Napoli menjamu Lecce pada Sabtu, 5 Desember 2026, di Stadion Diego Armando Maradona, Napoli.

Dalam pertemuan terakhir mereka di liga pada Maret 2026, Napoli meraih kemenangan 2-1 yang diperjuangkan dengan susah payah di kandang untuk mengamankan tiga poin di Serie A. Dalam lima pertemuan terakhir di semua kompetisi, Napoli mendominasi dengan empat kemenangan dan satu hasil imbang. Lecce masih belum meraih kemenangan dalam rangkaian tersebut.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Napoli vs Lecce, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Serie A SSC Napoli vs Lecce dimulai?

Pertandingan Napoli vs Lecce dimulai di Stadion Diego Armando Maradona, Napoli, pada Sabtu, 5 Desember 2026.

Serie A - Pekan 14 5 Des 2026 - 14.45 Diego Armando Maradona

Bagaimana cara membeli tiket Serie A SSC Napoli vs Lecce?

Untuk membeli tiket pertandingan Serie A SSC Napoli vs Lecce, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Pilihan paling langsung dan tepercaya adalah melalui portal resmi Napoli. Tiket dijual untuk umum setelah periode penjualan awal bagi pemegang tiket musiman dan anggota kartu loyalitas.

2. Platform penjualan kembali tiket

Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket di kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform penjualan kembali seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Serie A mendatang ketika alokasi dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Serie A SSC Napoli vs Lecce?

Berikut perkiraan harga tiket pertandingan Serie A SSC Napoli vs Lecce mendatang:

1. Kanal resmi klub

Kategori standar (tribune belakang gawang dan tingkat bawah): Umumnya mulai sekitar €20 hingga €35 untuk tempat duduk umum.

Umumnya mulai sekitar untuk tempat duduk umum. Kategori menengah (sektor Distinti): Umumnya berkisar antara €45 dan €90 bergantung pada lokasi kursi.

Umumnya berkisar antara dan bergantung pada lokasi kursi. Tempat duduk premium / Tribuna: Harganya dapat berkisar dari €120 hingga €275 lebih untuk layanan premium dan tempat duduk di bagian tengah tribune utama.

2. Platform penjualan kembali tiket

Jika tiket dari penjualan resmi klub habis, platform penjualan kembali seperti StubHub mencantumkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket termurah (tingkat atas / standar): Umumnya mulai sekitar €30 hingga €40 .

Umumnya mulai sekitar . Harga rata-rata di pasar: Rata-rata sekitar €160 hingga €210 .

Rata-rata sekitar . Penjualan kembali tiket VIP dan layanan premium: Umumnya mulai sekitar €85 hingga €100 lebih.

Serie A SSC Napoli vs Lecce: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa SSC Napoli vs Lecce

Napoli meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 0-2 dari Juventus di Serie A, dengan gol-gol Alajbegovic dan Boga menentukan hasil pertandingan. Sebelumnya, Napoli mengalahkan Monza 4-1 dan bermain imbang 3-3 melawan Roma, tetapi juga kalah 0-1 dari Venezia dalam rangkaian tersebut. Dalam lima laga itu, Napoli mencetak 13 gol dan kebobolan tujuh kali, meski penampilan mereka belum konsisten.

Lecce meraih satu kemenangan dan empat kekalahan dalam lima laga terakhir. Satu-satunya kemenangan mereka dalam periode itu diraih saat bertandang ke markas Udinese dengan skor 3-0. Setelahnya, mereka kalah dari Bologna, Juventus, Frosinone, dan yang terbaru Genoa, dengan kebobolan 10 gol dalam empat kekalahan tersebut. Tim asuhan Di Francesco hanya mencetak empat gol dalam lima laga terakhir.

SSC Napoli vs Lecce: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung pada Maret 2026, ketika Napoli menang 2-1 di Stadion Diego Armando Maradona dalam laga Serie A. Dalam lima pertemuan terakhir, Napoli meraih empat kemenangan dan satu hasil imbang, sementara Lecce belum pernah menang. Napoli mencetak delapan gol dan kebobolan dua kali dalam lima pertemuan tersebut.