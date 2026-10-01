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Cara mendapatkan tiket SSC Napoli vs Bodoe/Glimt: harga Liga Champions, informasi pertandingan, penjualan menit-menit terakhir, dan lainnya

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Tickets
SSC Napoli
Bodoe/Glimt
Champions League

SSC Napoli menghadapi Bodoe/Glimt di Liga Champions. Berikut cara Anda mendapatkan tiketnya

Napoli akan menghadapi Bodoe/Glimt pada Selasa, 20 Oktober 2026 di Stadion Diego Armando Maradona, Naples.

Kedua tim akan berjuang meraih poin penting untuk naik dalam format klasemen liga tunggal. Pertemuan yang akan datang ini menjadi duel Eropa yang menarik antara raksasa Italia dan juara Norwegia.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Napoli vs Bodoe/Glimt, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Liga Champions SSC Napoli vs Bodoe/Glimt?

Napoli vs Bodoe/Glimt akan kick-off di Stadion Diego Armando Maradona, Naples, pada Selasa, 20 Oktober 2026.

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Champions League - Pekan 3
Diego Armando Maradona

Bagaimana cara membeli tiket Liga Champions SSC Napoli vs Bodoe/Glimt?

Untuk membeli tiket pertandingan UEFA Champions League SSC Napoli vs FK Bodø/Glimt di Stadio Diego Armando Maradona, ikuti langkah-langkah berikut:

Situs Resmi SSC Napoli & Vendor Tiket:

Napoli menjual tiket melalui situs resmi mereka dan mitra tiket resmi.

Fidelity Card (Kartu Fan): Pertandingan Liga Champions dengan permintaan tinggi sering memberikan akses prioritas kepada pemegang Fidelity Card Napoli (Fan Stadium Card). Jika tiket tidak habis terjual pada fase anggota, tiket akan dijual secara umum kepada publik.

Berapa harga tiket Liga Champions SSC Napoli vs Bodoe/Glimt?

Harga tiket untuk SSC Napoli vs FK Bodø/Glimt di UEFA Champions League bervariasi tergantung pada tempat Anda membelinya, kategori tempat duduk, dan status keanggotaan:

1. Penjualan langsung resmi

  • Harga kategori standar: Harga tiket resmi di Stadio Diego Armando Maradona biasanya berkisar antara €30 dan €150, tergantung pada sektornya:
    • Curva (A/B): Sekitar €30 – €50
    • Distinti: Sekitar €50 – €80
    • Tribuna Posillipo / Nisida: Sekitar €90 – €150+

2. Pasar tiket sekunder

  • Tiket masuk umum level awal di platform tiket sekunder seperti StubHub dimulai dari sekitar €55 hingga €100, sementara kursi premium dan lokasi VIP lebih tinggi tergantung pada permintaan pasar secara real-time.

SSC Napoli vs Bodoe/Glimt Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa SSC Napoli vs Bodoe/Glimt

Napoli memenangkan dua dan kalah tiga dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 atas Bologna di Serie A, yang mengakhiri rangkaian tiga kekalahan beruntun. Dalam rangkaian kekalahan itu, mereka kalah 1-0 dari Arsenal di Liga Champions, 3-2 dari Inter, dan 2-1 dari Como di liga. Satu-satunya kemenangan lain mereka dalam periode ini adalah kemenangan tandang 2-0 di markas Genoa di Serie A. Napoli mencetak lima gol dan kebobolan tujuh dalam lima pertandingan tersebut.

Bodoe/Glimt memenangkan empat dan kalah satu dari lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3-2 atas Sandefjord di Eliteserien, dan sebelum itu mereka memenangkan tiga pertandingan liga beruntun. Satu-satunya kekalahan dalam rangkaian ini terjadi di Liga Champions saat mereka kalah 5-0 dari Bayern Munich. Dalam lima pertandingan ini, Bodoe/Glimt mencetak 15 gol dan kebobolan sembilan.

NAP

NAP - Performa

COM
K1-2
INT
K3-2
ARS
K0-1
BOL
M1-0
FIO
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
BOD

BOD - Performa

RBK
M4-2
FRE
M1-2
FCB
K5-0
SAN
M3-2
BRA
K2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/12
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

SSC Napoli vs Bodoe/Glimt: Rekor head-to-head terbaru

Tidak ada data head-to-head yang tersedia untuk pertemuan sebelumnya antara Napoli dan Bodoe/Glimt.

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
M
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
M
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
M
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
M
5
ComoComoCOM
110041+33
M
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
M
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
M
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
M
9
LensLensRCL
110032+13
M
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
M
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
M
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
M
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
M
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
M
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
M
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
M
17
RomaRomaROM
10101101
S
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
S
19
PSVPSVPSV
10101101
S
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
S
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
Lolos ke 16 besar

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