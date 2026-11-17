Southampton menjamu Burnley pada Rabu, 9 Desember 2026 di Stadion St. Mary's, Southampton.

Pertemuan kompetitif terakhir mereka terjadi di Piala FA pada Februari 2025, ketika Burnley meraih kemenangan tipis 1-0 di Stadion St. Mary's. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, hasilnya berimbang: Southampton dan Burnley masing-masing menang dua kali, sementara satu laga berakhir imbang.

Simak GOAL untuk mengetahui semua hal yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Southampton vs Burnley, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Championship Southampton vs Burnley dimulai?

Southampton vs Burnley di Stadion St. Mary's, Southampton, pada Rabu, 9 Desember 2026.

Championship - Pekan 20 9 Des 2026 - 15.00 St. Mary's Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Championship Southampton vs Burnley?

Untuk membeli tiket pertandingan Championship antara Southampton dan Burnley, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Beli langsung melalui portal tiket resmi Southampton FC atau Burnley FC untuk jatah tiket standar tuan rumah maupun tim tamu.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub sudah habis, tiket masuk umum kerap tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan Championship mendatang ketika jatah penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Championship Southampton vs Burnley?

Berikut perkiraan harga tiket pertandingan Championship antara Southampton dan Burnley:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum standar untuk dewasa: Biasanya berkisar antara €45 hingga €60 .

Biasanya berkisar antara . Paket hospitalitas dan paket premium hari pertandingan:Umumnya mulai dari sekitar €135.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan harga tiket berdasarkan permintaan pasar:

Tiket jual kembali standar: Umumnya mulai dari sekitar €45 hingga €50 .

Umumnya mulai dari sekitar . Harga rata-rata tiket jual kembali: Berkisar antara €70 hingga lebih dari €120.

Southampton vs Burnley di Championship: Semua yang perlu diketahui

Performa Southampton dan Burnley

Southampton mencatatkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan Championship terakhir. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 1-0 dari Preston North End, setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan West Bromwich Albion. Southampton sempat menunjukkan ketajaman dalam rangkaian laga tersebut dengan mencetak empat gol saat menang 4-1 atas Queens Park Rangers. Dalam lima pertandingan itu, Southampton mencetak delapan gol dan kebobolan tiga kali.

Catatan Burnley dalam lima pertandingan terakhir adalah satu hasil imbang, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan. Mereka kalah 5-4 dari Cardiff City dalam laga terbaru, hasil yang menyoroti kelemahan pertahanan mereka. Dalam periode ini, Burnley juga kalah 4-1 dari Lincoln City dan 2-1 dari Wolverhampton Wanderers. Mereka mencetak tujuh gol dalam lima pertandingan, tetapi kebobolan 13 kali.

Southampton vs Burnley: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi di Piala FA pada Februari 2025, ketika Burnley menang 1-0 di Stadion St. Mary's. Lima pertemuan terakhir yang tercatat berlangsung ketat, dalam pertandingan di Premier League dan Piala FA. Southampton memenangi dua laga, Burnley juga meraih dua kemenangan, dan satu laga berakhir imbang. Kedua tim sama-sama produktif mencetak gol dalam lima pertandingan tersebut.