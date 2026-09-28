Cara mendapatkan tiket Spanyol vs Kroasia: harga UEFA Nations League A, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

Juara dunia bertahan Spanyol membuka kampanye UEFA Nations League 2026/27 mereka melawan Kroasia di Seville, sebelum kedua tim kembali bertemu hanya sepekan kemudian di Split. Kedua laga tersebut merupakan bagian dari jadwal padat Liga A Grup A3 yang juga dihuni Inggris dan Ceko, dan duel ganda pada fase awal ini punya bobot besar mengingat kualitas kedua tim.

Biarkan GOAL memandu Anda memahami semua yang perlu diketahui tentang cara membeli tiket Spanyol vs Kroasia, termasuk tanggal pertandingan, harga, dan tempat membelinya.

Kapan kick-off Spanyol vs Kroasia di UEFA Nations League A?

Spanyol vs Kroasia akan kick-off di Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, Seville, pada 26 September 2026, dengan waktu kick-off lokal yang tepat masih akan dikonfirmasi oleh UEFA.

UEFA Nations League A - Pekan 2 29 Sep 2026 - 14.45 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Di mana membeli tiket Spanyol vs Kroasia?

Tiket untuk leg di Seville pertama kali tersedia melalui kanal penjualan tiket resmi RFEF, dengan prioritas diberikan kepada anggota federasi sebelum laga tersebut benar-benar terjual habis. Kanal resmi federasi Kroasia (HNS) menjadi tujuan pertama yang setara untuk leg tandang di Split.

Mengingat betapa cepatnya leg di Seville terjual habis, pemesanan lebih awal sangat disarankan untuk laga tandang di Split juga, terutama dengan profil Spanyol yang terus meningkat sejak kemenangan mereka di Piala Dunia.

Berapa harga tiket Spanyol vs Kroasia?

Harga resmi untuk leg di Seville ditetapkan melalui kanal penjualan tiket RFEF sebelum laga tersebut terjual habis dari sumber resmi. Harga resmi HNS berlaku untuk leg di Split dengan cara yang sama.

Seville (terjual habis dari sumber resmi): karena tidak ada lagi inventaris resmi yang tersisa, harga jual kembali di pasar sekunder kini jauh di atas harga normal mengingat besarnya permintaan seputar kesuksesan Spanyol di Piala Dunia

Kursi termurah di Split: mulai sekitar €45 hingga €60, biasanya di tingkat atas di belakang gawang

Kursi kelas menengah di Split: umumnya €90 hingga €160, menawarkan pandangan yang lebih jelas di sepanjang sisi lapangan

Kursi premium di Split: mulai dari €250 ke atas bagi penggemar yang menginginkan pandangan terbaik yang tersedia

StubHub adalah pilihan yang bisa Anda gunakan jika daftar di situs resmi sudah terjual habis. Seperti halnya laga apa pun yang melibatkan juara dunia, harga bisa berubah dengan cepat, jadi mengamankan kursi sedini mungkin merupakan opsi yang lebih aman jika Anda memiliki anggaran tertentu.

Spanyol vs Kroasia UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Spanyol vs Kroasia

Spanyol menatap laga ini dengan lima kemenangan dari lima pertandingan terakhir mereka, yang semuanya diraih di Piala Dunia 2026. Mereka mengalahkan Argentina 1-0 di final dan sebelumnya juga menundukkan Austria 3-0, Portugal 1-0, Belgia 2-1, dan Prancis 2-0. Dalam lima pertandingan tersebut, Spanyol mencetak tujuh gol dan tidak kebobolan, dengan mencatat nirbobol di setiap laga.

Hasil lima pertandingan terakhir Kroasia lebih beragam. Mereka menang tiga kali dan kalah dua kali, dengan laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Portugal di babak 16 besar Piala Dunia. Sebelumnya di turnamen itu, mereka mengalahkan Ghana 2-1 dan Panama 1-0, tetapi juga kalah 4-2 dari Inggris pada fase grup. Kroasia mencetak tujuh gol dan kebobolan sembilan gol dalam lima pertandingan tersebut.

Spanyol vs Kroasia: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terbaru kedua tim terjadi di Euro 2024, saat Spanyol menang 3-0. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 0-0 dalam laga Nations League pada Juni 2023. Dalam lima pertemuan terakhir, Spanyol memiliki catatan yang lebih baik, dengan kemenangan paling meyakinkan mereka berupa kemenangan kandang 6-0 di Nations League pada September 2018. Lima pertemuan tersebut menghasilkan total 19 gol.



