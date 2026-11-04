Slavia Prague menjamu Villarreal pada Rabu, 25 November 2026, di Fortuna Arena, Praha.

Dalam pertemuan pertama sepanjang sejarah kedua klub di kandang klub Spanyol itu, pertandingan berakhir imbang 2-2. Villarreal meraih keunggulan dalam laga berikutnya dengan kemenangan 2-0 saat bertandang ke Praha, sehingga unggul dalam rekor pertemuan kedua tim.

Simak panduan dari GOAL tentang cara mendapatkan tiket Slavia Prague vs Villarreal, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Slavia Prague vs Villarreal di Liga Champions dimulai?

Pertandingan Slavia Prague vs Villarreal dimulai di Fortuna Arena, Praha, pada Rabu, 25 November 2026.

Champions League - Pekan 5 25 Nov 2026 - 12.45 Fortuna Arena

Bagaimana cara membeli tiket Slavia Prague vs Villarreal di Liga Champions?

Berikut pilihan utama bagi suporter yang ingin membeli tiket pertandingan Slavia Prague vs Villarreal di Liga Champions:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Suporter dapat membeli tiket secara langsung melalui portal tiket resmi Slavia Prague untuk tribune tuan rumah, atau melalui kanal resmi Villarreal untuk jatah kursi suporter tim tamu, bergantung pada status keanggotaan dan tahap prioritas loyalitas.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui jalur resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Champions mendatang ketika jatah tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Slavia Prague vs Villarreal di Liga Champions?

Berikut perkiraan harga tiket pertandingan Slavia Prague vs Villarreal di Liga Champions UEFA:

1. Kanal resmi klub

Tiket standar suporter tuan rumah: Berkisar antara sekitar €25 hingga €70 , bergantung pada tingkat tempat duduk, tribune, dan kategori pertandingan, dengan anggota klub serta pemegang tiket musiman mendapat prioritas lebih dahulu.

Berkisar antara sekitar , bergantung pada tingkat tempat duduk, tribune, dan kategori pertandingan, dengan anggota klub serta pemegang tiket musiman mendapat prioritas lebih dahulu. Tiket jatah suporter tim tamu: Umumnya berharga sekitar €40 hingga €60, sesuai dengan batas harga tiket tim tamu UEFA untuk pertandingan kompetisi Eropa.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi habis melalui penjualan utama klub, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket masuk umum / kursi di sisi pendek lapangan: Umumnya mulai sekitar €65 hingga €85 untuk tempat duduk di tingkat atas atau dengan pemandangan dari belakang gawang.

Umumnya mulai sekitar untuk tempat duduk di tingkat atas atau dengan pemandangan dari belakang gawang. Kursi di sisi panjang lapangan / premium: Rata-rata sekitar €210 hingga lebih dari €350, bergantung pada ketersediaan, permintaan, dan lokasi persis blok tempat duduk.

Slavia Prague vs Villarreal di Liga Champions: Semua yang perlu diketahui

Performa Slavia Prague vs Villarreal

Slavia Prague mencatatkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Pertandingan terbaru mereka berakhir imbang 2-2 melawan Fenerbahce di Liga Champions, dan mereka juga bermain imbang 0-0 dengan Hradec Kralove di First League. Kekalahan 2-0 dari Sabah FK menjadi satu-satunya kekalahan mereka dalam rentang tersebut, sementara kemenangan atas FC Zlin dan Viktoria Plzen menunjukkan bahwa mereka tetap mampu meraih hasil dalam kompetisi domestik. Dalam lima pertandingan itu, Slavia mencetak lima gol dan kebobolan lima kali.

Villarreal memasuki pertandingan ini dengan catatan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dari lima laga terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 4-3 dari Liverpool di Liga Champions, meski sebelumnya mereka mengalahkan SSC Napoli 3-1 di kompetisi yang sama. Hasil imbang 0-0 melawan Elche dan kekalahan 1-0 dari Real Madrid di liga melengkapi rangkaian hasil yang menunjukkan bahwa Villarreal mampu mengancam lawan papan atas, tetapi kesulitan menjaga konsistensi. Villarreal mencetak tujuh gol dan kebobolan delapan kali dalam lima pertandingan tersebut.

Slavia Prague vs Villarreal: Rekor pertemuan terkini

Kedua klub telah bertemu dua kali di kompetisi UEFA, keduanya pada fase grup Liga Europa pada Oktober dan November 2017. Villarreal menang 2-2 dalam pertemuan pertama yang dimainkan di kandang sendiri, sebelum meraih kemenangan 2-0 saat Slavia Prague menjadi tuan rumah pada laga berikutnya. Villarreal unggul dalam rekor pertemuan kedua tim, dengan satu kemenangan dan satu hasil imbang dari dua pertemuan yang tercatat, serta mencetak empat gol berbanding dua gol Slavia.