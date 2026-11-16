Napoli menjamu Club Brugge pada Selasa, 8 Desember 2026, di Stadion Diego Armando Maradona, Napoli.

SSC Napoli dan Club Brugge jarang bertemu. Sebelumnya, kedua klub hanya berhadapan dalam pertandingan kompetitif pada fase grup Liga Europa UEFA 2015/16. Dalam dua laga tersebut, Napoli mendominasi tim Belgia itu dengan kemenangan telak 5-0 di kandang, lalu menang tipis 1-0 saat bertandang ke Bruges.

Berikut GOAL menyajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Napoli vs Club Brugge, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Liga Champions SSC Napoli vs Club Brugge dimulai?

Napoli vs Club Brugge berlangsung di Stadion Diego Armando Maradona, Napoli, pada Selasa, 8 Desember 2026.

Champions League - Pekan 6 8 Des 2026 - 15.00 Diego Armando Maradona

Bagaimana cara membeli tiket Liga Champions SSC Napoli vs Club Brugge?

Berikut pilihan untuk mendapatkan dan membeli tiket pertandingan Liga Champions SSC Napoli vs Club Brugge mendatang:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Membeli langsung melalui situs web resmi atau loket tiket SSC Napoli merupakan cara utama dan paling aman untuk mendapatkan tiket dengan harga resmi bagi pertandingan di Stadio Diego Armando Maradona.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum kerap tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Champions mendatang ketika alokasi penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Liga Champions SSC Napoli vs Club Brugge?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Liga Champions SSC Napoli vs Club Brugge:

1. Kanal resmi klub

Kategori standar / masuk umum: Umumnya mulai sekitar €91 hingga €100 .

Umumnya mulai sekitar hingga . Kategori menengah (Kategori 2 / tribun atas): Biasanya berkisar dari €100 hingga €170 .

Biasanya berkisar dari hingga . Kursi premium & Tribuna: Harganya jauh di atas €200 dan dapat mencapai €400+.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi habis dalam penjualan utama klub, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket jual kembali Curva & Distinti bawah: Mulai sekitar €70 hingga €90 .

Mulai sekitar . Distinti atas & kursi pilihan di sisi lapangan: Biasanya berkisar dari €95 hingga €175 .

Biasanya berkisar dari hingga . Tiket jual kembali VIP & layanan premium: Harganya dapat mencapai €400.

Liga Champions SSC Napoli vs Club Brugge: Semua yang perlu diketahui

Performa SSC Napoli vs Club Brugge

Napoli meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah imbang 1-1 melawan Lazio di Serie A, setelah kalah 4-1 dari Porto di Liga Champions dan 2-0 dari Juventus di liga. Dalam rentang tersebut, Napoli juga mencatat kemenangan meyakinkan 4-1 saat bertandang ke Monza. Dari lima pertandingan itu, Napoli mencetak dua belas gol dan kebobolan sebelas kali.

Club Brugge meraih tiga kemenangan dan dua hasil imbang dalam lima pertandingan terakhirnya. Laga terbaru mereka berakhir 1-1 melawan Anderlecht di Divisi Satu A. Sebelumnya, mereka mengalahkan PSV Eindhoven 2-1 di Liga Champions dan Zulte Waregem 4-2 di liga Belgia. Dalam periode tersebut, Brugge juga menang 3-0 atas Lens di Liga Champions. Mereka mencetak sebelas gol dan kebobolan lima kali dalam lima pertandingan itu.

SSC Napoli vs Club Brugge: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi di Liga Europa pada November 2015, ketika Napoli menang 1-0 di kandang Club Brugge. Satu-satunya pertandingan lain yang tercatat antara kedua tim juga berlangsung di Liga Europa pada musim yang sama, saat Napoli menang 5-0 di kandang pada September 2015. Dari dua pertemuan yang tercatat, Napoli menang dua kali, sementara Club Brugge belum pernah meraih poin.