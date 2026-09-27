Pelatih baru Skotlandia, Sébastien Pocognoli, mendapat kesempatan pertamanya untuk mengesankan para pengikut setia Tartan Army di kandang, saat ia memimpin timnya di Hampden Park pada Selasa, 29 September untuk bentrokan UEFA Nations League melawan Swiss. Pesan tiket pertandingan Anda hari ini.

Skotlandia memulai kampanye UEFA Nations League mereka tiga hari sebelumnya di laga tandang, saat menghadapi Slovenia di Ljubljana.

Selain Slovenia dan Swiss, Skotlandia juga satu grup dengan Makedonia Utara (Grup 1 Liga B). Mereka akan menghadapi ketiga tim tersebut, kandang dan tandang, selama fase liga berlangsung (total enam pertandingan).

Pemenang dari setiap grup akan promosi ke UEFA Nations League A 2028-29, sementara tim peringkat keempat dari setiap grup akan terdegradasi ke UEFA Nations League C 2028-29. Selain itu, tim peringkat kedua dan ketiga dari setiap grup akan melaju ke play-off promosi/degradasi, yang dimainkan kandang dan tandang dalam dua leg.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui untuk mengamankan tiket UEFA Nations League Skotlandia vs Swiss sekarang juga, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membeli.

Kapan pertandingan UEFA Nations League Skotlandia vs Swiss digelar?

Skotlandia vs Swiss akan berlangsung di Hampden Park, Glasgow, pada Selasa, 29 September dengan jadwal kick-off pukul 19.45 (BST).

UEFA Nations League B - Pekan 2 29 Sep 2026 - 14.45 Hampden Park

Cara membeli tiket UEFA Nations League Skotlandia vs Swiss

Tiket resmi untuk pertandingan UEFA Nations League Skotlandia vs Swiss dijual secara eksklusif online melalui Scottish FA Ticket Shop. Penjualan pertama dibuka pada akhir Februari.

Anggota Scotland Supporters Club (SSC) mendapat kesempatan lebih awal untuk membeli tiket dibandingkan publik umum dan juga ditawari opsi yang lebih murah untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.

Jika ingin mengamankan kursi pada saat-saat terakhir, fans juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Transfer terjamin - setiap pembelian di StubHub didukung oleh program FanProtect milik platform tersebut, memberikan keyakinan kepada pembeli bahwa tiket valid dan akan tiba tepat waktu untuk hari pertandingan.

Berapa harga tiket UEFA Nations League Skotlandia vs Swiss?

Tiket resmi untuk pertandingan UEFA Nations League Skotlandia vs Swiss di Hampden Park dibanderol mulai dari £35 untuk East Stand dan West Stand serta £40 untuk North Stand dan South Stand bagi anggota dewasa Scotland Supporters Club (dan mulai dari £40-45 untuk publik umum). Namun, alokasi standar untuk publik melalui Scottish FA terjual habis dengan cepat.

Pantau situs resmi tim nasional mendekati waktu pertandingan untuk informasi tambahan, dan juga situs penjualan ulang sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Hampden Park

Hampden Park di Glasgow secara luas dianggap sebagai 'Rumah Sepakbola Skotlandia' yang utama. Dibuka pada 1903, stadion legendaris ini menjadi arena permanen bagi tim nasional sepakbola Skotlandia dan selama beberapa generasi telah meneguhkan warisannya sebagai salah satu venue olahraga paling bersejarah di dunia. Stadion saat ini memiliki rating kategori empat UEFA, dengan kapasitas 51.866.

Karena aturan keselamatan stadion modern dengan seluruh tempat duduk, Hampden Park memegang beberapa rekor kehadiran penonton Eropa yang sulit dipecahkan dan kemungkinan besar tidak akan pernah terlampaui:

Rekor Internasional Eropa sepanjang masa : Skotlandia vs Inggris (1937) - 149.415

Rekor pertandingan klub Eropa sepanjang masa : Celtic vs Aberdeen (Final Piala Skotlandia 1937) - 146.433

Rekor pertandingan kompetisi UEFA : Celtic vs Leeds United (semifinal Piala Eropa 1937) - 136.505

Momen-momen berkesan di Hampden Park:

Final Piala Eropa 1960 : Secara luas dianggap sebagai pertandingan sepakbola terbaik yang pernah dimainkan. Real Madrid mengalahkan Eintracht Frankfurt 7-3, dengan empat gol dari Ferenc Puskás dan hat-trick dari Alfredo Di Stéfano.

