Dua kekuatan sepakbola dunia akan berhadapan saat Inggris menjamu Spanyol dalam laga UEFA Nations League yang dinanti-nantikan di Stadion Wembley, London. Menyusul duel-duel mereka yang berkesan di Kejuaraan Eropa, pertandingan ini menjanjikan persaingan internasional papan atas di salah satu stadion sepakbola paling ikonik.

Permintaan tiket di Stadion Wembley sangat tinggi, tetapi mendapatkan tempat duduk tidak harus sulit. GOAL menyajikan seluruh informasi penting tentang pertandingan, jadwal, kisaran harga tiket resmi, dan tempat membeli tiket secara daring saat ini.

Kapan laga Spanyol vs Inggris di UEFA Nations League A dimulai?

Spanyol vs Inggris berlangsung di Riyadh Air Metropolitano, Madrid. Informasi resmi mengenai siaran pertandingan ini saat ini belum tersedia.

UEFA Nations League A - Pekan 6 15 Nov 2026 - 14.45 Riyadh Air Metropolitano

Di mana membeli tiket Spanyol vs Inggris?

Tiket resmi didistribusikan melalui portal FA Ticketing di England Football serta kanal resmi UEFA. Penjualan umum dan periode akses prioritas bagi anggota England Supporters Travel Club dibuka beberapa pekan sebelum pertandingan, meski alokasi tiket resmi biasanya cepat habis.

Jika tiket di situs resmi sudah habis, platform penjualan kembali seperti StubHub dapat menjadi pilihan untuk mendapatkan tempat duduk sebelum laga dimulai.

Berapa harga tiket Spanyol vs Inggris?

Harga tiket utama dari penyedia tiket resmi dimulai dari £35 untuk tempat duduk Kategori 4. Harga tiket standar dewasa mencapai £80 di berbagai kategori utama stadion, sementara tiket di area keluarga dimulai dari £25.

Jika alokasi tiket resmi untuk penjualan umum habis, platform penjualan kembali seperti StubHub menyediakan alternatif untuk mendapatkan tiket menjelang pertandingan, dengan harga mulai sekitar £76.

Spanyol vs Inggris di UEFA Nations League A: Semua yang perlu diketahui

Performa Spanyol vs Inggris

Spanyol memasuki pertandingan ini dengan lima kemenangan dari lima laga terakhirnya di semua kompetisi, mencetak tujuh gol dan kebobolan tiga kali. Hasil terbarunya adalah kemenangan 1-0 atas Argentina di final Piala Dunia, yang menyempurnakan kiprahnya tanpa cela sepanjang turnamen. Sebelumnya, Spanyol mengalahkan Prancis 2-0 di semi-final dan menang tipis 2-1 atas Belgia di perempat-final. Tim asuhan Luis de la Fuente tidak kalah sekali pun dalam lima pertandingan tersebut.

Dalam lima laga terakhirnya, Inggris meraih empat kemenangan dan menelan satu kekalahan, dengan 11 gol dicetak dan 11 gol kebobolan dalam rangkaian pertandingan dengan banyak gol. Laga terbarunya adalah kemenangan 4-6 atas Prancis di semi-final Piala Dunia, sebelum kekalahan 1-2 dari Argentina di final mengakhiri kiprahnya di turnamen tersebut. Hasil sebelumnya termasuk kemenangan 1-2 atas Norwegia dan 2-3 atas Meksiko.

Spanyol vs Inggris: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi di Euro 2024, saat Spanyol mengalahkan Inggris 2-1. Dalam lima pertemuan terakhir, Spanyol unggul dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Inggris, sementara satu laga berakhir imbang. Khusus di UEFA Nations League, Spanyol menang 2-3 di Madrid pada Oktober 2018, sedangkan Inggris memenangi pertemuan lainnya dengan skor 1-2 pada bulan sebelumnya.