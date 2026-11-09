UEFA Nations League kembali bergulir dengan laga internasional antara Slovenia dan Swiss di Stadion Stožice, Ljubljana. Kedua tim Eropa ini memiliki kualitas dan motivasi tinggi untuk menghadapi pertandingan fase grup tersebut, menjadikannya salah satu laga yang paling dinantikan dalam kalender sepakbola.

GOAL menyajikan semua informasi penting mengenai jadwal pertandingan, lokasi, kategori harga, dan cara mendapatkan tiket.

Kapan Slovenia vs Swiss di UEFA Nations League B dimulai?

Slovenia vs Swiss akan berlangsung di Stadion Stožice, Ljubljana. Waktu sepak mula resmi akan dikonfirmasi menjelang hari pertandingan.

UEFA Nations League B - Pekan 5 13 Nov 2026 - 14.45 Stozice Stadium, Ljubljana

Di mana membeli tiket Slovenia vs Swiss?

Tiket resmi pertandingan tersedia melalui kanal penjualan utama asosiasi tuan rumah, Eventim Slovenia, yang menangani penjualan umum standar untuk laga kandang tim nasional. Suporter sebaiknya mendaftar dan memesan lebih awal saat penjualan umum dibuka agar bisa mendapatkan kursi dari alokasi standar.

Jika alokasi tiket resmi habis atau sektor tempat duduk yang Anda inginkan tidak tersedia, platform penjualan kembali tiket seperti StubHub dapat menjadi pilihan apabila tiket di situs resmi sudah terjual habis.

Berapa harga tiket Slovenia vs Swiss?

Harga tiket resmi yang dijual melalui Eventim mulai dari €26 untuk tempat duduk standar, bergantung pada kategori sektor stadion dan posisi tempat duduk di Stadion Stožice.

Harga tiket di pasar penjualan kembali mulai dari sekitar €63 pada platform seperti StubHub ketika tiket masuk umum dengan tempat duduk standar di kanal penjualan utama habis.

Slovenia vs Swiss di UEFA Nations League B: Semua yang perlu diketahui

Performa Slovenia vs Swiss

Slovenia mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir, dengan enam gol dicetak dan enam gol kebobolan. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Kroasia, setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Siprus. Satu-satunya kemenangan mereka dalam rentetan itu diraih di kandang Montenegro dengan skor 3-2. Hasil dan jumlah gol yang tidak konsisten tersebut menunjukkan bahwa Slovenia masih mencari pola permainan yang bisa diandalkan.

Performa Swiss belakangan ini jauh lebih baik. Tim asuhan Yakin memenangi empat dari lima pertandingan terakhir, dengan satu-satunya kekalahan terjadi saat takluk 3-1 dari Argentina di perempat-final Piala Dunia. Sebelum kekalahan itu, mereka mengalahkan Kolombia lewat adu penalti setelah bermain imbang 0-0, menundukkan Aljazair 2-0, dan menang tipis 2-1 atas Kanada. Dalam lima pertandingan tersebut, Swiss mencetak sembilan gol dan kebobolan lima gol. Empat kemenangan beruntun memberi mereka momentum sebelum kekalahan dari Argentina.

Slovenia vs Swiss: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim berakhir 0-0 dalam laga kualifikasi Piala Dunia di Ljubljana pada Oktober 2025. Hasil itu terjadi setelah Swiss menang 3-0 pada pertemuan sebelumnya pada September 2025. Dalam lima pertemuan terakhir, Swiss memiliki rekor lebih baik dengan tiga kemenangan, berbanding satu kemenangan Slovenia dan satu hasil imbang.