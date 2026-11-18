St. Truiden menjamu Ajax pada Kamis, 10 Desember 2026 di Stadion Daio Wasabi Stayen, Sint-Truiden.

Satu-satunya pertemuan mereka yang tercatat sebelumnya berlangsung dalam laga persahabatan pramusim antarklub pada 9 Juli 2024, ketika Ajax menang telak 4–0 atas St. Truiden. Pertandingan Conference League ini menjadi tonggak penting bagi St. Truiden untuk menguji kemampuan di pentas Eropa melawan klub besar dengan sejarah penuh prestasi.

Simak panduan GOAL berikut untuk mengetahui semua hal tentang cara mendapatkan tiket St. Truiden vs Ajax, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan pertandingan St. Truiden vs Ajax di Conference League dimulai?

St. Truiden vs Ajax berlangsung di Stadion Daio Wasabi Stayen, Sint-Truiden, pada Kamis, 10 Desember 2026.

Conference League - Pekan 5 10 Des 2026 - 15.00 Daio Wasabi Stayen Stadium

Bagaimana cara membeli tiket St. Truiden vs Ajax di Conference League?

Berikut pilihan pembelian tiket untuk pertandingan St. Truiden vs Ajax di Conference League:

1. Kanal resmi klub

Kanal penjualan tiket resmi St. Truiden (Sint-Truidense VV): Cara utama dan paling aman untuk membeli tiket tribun tuan rumah adalah langsung melalui portal tiket resmi STVV di situs klub, tempat suporter dapat mendaftarkan akun pembelian tiket.

Cara utama dan paling aman untuk membeli tiket tribun tuan rumah adalah langsung melalui portal tiket resmi STVV di situs klub, tempat suporter dapat mendaftarkan akun pembelian tiket. Tiket tribun tim tamu (suporter Ajax): Tiket untuk suporter Ajax yang bertandang didistribusikan secara eksklusif melalui kanal penjualan tiket resmi AFC Ajax dan tunduk pada sistem poin loyalitas laga tandang serta aturan alokasi klub.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub sudah benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti Ticombo. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Conference League mendatang ketika alokasi tiket dari kanal utama sudah habis.

Berapa harga tiket St. Truiden vs Ajax di Conference League?

Berikut perkiraan harga tiket pertandingan St. Truiden vs Ajax di Conference League:

1. Kanal resmi klub

Tiket dewasa: Berkisar antara €20 hingga €32 .

Berkisar antara . Tiket pelajar & remaja: Tiket dengan harga khusus untuk pelajar (di bawah 23/24 tahun) berkisar antara €15 dan €17 , sementara tiket untuk anak-anak di bawah 12 tahun dihargai mulai €12 hingga €15 .

Tiket dengan harga khusus untuk pelajar (di bawah 23/24 tahun) berkisar antara , sementara tiket untuk anak-anak di bawah 12 tahun dihargai mulai . Paket hospitality dan VIP: Biasanya mulai dari €75 hingga €95+ dan terus meningkat.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti Ticombo mencantumkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Harga jual kembali terendah: Umumnya mulai sekitar €120 hingga €250 .

Umumnya mulai sekitar . Harga rata-rata di pasar tiket sekunder: Rata-rata sekitar €400 hingga €520.

St. Truiden vs Ajax di Conference League: Semua yang perlu diketahui

Performa St. Truiden vs Ajax

St. Truiden mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhirnya. Hasil terbarunya adalah kemenangan 4-1 atas Zulte Waregem di First Division A pada 8 November, setelah bermain imbang 1-1 melawan Brann di Conference League pada 5 November. Sebelumnya, St. Truiden menang 1-0 di kandang FC Midtjylland dalam ajang Conference League, meski dua kekalahan beruntun di liga dari OH Leuven dan Club Brugge mendahului kemenangan tersebut. St. Truiden mencetak sembilan gol dan kebobolan tujuh kali dalam lima pertandingan itu.

Ajax memenangi empat dari lima pertandingan terakhirnya dan tidak terkalahkan dalam periode tersebut. Satu-satunya poin yang gagal mereka raih terjadi saat bermain imbang 2-2 di kandang FC Twente pada 8 November. Hasil paling dominan mereka adalah kemenangan 6-1 atas FC Midtjylland di Conference League pada 5 November. Ajax juga mengalahkan AZ Alkmaar 1-0 dan Atalanta 2-0 dalam periode itu. Ajax mencetak sebelas gol dan kebobolan empat kali dalam lima pertandingan tersebut.

St. Truiden vs Ajax: Rekor pertemuan terkini

Satu-satunya pertemuan kedua tim yang tercatat dalam data yang tersedia terjadi dalam laga persahabatan pramusim pada 9 Juli 2024, ketika Ajax mengalahkan St. Truiden 4-0. Tidak ada pertandingan kompetitif antara kedua klub yang tercatat dalam kumpulan data yang diberikan.