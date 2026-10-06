Derby del Sole antara SSC Napoli dan AS Roma menjadi salah satu rivalitas paling elektris dan bersejarah dalam sepakbola Italia. Digelar di Stadio Diego Armando Maradona yang ikonik di Naples, duel ini mempertemukan dua raksasa legendaris dari selatan dalam sajian Serie A yang membara. Nantikan intensitas tanpa henti, aksi taktik kelas dunia, dan kebisingan luar biasa dari tribun.

GOAL menghadirkan semua detail penting tentang harga pertandingan, ketersediaan, dan cara membeli tiket Anda hari ini.

Kapan kick-off SSC Napoli vs Roma di Serie A?

Napoli vs Roma berlangsung di Stadion Diego Armando Maradona di Naples, dengan kick-off dijadwalkan sebagai bagian dari rangkaian pertandingan Serie A setelah jeda internasional.

Serie A - Pekan 8 24 Okt 2026 - 12.00 Diego Armando Maradona

Di mana membeli tiket Napoli vs Roma?

Tiket resmi untuk pertandingan SSC Napoli dirilis terutama melalui portal resmi TicketOne dan situs web SSC Napoli. Tingginya permintaan dari pemegang kartu resmi klub dan pendukung lokal membuat alokasi utama untuk publik umum di platform resmi sering kali cepat habis.

Jika Anda kehabisan pada penjualan utama, StubHub adalah pilihan yang bisa Anda tuju jika daftar di situs resmi sudah habis terjual.

Berapa harga tiket Napoli vs Roma?

Harga resmi tiket yang ditetapkan SSC Napoli untuk laga kandang standar Serie A di Stadio Diego Armando Maradona biasanya dimulai dari €45 untuk sektor tingkat atas Curva dan meningkat hingga €150 atau lebih untuk kursi Tribuna tengah.

Di platform sekunder, opsi termurah di pasar sekunder dimulai dari sekitar €70 untuk kursi standar, dengan harga yang berfluktuasi berdasarkan permintaan dan lokasi.

SSC Napoli vs Roma Serie A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa SSC Napoli vs Roma

Napoli memasuki pertandingan ini dengan rangkaian hasil yang campuran, mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima laga terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir imbang 1-1 melawan Fiorentina di Serie A, dan mereka juga kalah dari Arsenal di Liga Champions serta tumbang di kandang dari Como pada fase lebih awal musim ini. Tim asuhan Allegri telah menunjukkan bahwa mereka bisa meraih hasil dengan susah payah, seperti ditunjukkan kemenangan 1-0 atas Bologna, tetapi kerentanan di lini belakang menjadi masalah yang terus berulang. Mereka telah kebobolan delapan gol dalam lima pertandingan tersebut sembari mencetak lima gol.

Performa terbaru Roma menunjukkan cerita yang lebih positif. Tim asuhan Gasperini memenangi tiga laga dan imbang dua kali dalam lima pertandingan terakhir mereka, tanpa sekali pun kalah. Kemenangan tandang 4-0 di markas Lecce menonjol sebagai pernyataan kemampuan menyerang mereka, dan setelah itu mereka melanjutkannya dengan kemenangan atas Atalanta dan Torino. Hasil imbang 2-2 di markas Inter menunjukkan mereka bisa bersaing dengan tim-tim terkuat di divisi ini. Roma telah mencetak sepuluh gol dalam periode tersebut dan kebobolan empat gol, catatan yang mencerminkan produktivitas serangan mereka sekaligus disiplin bertahan yang cukup baik.

SSC Napoli vs Roma: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini berakhir 2-2 di Maradona pada Februari 2026, hasil yang melanjutkan pola pertandingan yang berlangsung ketat. Dalam lima pertemuan terakhir di Serie A, Roma menang sekali, Napoli menang dua kali, dan dua pertandingan berakhir imbang. Gol tercipta dengan cukup merata sepanjang rangkaian itu, menegaskan betapa kompetitifnya laga ini.



