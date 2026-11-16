Slovan Bratislava menjamu Shakhtar Donetsk pada Rabu, 9 Desember 2026, di National Football Stadium, Bratislava.

Slovan Bratislava memasuki fase ini dengan tekad memperkuat posisinya di kompetisi elite Eropa setelah menghadapi tantangan berat pada fase liga. Shakhtar Donetsk membawa pengalaman luas di kompetisi Eropa era modern ke pertandingan ini, setelah rutin tampil pada fase grup dan fase liga Liga Champions.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Slovan Bratislava vs Shakhtar Donetsk, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Liga Champions Slovan Bratislava vs Shakhtar Donetsk dimulai?

Slovan Bratislava vs Shakhtar Donetsk dimulai di National Football Stadium, Bratislava, pada Rabu, 9 Desember 2026.

Champions League - Pekan 6 9 Des 2026 - 12.45 National Football Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Liga Champions Slovan Bratislava vs Shakhtar Donetsk?

Berikut pilihan penjualan dan pembelian tiket untuk laga Liga Champions Slovan Bratislava vs Shakhtar Donetsk mendatang:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Membeli langsung melalui portal penjualan tiket resmi atau loket tiket SK Slovan Bratislava merupakan cara paling tepercaya dan aman, terutama untuk kursi di sektor tuan rumah dengan harga standar serta penjualan prioritas bagi anggota.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub sudah habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Champions mendatang ketika alokasi tiket utama telah habis.

Berapa harga tiket Liga Champions Slovan Bratislava vs Shakhtar Donetsk?

Berikut rincian harga tiket untuk laga Liga Champions Slovan Bratislava vs Shakhtar Donetsk:

1. Kanal resmi klub

Standar / tiket masuk umum: Biasanya mulai sekitar €30 hingga €50 .

Biasanya mulai sekitar . Kategori 1 & kursi di sisi panjang lapangan: Umumnya berkisar antara €70 dan €120.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Penjualan kembali tiket tribun atas / tiket masuk umum: Umumnya mulai sekitar €55 hingga €75 .

Umumnya mulai sekitar . Tribun bawah & sektor sudut: Biasanya berharga antara €90 dan €140 .

Biasanya berharga antara . Penjualan kembali tiket premium & layanan VIP: Umumnya berkisar dari €170 hingga €250 lebih.

Liga Champions Slovan Bratislava vs Shakhtar Donetsk: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Slovan Bratislava vs Shakhtar Donetsk

Slovan Bratislava mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Hasil terbarunya adalah kekalahan 4-0 dari LASK di Liga Champions, setelah sebelumnya menang 1-2 saat bertandang ke markas Zeleziarne Podbrezova di Slovak 1. Liga. Dalam periode tersebut, Slovan juga bermain imbang 2-2 melawan Trencin dan Dukla Banska Bystrica. Mereka mencetak tujuh gol dan kebobolan sepuluh kali dalam lima pertandingan itu.

Shakhtar Donetsk meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Laga terbarunya berakhir imbang 0-0 melawan Dynamo Kyiv di Liga Primer Ukraina. Sebelum itu, mereka kalah 1-0 dari Sporting CP di Liga Champions. Hasil terbaik Shakhtar dalam periode ini adalah kemenangan 3-0 atas Dynamo Kyiv di ajang piala. Mereka mencetak lima gol dan kebobolan satu kali dalam lima pertandingan tersebut, mencerminkan catatan pertahanan yang solid.

Slovan Bratislava vs Shakhtar Donetsk: Rekor pertemuan terkini

Tidak tersedia data pertemuan sebelumnya antara Slovan Bratislava dan Shakhtar Donetsk. Pertandingan ini mungkin menjadi pertemuan kompetitif pertama kedua klub.