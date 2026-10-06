Derby del Sole antara SSC Napoli dan AS Roma merupakan salah satu rivalitas paling sengit dan bersejarah dalam sepak bola Italia. Digelar di Stadio Diego Armando Maradona yang ikonis di Napoli, laga ini mempertemukan dua raksasa legendaris dari selatan Italia dalam duel Serie A yang penuh gairah. Nantikan intensitas tanpa henti, adu taktik kelas dunia, dan gemuruh luar biasa dari tribune.

GOAL menyajikan semua informasi penting tentang harga dan ketersediaan tiket, serta cara membelinya.

Kapan pertandingan Serie A antara SSC Napoli dan Roma dimulai?

Napoli menghadapi Roma di Stadio Diego Armando Maradona, Napoli, dengan jadwal sepak mula mengikuti rangkaian pertandingan Serie A setelah jeda internasional.

Serie A - Pekan 8 24 Okt 2026 - 12.00 Diego Armando Maradona

Di mana membeli tiket Napoli vs Roma?

Tiket resmi pertandingan SSC Napoli dijual melalui portal resmi TicketOne dan situs web SSC Napoli. Tingginya permintaan dari pemegang kartu resmi klub dan suporter setempat membuat jatah tiket untuk masyarakat umum di platform resmi kerap cepat habis.

Jika kehabisan tiket pada penjualan utama, StubHub bisa menjadi pilihan ketika tiket di situs resmi sudah habis.

Berapa harga tiket Napoli vs Roma?

Harga resmi tiket yang ditetapkan SSC Napoli untuk pertandingan kandang Serie A reguler di Stadio Diego Armando Maradona biasanya mulai dari €45 untuk sektor tribun atas Curva hingga €150 atau lebih untuk tempat duduk di bagian tengah Tribuna.

Di platform penjualan kembali, tiket termurah untuk tempat duduk standar tersedia mulai sekitar €70, dengan harga yang berubah-ubah bergantung pada permintaan dan lokasi tempat duduk.

SSC Napoli vs Roma di Serie A: Semua yang perlu diketahui

Performa SSC Napoli dan Roma

Napoli menyongsong pertandingan ini dengan hasil yang beragam: satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima laga terakhir di semua kompetisi. Pada pertandingan terbarunya, mereka bermain imbang 1-1 melawan Fiorentina di Serie A. Mereka juga kalah dari Arsenal di Liga Champions dan takluk di kandang dari Como pada awal musim. Tim asuhan Allegri telah menunjukkan kemampuan meraih hasil lewat perjuangan keras, seperti saat menang 1-0 atas Bologna, tetapi kerentanan di lini pertahanan terus menjadi masalah. Mereka kebobolan delapan gol dan mencetak lima gol dalam lima pertandingan tersebut.

Performa Roma belakangan ini lebih positif. Tim asuhan Gasperini meraih tiga kemenangan dan dua hasil imbang dalam lima laga terakhir tanpa sekali pun kalah. Kemenangan tandang 4-0 atas Lecce menjadi bukti mencolok kemampuan mereka dalam menyerang, lalu mereka melanjutkannya dengan kemenangan atas Atalanta dan Torino. Hasil imbang 2-2 di markas Inter menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing dengan tim-tim terkuat di Serie A. Dalam periode tersebut, Roma mencetak sepuluh gol dan kebobolan empat, catatan yang mencerminkan ketajaman serangan serta kedisiplinan pertahanan yang cukup baik.

SSC Napoli vs Roma: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua klub berakhir 2-2 di Stadio Diego Armando Maradona pada Februari 2026, melanjutkan tren pertandingan yang berlangsung ketat. Dalam lima pertemuan terakhir di Serie A, Roma menang sekali, Napoli menang dua kali, dan dua laga berakhir imbang. Gol yang tercipta juga terbagi cukup merata dalam rangkaian pertemuan tersebut, menegaskan betapa sengitnya laga ini.



