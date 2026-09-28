Spanyol menghadapi Ceko dalam laga UEFA Nations League yang menarik di Estadio Carlos Tartiere, Oviedo, pada 3 Oktober 2026. Pertandingan grup ini mempertemukan dua kekuatan besar Eropa di hadapan penonton yang penuh gairah di Asturias saat kedua tim memburu poin penting turnamen.

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Kapan kick-off Spanyol vs Ceko di UEFA Nations League A?

Spanyol vs Ceko berlangsung di Nuevo Carlos Tartiere, Oviedo, dengan informasi resmi siaran dan waktu kick-off saat ini belum dikonfirmasi.

UEFA Nations League A - Pekan 3 3 Okt 2026 - 14.45 Nuevo Carlos Tartiere

Di mana membeli tiket Spanyol vs Ceko?

Tiket resmi pertandingan bisa dibeli langsung melalui portal penjualan tiket Federasi Sepakbola Kerajaan Spanyol (RFEF), yang menangani distribusi utama untuk laga kandang. Situs resmi RFEF adalah tujuan pertama Anda untuk mendapatkan tiket dengan harga normal selama periode prapenjualan dan penjualan umum.

Jika daftar di situs resmi sudah habis terjual, platform sekunder seperti StubHub adalah opsi terbaik Anda.

Berapa harga tiket Spanyol vs Ceko?

Harga tiket standar di portal resmi RFEF biasanya mulai dari €35 untuk kategori umum di belakang gawang, dengan tarif meningkat berdasarkan sektor tempat duduk dan tingkat di dalam Estadio Carlos Tartiere.

Di pasar sekunder seperti StubHub, harga tiket saat ini mulai dari €48 per kursi, dengan tarif akhir berfluktuasi berdasarkan pilihan tempat duduk, lokasi, dan permintaan pasar secara real-time.

Spanyol vs Ceko UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Spanyol vs Ceko

Spanyol memenangi masing-masing dari lima pertandingan terakhirnya, mencetak sembilan gol dan kebobolan dua gol dalam periode tersebut. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 atas Argentina di final Piala Dunia. Rangkaian itu juga mencakup kemenangan atas Prancis, Belgia, Portugal, dan Austria, dengan Spanyol mencatatkan nirbobol dalam dua dari lima laga tersebut.

Lima hasil terakhir Ceko menghasilkan dua kemenangan, satu imbang, dan dua kekalahan, dengan enam gol dicetak dan tujuh kebobolan. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 0-3 dari Meksiko pada fase grup Piala Dunia. Mereka juga mengalahkan Guatemala 3-1 dan Kosovo 2-1 dalam laga persahabatan, tetapi kalah 2-1 dari Korea Selatan dan imbang 1-1 dengan Afrika Selatan.

Spanyol vs Ceko: Rekor head-to-head terkini

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di UEFA Nations League pada Juni 2022, ketika Spanyol menang 2-0 di kandang. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 2-2 pada pertemuan sebelumnya di Praha pada bulan yang sama. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir, Spanyol memiliki catatan yang lebih kuat, dengan tiga kemenangan berbanding nol milik Ceko dan dua hasil imbang, termasuk kemenangan 1-0 di Euro 2016 dan kemenangan 2-1 dalam kualifikasi Kejuaraan Eropa 2011.



