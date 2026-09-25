Slovan Bratislava akan menghadapi VfB Stuttgart pada Rabu, 14 Oktober 2026 di Estadio Benito Villamarin, Seville.

Kedua tim sebelumnya bertemu di fase liga Liga Champions UEFA 2024–25, ketika VfB Stuttgart meraih kemenangan tandang 3–1 di Bratislava. Slovan Bratislava akan memburu kemenangan kompetitif pertama mereka atas VfB Stuttgart, setelah mencatatkan satu hasil imbang dan dua kekalahan dalam tiga pertemuan Eropa sepanjang sejarah.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Slovan Bratislava vs VfB Stuttgart, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Slovan Bratislava vs VfB Stuttgart di Liga Champions?

Slovan Bratislava vs VfB Stuttgart akan kick-off di Estadio Benito Villamarin, Seville, pada Rabu, 14 Oktober 2026.

Champions League - Pekan 2 14 Okt 2026 - 15.00 National Football Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Liga Champions Slovan Bratislava vs VfB Stuttgart?

Untuk membeli tiket pertandingan Liga Champions Slovan Bratislava vs VfB Stuttgart di stadion Tehelné pole, ikuti jalur pembelian utama berikut ini:

Portal Tiket Resmi Slovan Bratislava: Sumber utama dan paling aman untuk tiket tribun kandang adalah situs penjualan tiket resmi klub (vstupenky.skslovan.com). Akses prioritas biasanya lebih dulu diberikan kepada pemegang tiket musiman, lalu anggota, sebelum sisa tiket dijual untuk umum.

Seksi Tandang VfB Stuttgart: Jika Anda mendukung VfB Stuttgart, tiket untuk seksi tandang didistribusikan secara eksklusif melalui toko tiket resmi VfB Stuttgart dan alokasi anggota. Suporter tandang harus memesan langsung melalui klub tamu.

Loket Tiket Stadion Tehelné pole: Tergantung ketersediaan, tiket fisik dapat dibeli di loket stadion pada hari pertandingan mulai 1,5 jam sebelum kick-off, meski laga Liga Champions dengan profil tinggi biasanya sudah habis terjual secara online sebelumnya.

Platform Pasar Sekunder: Jika penjualan utama sudah habis, tiket sering kali terdaftar di platform tiket pasar sekunder seperti StubHub , meski harganya akan bervariasi di atas harga nominal.

Berapa harga tiket Liga Champions Slovan Bratislava vs VfB Stuttgart?

Harga tiket pertandingan Liga Champions UEFA Slovan Bratislava vs VfB Stuttgart bervariasi berdasarkan kategori tiket dan jalur pembelian:

1. Harga resmi

Kategori kandang (Tehelné pole): Harga tiket reguler untuk sektor kandang biasanya berkisar dari €30 hingga €90 tergantung tingkat, tribun (Behind Goal vs. Main Stand), dan kategori kursi.

Suporter tim tamu (seksi tandang): Berdasarkan regulasi UEFA, harga tiket untuk suporter tandang di pertandingan Liga Champions dibatasi maksimal €60 .

VIP & Hospitality: Paket premium dan hospitality VIP berkisar dari €150 hingga €350+ per tiket, tergantung makanan, minuman, dan fasilitas kursi boks yang termasuk di dalamnya.

2. Pasar tiket sekunder

Jika penjualan utama melalui saluran resmi klub habis terjual, harga tiket jual ulang di platform tiket pasar sekunder seperti StubHub umumnya dimulai dari sekitar €95 hingga €140 untuk kursi standar, dengan kategori permintaan tinggi atau pandangan tengah rata-rata berada di antara €250 dan €320.

Slovan Bratislava vs VfB Stuttgart di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Slovan Bratislava vs VfB Stuttgart

Slovan Bratislava mencatatkan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan mencetak tujuh gol dan kebobolan 14 gol. Laga terbaru mereka berakhir imbang 3-3 melawan Zilina di kasta teratas Slovakia. Titik terendah dalam rangkaian itu adalah kekalahan 6-1 dari Paris Saint-Germain di Liga Champions, dan mereka juga kalah 2-0 dari DAC 1904 Dunajska Streda di liga. Satu-satunya kemenangan mereka hadir di kualifikasi Liga Champions, yakni kemenangan tandang 2-1 atas NK Celje.

VfB Stuttgart meraih dua kemenangan, tanpa hasil imbang, dan dua kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan mencetak 10 gol dan kebobolan sembilan gol. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 2-1 dari Hoffenheim di Bundesliga. Sorotan dari laju terbaru mereka adalah kemenangan 3-1 atas Viking FK di Liga Champions, dan mereka juga mengalahkan FC Koeln 4-1 di Bundesliga. Stuttgart sebelumnya kalah telak 5-1 dari Bayern Munich dalam rangkaian tersebut.

Slovan Bratislava vs VfB Stuttgart: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di Liga Champions 2024/25, ketika Stuttgart menang 3-1 di Bratislava pada 21 Januari 2025. Kedua klub juga bertemu di kualifikasi Liga Europa pada Agustus 2010, dengan Stuttgart menang 1-0 di Bratislava sebelum bermain imbang 2-2 pada leg kedua di Stuttgart. Dalam total tiga pertemuan yang tercatat, Stuttgart memiliki satu kemenangan dan satu hasil imbang, sementara Slovan belum mencatatkan kemenangan.