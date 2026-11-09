Slovan Bratislava menjamu Real Betis pada Selasa, 24 November 2026 di National Football Stadium, Bratislava.

ŠK Slovan Bratislava dan Real Betis belum pernah bertemu dalam pertandingan kompetitif, sehingga laga Liga Champions UEFA mendatang akan menjadi pertemuan resmi pertama mereka. Pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Tehelné pole ini menjadi momen penting bagi kedua klub dalam perebutan poin pada fase liga Liga Champions yang diperluas.

Kapan laga Liga Champions Slovan Bratislava vs Real Betis dimulai?

Laga Slovan Bratislava vs Real Betis dimulai di National Football Stadium, Bratislava, pada Selasa, 24 November 2026.

Champions League - Pekan 5 24 Nov 2026 - 15.00 National Football Stadium

Bagaimana cara membeli tiket laga Liga Champions Slovan Bratislava vs Real Betis?

Berikut pilihan dan saluran yang tersedia untuk membeli tiket pertandingan Liga Champions Galatasaray vs Aston Villa di RAMS Park:

1. Saluran resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Periksa situs resmi ŠK Slovan Bratislava dan Real Betis untuk informasi penjualan langsung kepada anggota, penjualan tiket untuk umum, dan loket tiket.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui saluran resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket untuk pertandingan Liga Champions mendatang ketika alokasi tiket utama telah habis.

Berapa harga tiket laga Liga Champions Slovan Bratislava vs Real Betis?

Berikut perkiraan harga tiket pertandingan Liga Champions UEFA antara Slovan Bratislava dan Real Betis berdasarkan sumber tiket:

1. Saluran resmi klub

Tiket standar / masuk umum: Berkisar dari sekitar €30 hingga €90 , bergantung pada kategori dan blok tempat duduk.

Berkisar dari sekitar , bergantung pada kategori dan blok tempat duduk. Paket VIP & hospitalitas: Umumnya mulai dari sekitar €150 hingga €350+.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub telah habis, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tribun atas / sektor sudut: Kursi standar di tribun atas atau dengan pemandangan dari sudut mulai dari sekitar €30 hingga €135 .

Kursi standar di tribun atas atau dengan pemandangan dari sudut mulai dari sekitar . Sektor sisi panjang lapangan / tribun bawah: Umumnya berkisar dari €160 hingga €250+ .

Umumnya berkisar dari . Blok premium / paling diminati: Harga jual kembali rata-rata mencapai €280 hingga €400+ karena tingginya permintaan untuk pertandingan Liga Champions.

Slovan Bratislava vs Real Betis di Liga Champions: Semua yang perlu diketahui

Performa Slovan Bratislava vs Real Betis

Slovan Bratislava mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhirnya. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 4-0 dari Roma di Liga Champions, setelah sebelumnya menang 3-0 atas Spartak Trnava di 1. Liga Slovakia. Dalam periode tersebut, mereka juga kalah 3-0 dari VfB Stuttgart di kompetisi Eropa. Poin lainnya mereka raih lewat hasil imbang 1-1 melawan Skalica dan kemenangan tandang 2-1 atas Komarno.

Real Betis meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Pada laga terbaru, mereka menang 1-0 atas Feyenoord di Liga Champions. Dalam periode yang sama, mereka juga mencatat kemenangan 3-2 atas Porto di kompetisi Eropa. Kekalahan 5-2 dari Barcelona menjadi satu-satunya kekalahan mereka, sementara dua hasil lainnya adalah kemenangan 5-2 atas Osasuna dan hasil imbang 1-1 melawan Deportivo de A Coruna. Betis mencetak sebelas gol dan kebobolan sembilan kali dalam lima pertandingan tersebut.

Slovan Bratislava vs Real Betis: Rekor pertemuan terakhir

Tidak ada data rekor pertemuan sebelumnya antara Slovan Bratislava dan Real Betis. Laga ini mungkin menjadi pertemuan kompetitif pertama kedua klub.