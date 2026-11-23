Napoli menjamu Fiorentina pada Rabu, 16 Desember 2026, di Stadio Diego Armando Maradona, Napoli.

Dalam beberapa musim terakhir, Napoli lebih unggul dalam pertemuan kedua tim dan tidak terkalahkan dalam tujuh pertemuan terakhir di semua kompetisi sejak Oktober 2023. Selama periode itu, klub asal selatan tersebut memenangi empat laga Serie A secara beruntun, termasuk kemenangan kandang 2-1 pada Januari 2026, sebelum kedua tim bermain imbang 1-1 dalam laga ketat di Firenze pada September 2026.

Simak panduan GOAL tentang segala hal yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Napoli vs Fiorentina, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Coppa Italia SSC Napoli vs Fiorentina dimulai?

Napoli vs Fiorentina berlangsung di Stadio Diego Armando Maradona, Napoli, pada Rabu, 16 Desember 2026.

Bagaimana cara membeli tiket Coppa Italia SSC Napoli vs Fiorentina?

Untuk membeli tiket pertandingan Coppa Italia SSC Napoli vs Fiorentina, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Kanal resmi SSC Napoli: Cara paling langsung dan aman bagi pendukung tuan rumah adalah melalui portal tiket resmi SSC Napoli (Ticketone). Tiket biasanya lebih dulu dijual kepada pemegang tiket musiman dalam periode prioritas sebelum penjualan dibuka untuk umum.

Cara paling langsung dan aman bagi pendukung tuan rumah adalah melalui portal tiket resmi SSC Napoli (Ticketone). Tiket biasanya lebih dulu dijual kepada pemegang tiket musiman dalam periode prioritas sebelum penjualan dibuka untuk umum. Kanal resmi ACF Fiorentina: Bagi pendukung tim tamu yang bepergian ke Napoli, kantor tiket resmi Fiorentina mengoordinasikan alokasi sektor tim tamu (Curva Ospiti). Penjualan biasanya dikelola melalui Vivaticket atau Ticketone dengan persyaratan khusus untuk membeli tiket sektor tamu, seperti memiliki Fidelity Card.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub . Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Coppa Italia mendatang ketika alokasi tiket utama telah habis.

Berapa harga tiket Coppa Italia SSC Napoli vs Fiorentina?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Coppa Italia SSC Napoli vs Fiorentina:

1. Kanal resmi klub

Curve (tribune bawah/atas, Curva A & Curva B): Biasanya sekitar €14 hingga €20 .

Biasanya sekitar . Distinti (tribune bawah/atas): Umumnya berkisar antara €25 hingga €45 .

Umumnya berkisar antara . Tribuna (tribune utama, tempat duduk bawah & atas): Biasanya berkisar antara €50 hingga €90 .

Biasanya berkisar antara . Kategori VIP & hospitality: Mulai dari €120 hingga €250+.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Kategori Curve & tribune atas: Mulai sekitar €15 hingga €25 .

Mulai sekitar . Tempat duduk Distinti: Umumnya ditawarkan antara €30 hingga €65 .

Umumnya ditawarkan antara . Tempat duduk Tribuna & kategori 1 Gold: Biasanya berkisar antara €70 hingga €130 .

Biasanya berkisar antara . Paket VIP & hospitality Platinum: Dapat mencapai €250 hingga €300+.

Coppa Italia SSC Napoli vs Fiorentina: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa SSC Napoli vs Fiorentina

Napoli memasuki pertandingan ini dengan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga terakhirnya di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir imbang 1-1 melawan Lazio di Serie A. Sebelumnya, mereka kalah 4-1 dari FC Porto di Liga Champions. Dalam lima pertandingan tersebut, Napoli mencetak 12 gol dan kebobolan 11 kali. Kemenangan 4-1 di kandang Monza menjadi hasil paling meyakinkan mereka dalam periode itu.

Fiorentina mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan Serie A terakhirnya. Hasil terbaru mereka adalah imbang 2-2 melawan Juventus, sementara kemenangan paling menonjol diraih dengan skor 4-2 di kandang Sassuolo. Dalam lima laga itu, Fiorentina mencetak 10 gol dan kebobolan 10 kali, dengan kekalahan dari Inter dan Como menjadi hasil terburuk dalam rangkaian tersebut.

SSC Napoli vs Fiorentina: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru kedua tim terjadi di Serie A pada 20 September 2026, ketika Fiorentina dan Napoli bermain imbang 1-1 di Artemio Franchi. Dalam lima pertemuan terakhir di Serie A, Napoli memiliki rekor lebih baik dengan tiga kemenangan, sedangkan Fiorentina meraih satu kemenangan dan satu laga berakhir imbang. Napoli memenangi dua pertemuan terakhir yang dimainkan di Maradona, termasuk kemenangan 2-1 pada 31 Januari 2026.