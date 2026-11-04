Slovan Bratislava menjamu Real Betis pada Selasa, 24 November 2026 di Stadion Sepak Bola Nasional, Bratislava.

ŠK Slovan Bratislava dan Real Betis belum pernah bertemu dalam pertandingan kompetitif, sehingga laga Liga Champions UEFA mendatang akan menjadi pertemuan resmi pertama mereka. Pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Tehelné pole ini menjadi momen penting bagi kedua klub dalam perebutan poin pada fase liga Liga Champions yang diperluas.

Biarkan GOAL menyajikan semua informasi yang Anda perlukan untuk mendapatkan tiket Slovan Bratislava vs Real Betis, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Slovan Bratislava vs Real Betis di Liga Champions dimulai?

Slovan Bratislava vs Real Betis akan dimulai di Stadion Sepak Bola Nasional, Bratislava, pada Selasa, 24 November 2026.

Champions League - Pekan 5 24 Nov 2026 - 15.00 National Football Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Slovan Bratislava vs Real Betis di Liga Champions?

Berikut pilihan dan saluran yang tersedia untuk membeli tiket pertandingan Galatasaray vs Aston Villa di Liga Champions di RAMS Park:

1. Saluran resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Periksa situs web resmi ŠK Slovan Bratislava dan Real Betis untuk informasi penjualan langsung kepada anggota, penjualan tiket untuk umum, dan loket tiket.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui saluran resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Champions mendatang ketika alokasi tiket dari saluran utama telah habis.

Berapa harga tiket Slovan Bratislava vs Real Betis di Liga Champions?

Berikut perkiraan harga tiket pertandingan Liga Champions UEFA antara Slovan Bratislava dan Real Betis berdasarkan sumber tiket:

1. Saluran resmi klub

Standar / tiket masuk umum: Berkisar sekitar €30 hingga €90 , bergantung pada kategori dan blok tempat duduk.

Berkisar sekitar , bergantung pada kategori dan blok tempat duduk. Paket VIP & hospitality: Umumnya mulai dari sekitar €150 hingga €350+.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi habis melalui penjualan langsung klub, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tribun atas / sektor sudut: Kursi standar di tribun atas atau dengan pemandangan dari sudut mulai dari sekitar €30 hingga €135 .

Kursi standar di tribun atas atau dengan pemandangan dari sudut mulai dari sekitar . Sektor sisi panjang lapangan / tribun bawah: Umumnya berkisar dari €160 hingga €250+ .

Umumnya berkisar dari . Blok premium / dengan permintaan tinggi: Harga jual kembali rata-rata mencapai €280 hingga €400+ karena tingginya permintaan untuk pertandingan Liga Champions.

Slovan Bratislava vs Real Betis di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Slovan Bratislava vs Real Betis

Slovan Bratislava mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhirnya. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 0-4 dari Roma di Liga Champions, setelah sebelumnya menang 3-0 atas Spartak Trnava di Liga 1 Slovakia. Dalam periode tersebut, mereka juga kalah 0-3 dari VfB Stuttgart di kompetisi Eropa. Poin mereka selebihnya berasal dari hasil imbang 1-1 melawan Skalica dan kemenangan tandang 2-1 atas Komarno.

Real Betis meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Pada laga terbarunya, mereka menang 1-0 atas Feyenoord di Liga Champions. Dalam periode tersebut, mereka juga mencatat kemenangan 3-2 atas Porto di kompetisi Eropa. Kekalahan 2-5 dari Barcelona menjadi satu-satunya kekalahan mereka, sementara dua hasil lainnya adalah kemenangan 5-2 atas Osasuna dan hasil imbang 1-1 melawan Deportivo de A Coruna. Betis mencetak sebelas gol dan kebobolan sembilan kali dalam lima pertandingan itu.

Slovan Bratislava vs Real Betis: Rekor pertemuan terakhir

Tidak tersedia data pertemuan sebelumnya antara Slovan Bratislava dan Real Betis. Laga ini mungkin menjadi pertemuan kompetitif pertama kedua klub.