Volley ajaib Zidane (2002) : Pada final Liga Champions 2002, Zinedine Zidane mencetak volley kaki kiri ikonis yang seolah melawan gravitasi ke pojok atas gawang, memastikan kemenangan 2-1 bagi Real Madrid atas Bayer Leverkusen.

Konser-konser besar : Venue ini pernah menjadi tuan rumah bagi aksi musik legendaris termasuk Sir Paul McCartney (yang terkenal membawakan 'Mull of Kintyre' pada 1910), The Rolling Stones, serta raksasa pop seperti Beyoncé dan Take That.

'Scotch Professors': Di lapangan Hampden Park pertama inilah para pemain Skotlandia mengembangkan permainan revolusioner berbasis umpan pendek dan kerja tim. Sebelumnya, sepakbola sebagian besar merupakan permainan kacau dengan dribel individu dan tekel ala rugby. Mereka pada dasarnya mengekspor sepakbola modern ke seluruh dunia.

Cara menuju ke sana

Cara termudah dan paling andal untuk menuju Hampden Park adalah dengan transportasi umum. Stadion ini berada di area permukiman yang sibuk, sehingga berkendara dan parkir di sekitar lokasi pada hari-hari pertandingan atau acara besar sangat dibatasi dan tidak direkomendasikan.

Dengan kereta: Naik kereta adalah cara tercepat untuk menghindari kerumunan. Anda bisa naik layanan ScotRail dari stasiun Glasgow Central langsung ke area stadion.

Stasiun Mount Florida - Ini adalah pemberhentian terdekat. Perjalanan kereta memakan waktu sekitar 10 hingga 17 menit, dilanjutkan dengan berjalan kaki 5 menit ke stadion.

Stasiun King's Park - Ini juga opsi yang sangat baik. Perjalanan dengan kereta memakan waktu sekitar 10 hingga 15 menit, lalu dilanjutkan dengan berjalan kaki 5 menit.

Dengan bus: Sejumlah rute bus lokal First Glasgow beroperasi secara reguler antara pusat kota Glasgow dan area stadion. Perjalanan biasanya memakan waktu sekitar 15-30 menit.

Bus 75 - Anda bisa naik bus ini di dekat pusat kota (misalnya di dekat Gallery of Modern Art), dan bus ini menurunkan Anda langsung di Aikenhead Road tepat di dekat pintu masuk stadion.

Rute lainnya - Bus 5, 6, 7, 7A, 31, 34, dan 90 juga melintas sangat dekat dengan stadion. Anda bisa mengecek jadwal langsung dan rute di situs First Bus.

Pertandingan UEFA Nations League Skotlandia vs Swiss: Semua yang perlu Anda ketahui

Skotlandia vs Swiss: Performa terkini

Peringkat FIFA: Skotlandia (#36) vs Swiss (#14)

Skotlandia kembali beraksi untuk pertama kalinya sejak tersingkir pada fase grup Piala Dunia FIFA 2026. Meski membuka turnamen dengan kemenangan 1-0 atas Haiti, kekalahan beruntun melawan Maroko (0-1) dan Brasil (0-3) membuat mereka tersingkir dari turnamen.

Skotlandia memang memiliki catatan impresif dalam laga kompetitif di kandang belakangan ini. Mereka meraih kemenangan beruntun atas Yunani, Belarus, dan Denmark di Hampden Park pada akhir 2025.

Swiss akan termotivasi oleh fakta bahwa mereka mencatat performa Piala Dunia terbaik dalam 72 tahun pada musim panas ini, ketika mencapai perempat-final. Perlu juga dicatat bahwa mereka melewati sepanjang 2025 tanpa terkalahkan.

Skotlandia vs Swiss: Rekor pertemuan terbaru

Skotlandia unggul dalam rekor pertemuan sepanjang masa melawan Swiss dengan 8 kemenangan, dibandingkan 5 kemenangan milik Swiss, serta 4 hasil imbang. Dalam total 17 pertemuan sebelumnya, Skotlandia telah mencetak 27 gol, sementara Swiss mencetak 25 gol.

Pertandingan terakhir antara kedua tim terjadi pada Juni 2024, pada fase grup Euro 2024. Laga seru di Cologne, Jerman, itu berakhir imbang 1-1. Scott McTominay mencetak gol lebih dulu untuk Skotlandia, tetapi Xherdan Shaqiri dari Swiss membalas lewat tendangan melengkung spektakuler.