UEFA Nations League kembali bergulir dengan laga internasional menarik saat Slovenia menjamu Swiss di Stadion Stožice, Ljubljana. Kedua tim Eropa ini memiliki kualitas dan motivasi tinggi untuk menghadapi pertandingan fase grup tersebut, menjadikannya salah satu laga yang paling dinantikan dalam kalender sepakbola.

GOAL menyajikan semua informasi penting mengenai tanggal pertandingan, lokasi, kategori harga, dan cara mendapatkan tiket.

Kapan pertandingan Slovenia vs Swiss di UEFA Nations League B dimulai?

Slovenia vs Swiss berlangsung di Stadion Stožice, Ljubljana. Waktu kick-off resmi akan dikonfirmasi mendekati tanggal pertandingan.

UEFA Nations League B - Pekan 5 13 Nov 2026 - 14.45 Stozice Stadium, Ljubljana

Di mana membeli tiket Slovenia vs Swiss?

Tiket resmi pertandingan tersedia melalui kanal utama asosiasi tuan rumah, Eventim Slovenia, yang menangani penjualan umum tiket standar untuk laga kandang tim nasional. Suporter sebaiknya mendaftar dan memesan lebih awal saat penjualan umum dibuka agar bisa mendapatkan kursi dari alokasi standar.

Jika alokasi tiket resmi habis atau sektor tempat duduk yang Anda inginkan tidak tersedia, platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub bisa menjadi pilihan apabila tiket di situs resmi telah terjual habis.

Berapa harga tiket Slovenia vs Swiss?

Harga tiket resmi yang dijual melalui Eventim mulai dari €26 untuk pilihan tempat duduk standar, bergantung pada kategori sektor dan posisi tempat duduk di Stadion Stožice.

Harga tiket termurah di pasar sekunder mulai dari sekitar €63 pada platform seperti StubHub ketika tiket tempat duduk kategori umum standar di kanal utama telah habis.

Slovenia vs Swiss di UEFA Nations League B: Semua yang perlu diketahui

Performa Slovenia dan Swiss

Slovenia mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir, dengan enam gol dicetak dan enam gol kebobolan. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Kroasia, setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 melawan Siprus. Satu-satunya kemenangan dalam rangkaian tersebut diraih saat bertandang ke Montenegro dengan skor 3-2. Hasil dan jumlah gol yang tidak konsisten itu menunjukkan bahwa Slovenia masih mencari pola permainan yang bisa diandalkan.

Performa terbaru Swiss jauh lebih baik. Tim asuhan Yakin memenangi empat dari lima pertandingan terakhirnya, dengan satu-satunya kekalahan terjadi saat takluk 3-1 dari Argentina di perempat-final Piala Dunia. Sebelum kekalahan itu, mereka mengalahkan Kolombia lewat adu penalti setelah bermain imbang 0-0, menang 2-0 atas Aljazair, dan menundukkan Kanada 2-1. Dalam lima laga tersebut, Swiss mencetak sembilan gol dan kebobolan lima gol. Empat kemenangan beruntun memberi mereka momentum sebelum kekalahan dari Argentina.

Slovenia vs Swiss: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua tim berakhir 0-0 dalam laga kualifikasi Piala Dunia di Ljubljana pada Oktober 2025. Hasil itu terjadi setelah Swiss menang 3-0 pada pertemuan sebelumnya pada September 2025. Dalam lima pertemuan terakhir, Swiss memiliki rekor lebih baik dengan tiga kemenangan, berbanding satu kemenangan Slovenia dan satu hasil imbang.