0.