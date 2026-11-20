Napoli menjamu AC Milan pada Minggu, 13 Desember 2026, di Stadion Diego Armando Maradona, Napoli.

Kedua klub telah meraih gelar Serie A dalam beberapa tahun terakhir. Milan merebut Scudetto pada 2022, disusul Napoli yang menjadi juara lewat perjalanan bersejarah dan dominan pada 2023. Hasil pertemuan mereka belakangan silih berganti, termasuk kemenangan 1-0 Napoli pada April 2026 dan kemenangan 2-0 mereka di Supercoppa Italiana pada Desember 2025.

Simak panduan GOAL berikut untuk mengetahui semua hal yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Napoli vs AC Milan, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Serie A SSC Napoli vs AC Milan dimulai?

Napoli vs AC Milan berlangsung di Stadion Diego Armando Maradona, Napoli, pada Minggu, 13 Desember 2026.

Bagaimana cara membeli tiket Serie A SSC Napoli vs AC Milan?

Berikut pilihan untuk membeli tiket pertandingan Serie A SSC Napoli vs AC Milan:

1. Kanal resmi klub

Portal tiket resmi klub: Cara paling aman dan langsung untuk mendapatkan tiket asli adalah melalui situs resmi kedua klub ( sscnapoli.it atau acmilan.com ). Tiket untuk pendukung tuan rumah biasanya dijual secara bertahap, mulai dari pemegang tiket musiman, disusul pemegang kartu loyalitas (seperti Fidelity Card / Tessera del Tifoso), lalu dijual untuk umum.

Cara paling aman dan langsung untuk mendapatkan tiket asli adalah melalui situs resmi kedua klub ( atau ). Tiket untuk pendukung tuan rumah biasanya dijual secara bertahap, mulai dari pemegang tiket musiman, disusul pemegang kartu loyalitas (seperti Fidelity Card / Tessera del Tifoso), lalu dijual untuk umum. Tribune tim tamu (Settore Ospiti): Jika Anda mendukung tim tamu, tiket untuk tribune tim tamu harus dibeli melalui kuota khusus pendukung tim tamu di kanal tiket resmi klub tamu.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub telah habis, tiket reguler sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Serie A mendatang ketika kuota penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Serie A SSC Napoli vs AC Milan?

Berikut perkiraan harga tiket pertandingan Serie A SSC Napoli vs AC Milan:

1. Kanal resmi klub

Tribune bawah standar / belakang gawang (Curva / Distinti Inferiori): Umumnya mulai dari sekitar €20 hingga €45 .

Umumnya mulai dari sekitar . Tribune tengah dan sisi lapangan (Distinti / Tribune Laterali): Biasanya berkisar antara €75 dan €150 .

Biasanya berkisar antara . Tribune premium dan tribun utama bagian tengah (Tribuna Centrale / Posillipo/Onore): Biasanya berkisar antara €175 dan €275+ .

Biasanya berkisar antara . Paket jamuan korporat resmi dan VIP: Mulai dari sekitar €250 hingga €350 dan bisa melampaui €1.000+.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket dari penjualan utama klub telah habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga sesuai permintaan pasar:

Tiket ekonomi / tribune atas yang dijual kembali: Biasanya mulai dari sekitar €120 hingga €150 .

Biasanya mulai dari sekitar . Kursi dengan harga rata-rata di pasar penjualan kembali: Umumnya dijual dengan harga antara €190 dan €250 .

Umumnya dijual dengan harga antara . Paket premium hari pertandingan dan perjalanan: Sering kali berkisar dari €250 hingga €500+.

Serie A SSC Napoli vs AC Milan: Semua yang perlu diketahui

Performa SSC Napoli vs AC Milan

Napoli mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir imbang 1-1 saat menjamu Lazio di Serie A. Sebelumnya dalam periode tersebut, mereka kalah 4-1 dari FC Porto di Liga Champions dan 2-0 dari Juventus di liga, meski kemenangan 4-1 atas Monza memberi sedikit kelegaan. Napoli mencetak sembilan gol dan kebobolan sembilan kali dalam lima pertandingan itu.

Dalam lima pertandingan terakhir, Milan meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-2 di markas Genoa dalam laga Serie A. Kemenangan 3-1 atas Inter dalam derbi menjadi hasil paling menonjol pada periode ini, sementara kekalahan 0-2 dari Ferencvaros di Liga Europa dan 2-4 dari Bologna mencerminkan inkonsistensi yang tengah diupayakan Amorim untuk diatasi. Milan mencetak sembilan gol dan kebobolan sepuluh kali dalam lima pertandingan tersebut.

SSC Napoli vs AC Milan: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terbaru kedua tim terjadi pada 6 April 2026, ketika Napoli menang 1-0 di kandang dalam laga Serie A. Dari lima pertemuan terakhir, Napoli menang empat kali dan Milan sekali. Satu-satunya kemenangan Milan terjadi pada September 2025, saat mereka menang 2-1 di San Siro. Napoli juga menang 2-0 atas Milan di Piala Super pada Desember 2025.