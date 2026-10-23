Sepanjang sejarah pertemuan kedua tim, Arsenal memiliki rekor yang jauh lebih baik atas Slavia Prague, termasuk kemenangan 3-0 di Fortuna Arena pada November 2025.

Arsenal bertandang ke Praha dengan tekad bangkit dari hasil mengecewakan baru-baru ini di kompetisi domestik dan menjaga kiprah mereka di kompetisi Eropa setelah mengawali pertandingan-pertandingan fase grup dengan baik.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Slavia Prague vs Arsenal, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan pertandingan Liga Champions Slavia Prague vs Arsenal dimulai?

Pertandingan Slavia Prague vs Arsenal dimulai di Fortuna Arena, Praha, pada Rabu, 4 November 2026.

Champions League - Pekan 4 4 Nov 2026 - 15.00 Fortuna Arena

Bagaimana cara membeli tiket Liga Champions Slavia Prague vs Arsenal?

Berikut pilihan dan cara utama untuk mendapatkan tiket pertandingan Liga Champions UEFA mendatang antara Slavia Prague dan Arsenal:

Situs resmi Slavia Prague: Sebagai tuan rumah pertandingan di Fortuna Arena, Praha, Slavia Prague mengelola distribusi tiket utama. Prioritas biasanya diberikan kepada anggota klub, pemegang tiket musiman, dan anggota program loyalitas sebelum sisa kursi dijual kepada masyarakat umum.

Situs resmi Arsenal: Untuk suporter yang bepergian ke Praha, Arsenal menerima alokasi resmi tiket tandang melalui portal penjualan tiket resminya. Tiket ini didistribusikan kepada anggota yang memenuhi syarat berdasarkan skema tiket tandang klub, riwayat kredit perjalanan, dan sistem undian.

Platform penjualan tiket sekunder: Jika tiket melalui jalur resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Champions mendatang ketika alokasi utama telah habis.

Berapa harga tiket Liga Champions Slavia Prague vs Arsenal?

Harga tiket pertandingan Liga Champions UEFA antara Slavia Prague dan Arsenal berbeda-beda, tergantung apakah Anda membelinya melalui jalur resmi klub atau pasar tiket sekunder.

1. Jalur resmi klub

Tribun tuan rumah standar: Biasanya berkisar antara €85 hingga €115 (dengan kategori tiket masuk standar mulai sekitar €85 hingga €95).

Tribun tandang (suporter Arsenal): Biasanya berkisar antara €95 hingga €130 .

Kursi klub premium / layanan khusus: Umumnya dihargai antara €150 hingga €250 , yang biasanya mencakup akses ke prasmanan sebelum pertandingan dan area lounge.

Suite eksekutif: Ruang privat untuk rombongan dengan harga antara €500 hingga €1.000 per pertandingan, bergantung pada rincian paket dan apakah layanan makanan termasuk di dalamnya.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket penjualan kembali standar: Harga berfluktuasi mengikuti permintaan dan umumnya dimulai di atas harga nominal, yakni sekitar €270 hingga €350+ , bergantung pada blok tempat duduk.

Tiket penjualan kembali VIP & layanan khusus: Paket layanan premium dan kursi di lokasi utama dengan pandangan dari tengah lapangan sering kali dihargai mulai €1.200 hingga €1.600+ .

Liga Champions Slavia Prague vs Arsenal: Semua yang perlu diketahui

Performa Slavia Prague vs Arsenal

Slavia Prague datang dengan performa bagus setelah memenangi empat dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Satu-satunya kekalahan dalam rentetan itu terjadi saat menghadapi Lens di Liga Champions, ketika mereka kalah 3-2. Sejak itu, mereka mengalahkan Teplice 2-0 dan Viktoria Plzen 2-1 di First League, serta membantai FK Varnsdorf 5-1 di ajang piala. Dalam lima pertandingan tersebut, Slavia mencetak 14 gol dan hanya kebobolan enam kali.

Arsenal memenangi tiga dari lima pertandingan terakhir mereka, tetapi menelan kekalahan telak 3-0 dari Brighton dalam laga Premier League terakhirnya. Sebelum kekalahan itu, mereka mengalahkan Sunderland 2-0 di liga dan meraih kemenangan tandang 1-0 atas SSC Napoli di Liga Champions. Arsenal mencetak delapan gol dan kebobolan empat kali dalam lima pertandingan terakhir mereka.

Slavia Prague vs Arsenal: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi di Liga Champions pada November 2025, ketika Arsenal menang 3-0 di Fortuna Arena. Kedua klub juga bertemu dua kali di Liga Europa pada April 2021. Arsenal menang 4-0 di Praha, sedangkan leg pertama di Emirates berakhir 1-1. Rekor Arsenal melawan Slavia Prague dalam lima pertemuan yang tercatat adalah empat kemenangan dan satu hasil imbang. Kemenangan 7-0 di Liga Champions pada Oktober 2007 menjadi hasil paling telak dalam rangkaian pertemuan tersebut.