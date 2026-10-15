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UEFA Nations League B
team-logoSlovenia
Stozice Stadium, Ljubljana
team-logoSwitzerland
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Cara mendapatkan tiket Slovenia vs Swiss: Harga tiket Liga B UEFA Nations League, informasi pertandingan, penjualan tiket di saat terakhir, dan lainnya

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Tickets
UEFA Nations League A
Slovenia
Switzerland

Slovenia menghadapi Swiss di Liga B UEFA Nations League. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

UEFA Nations League kembali menghadirkan duel internasional menarik saat Slovenia menjamu Swiss di Stadion Stožice, Ljubljana. Kedua tim Eropa ini datang dengan kualitas dan motivasi tinggi untuk menghadapi laga fase grup yang menjadi salah satu pertandingan paling dinantikan dalam kalender sepakbola.

GOAL menyajikan semua informasi penting mengenai tanggal pertandingan, lokasi, kategori harga tiket, dan cara mendapatkan tempat duduk.

Kapan pertandingan Slovenia vs Swiss di UEFA Nations League B dimulai?

Slovenia vs Swiss akan berlangsung di Stadion Stožice, Ljubljana. Waktu kick-off resmi akan dikonfirmasi mendekati tanggal pertandingan.

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UEFA Nations League B - Pekan 5
Stozice Stadium, Ljubljana

Di mana bisa membeli tiket Slovenia vs Swiss?

Tiket resmi pertandingan tersedia melalui saluran penjualan utama asosiasi tuan rumah, Eventim Slovenia, yang menangani penjualan tiket reguler kepada publik untuk laga kandang tim nasional. Suporter sebaiknya mendaftar dan memesan lebih awal saat penjualan umum dibuka agar mendapatkan kursi dari alokasi reguler.

Jika alokasi tiket resmi habis atau sektor tempat duduk yang Anda inginkan tidak tersedia, platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub bisa menjadi pilihan jika tiket di situs resmi sudah habis.

Berapa harga tiket Slovenia vs Swiss?

Harga tiket resmi yang dijual melalui Eventim mulai dari €26 untuk pilihan tempat duduk standar, bergantung pada kategori sektor stadion dan posisi tempat duduk di Stadion Stožice.

Harga tiket termurah di pasar sekunder mulai dari sekitar €63 pada platform seperti StubHub ketika tiket tempat duduk reguler untuk umum di saluran penjualan utama sudah habis.

Slovenia vs Swiss di UEFA Nations League B: Semua yang perlu diketahui

Performa Slovenia dan Swiss

Slovenia mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir, dengan mencetak enam gol dan kebobolan enam kali. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Kroasia, sementara sebelumnya mereka bermain imbang 1-1 dengan Siprus. Satu-satunya kemenangan dalam rangkaian itu diraih saat bertandang ke Montenegro dengan skor 3-2. Hasil dan jumlah gol yang tidak konsisten itu menunjukkan bahwa Slovenia masih mencari pola permainan yang dapat diandalkan.

Performa terkini Swiss jauh lebih kuat. Tim asuhan Yakin memenangkan empat dari lima pertandingan terakhir, dengan satu-satunya kekalahan terjadi saat takluk 3-1 dari Argentina di perempat-final Piala Dunia. Sebelum kekalahan itu, mereka mengalahkan Kolombia melalui adu penalti setelah bermain imbang 0-0, menundukkan Aljazair 2-0, dan menang tipis 2-1 atas Kanada. Dalam lima laga tersebut, Swiss mencetak sembilan gol dan kebobolan lima kali. Empat kemenangan beruntun membangun momentum mereka sebelum kekalahan dari Argentina.

SVN

SVN - Performa

CRO
K2-1
SCO
S0-0
MKD
M2-0
SUI
K2-1
SCO
M1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
SUI

SUI - Performa

ARG
K3-1
MKD
M0-3
SCO
M0-3
SVN
M2-1
MKD
M3-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Slovenia vs Swiss: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim berakhir 0-0 dalam laga kualifikasi Piala Dunia di Ljubljana pada Oktober 2025. Hasil itu menyusul kemenangan Swiss 3-0 pada pertemuan sebelumnya pada September 2025. Dalam lima pertemuan terakhir, Swiss memiliki rekor lebih baik dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Slovenia, sementara satu laga berakhir imbang.

Head to Head

SloveniaSeriSwitzerland
1
1
3
UEFA Nations League B
Switzerland badge
Switzerland
SUI
2
Slovenia badge
Slovenia
SVN
1
FT
World Cup Qualification UEFA
Slovenia badge
Slovenia
SVN
0
Switzerland badge
Switzerland
SUI
0
FT
World Cup Qualification UEFA
Switzerland badge
Switzerland
SUI
3
Slovenia badge
Slovenia
SVN
0
FT
European Championship Qualification
Switzerland badge
Switzerland
SUI
3
Slovenia badge
Slovenia
SVN
2
FT
European Championship Qualification
Slovenia badge
Slovenia
SVN
1
Switzerland badge
Switzerland
SUI
0
FT
4Gol yang Dicetak8
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5


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