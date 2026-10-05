Sporting CP akan menghadapi LASK pada Rabu, 21 Oktober 2026 di Estádio José Alvalade, Lisbon.

Dalam tiga pertemuan Eropa mereka sebelumnya di Liga Europa UEFA, wakil Austria, LASK, unggul head-to-head dengan dua kemenangan berbanding satu milik Sporting. Pertemuan mereka yang paling berkesan sebelumnya terjadi pada Oktober 2020, ketika LASK mengejutkan Sporting dengan kemenangan tandang meyakinkan 4-1 di Alvalade dalam kualifikasi Liga Europa.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mengamankan tiket Sporting CP vs LASK, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Sporting CP vs LASK di Liga Champions?

Sporting CP vs LASK akan kick-off di Estádio José Alvalade, Lisbon, pada Rabu, 21 Oktober 2026.

Champions League - Pekan 3 21 Okt 2026 - 15.00 Estadio Jose Alvalade

Bagaimana cara membeli tiket Sporting CP vs LASK di Liga Champions?

Untuk membeli tiket pertandingan Sporting CP vs LASK di Liga Champions UEFA di Estádio José Alvalade, Lisbon, Anda memiliki beberapa opsi:

1. Platform resmi klub

Situs web & aplikasi resmi Sporting CP: Cara paling langsung dan paling aman untuk membeli tiket masuk umum atau tiket tribun kandang. Tiket pertama-tama dirilis untuk anggota klub (Sócios), lalu sisa kursi yang tersedia dibuka untuk penjualan umum.

Loket tiket Estádio José Alvalade: Anda dapat membeli tiket langsung di loket stadion di Lisbon menjelang pertandingan atau pada hari pertandingan, tergantung ketersediaan.

Sektor tandang LASK (untuk fan tandang): Fan tim tamu harus membeli langsung melalui portal tiket resmi LASK, karena alokasi blok tandang dikelola oleh klub tamu.

Berapa harga tiket Sporting CP vs LASK di Liga Champions?

Harga tiket untuk pertandingan Liga Champions UEFA antara Sporting CP dan LASK di Estádio José Alvalade bervariasi tergantung pada apakah Anda membelinya melalui penjualan resmi klub atau platform tiket sekunder.

1. Harga resmi klub (Estádio José Alvalade)

Tiket masuk umum / non-anggota: Harga resmi tiket biasanya berkisar dari €25 hingga €75 , tergantung pada kategori kursi (di belakang gawang atau kursi tengah di sisi lapangan).

Anggota klub (Sócios): Anggota Sporting CP biasanya mendapatkan tarif diskon mulai sekitar €15 hingga €40 .

Paket VIP & hospitality: Hospitality resmi dan kursi eksekutif premium berkisar dari €150 hingga €350+ , termasuk akses lounge dan katering sebelum pertandingan.

2. Marketplace tiket sekunder

Jika tiket resmi habis terjual, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan harga tiket dalam kisaran berikut tergantung permintaan dan lokasi kursi:

Kursi level masuk (tribun atas / belakang gawang): Harga awal di reseller resmi dan agregator umumnya berkisar antara €35 dan €75 .

Kursi level menengah & sisi lapangan: Kursi tengah atau tribun bawah biasanya berharga antara €75 dan €130 .

Sektor tandang (fan LASK): Alokasi blok tandang yang dijual langsung melalui LASK ditetapkan pada harga standar UEFA untuk suporter tandang, biasanya sekitar €30 hingga €45 .

Sporting CP vs LASK di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Sporting CP vs LASK

Sporting CP mencatatkan tiga kemenangan dan dua hasil imbang dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, mencetak 10 gol dan kebobolan empat gol dalam periode tersebut. Hasil terbaru mereka adalah imbang 2-2 melawan Arouca di Liga Portugal, dan sebelumnya mereka juga bermain imbang 1-1 dengan Famalicão. Puncak dari rangkaian itu adalah kemenangan 3-1 atas Galatasaray di Liga Champions, dengan kemenangan tandang 4-0 atas Rio Ave juga menonjol sebagai penampilan yang tegas di kompetisi domestik.

LASK meraih tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Sturm Graz di Bundesliga Austria, dan mereka juga kalah 1-0 dari AEK Athens di Liga Champions. Di sisi positif, kemenangan 6-1 atas Deutschlandsberger SC di ÖFB Cup dan kemenangan tandang 3-1 melawan Wolfsberger AC menunjukkan mereka bisa tampil maksimal ketika kondisi mendukung.

Sporting CP vs LASK: Rekor head-to-head terkini

Rekor head-to-head antara kedua klub ini memang singkat, tetapi patut diperhatikan. Pertemuan terbaru terjadi pada Oktober 2020, ketika LASK menang 4-1 di Alvalade dalam kualifikasi Liga Europa, hasil yang menjadi momen penentu dari rangkaian pertemuan ini. Sebelumnya, LASK meraih kemenangan 3-0 atas Sporting pada fase grup Liga Europa pada Desember 2019, sebelum Sporting memenangi pertemuan pertama antara kedua tim dengan skor 2-1 di kandang pada Oktober tahun itu. Dalam tiga pertandingan yang tercatat, LASK unggul dengan dua kemenangan berbanding satu milik Sporting.