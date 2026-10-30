UEFA Nations League kembali dengan laga penting saat Skotlandia bersiap menghadapi Makedonia Utara dalam pertandingan krusial Grup E. Kedua tim sama-sama ingin meraih momentum untuk unggul di grup, menjadikan pertemuan internasional ini tontonan yang tak boleh dilewatkan oleh para pendukung di seluruh Eropa.

Mengingat riwayat pertandingan sengit antara kedua negara, atmosfer di stadion diperkirakan akan sangat meriah. Para penggemar bisa mengharapkan permainan fisik dengan serangan silih berganti, sementara poin penting untuk promosi dan peringkat turnamen dipertaruhkan.

GOAL menyediakan seluruh informasi resmi pertandingan, perincian harga, dan petunjuk langsung untuk mendapatkan tiket Anda hari ini.

Kapan pertandingan Skotlandia vs Makedonia Utara di UEFA Nations League B dimulai?

Skotlandia vs Makedonia Utara akan berlangsung di Hampden Park, Glasgow, dengan waktu sepak mula yang belum dikonfirmasi.

UEFA Nations League B - Pekan 5 13 Nov 2026 - 14.45 Hampden Park

Di mana membeli tiket Skotlandia vs Makedonia Utara?

Distribusi tiket resmi untuk pertandingan UEFA Nations League ini ditangani langsung melalui portal daring asosiasi sepakbola tuan rumah, yang menyediakan akses ke penjualan utama bagi masyarakat umum. Para pendukung sebaiknya mendaftar lebih awal di platform resmi untuk mendapatkan tiket reguler sebelum jatahnya habis terjual.

Jika periode penjualan utama berakhir atau seluruh kursi di platform resmi sudah dipesan, platform pasar sekunder seperti Ticombo bisa menjadi pilihan ketika tiket di situs resmi habis terjual.

Berapa harga tiket Skotlandia vs Makedonia Utara?

Harga tiket reguler untuk satu pertandingan di portal tiket resmi mulai sekitar €35 untuk pilihan tempat duduk umum, bergantung pada bagian dan kategori tempat duduk di stadion.

Di platform pasar sekunder seperti Ticombo, harga awal tiket di pasar sekunder berkisar €90 per kursi ketika persediaan tiket reguler di penjualan utama habis.

Skotlandia vs Makedonia Utara di UEFA Nations League B: Semua yang perlu diketahui

Performa Skotlandia vs Makedonia Utara

Skotlandia memenangi tiga dari lima pertandingan terakhirnya, dengan dua kekalahan dan tanpa hasil imbang dalam rentang itu. Hasil terbaru mereka terjadi di Piala Dunia, ketika mereka kalah 3-0 dari Brasil dan 1-0 dari Maroko. Sebelum dua kekalahan tersebut, mereka mengalahkan Haiti 1-0 dan mencatat kemenangan 4-1 atas Curacao, menunjukkan ancaman serangan mereka saat tampil optimal. Dalam lima pertandingan itu, Skotlandia mencetak enam gol dan kebobolan lima kali.

Makedonia Utara kesulitan tampil konsisten, hanya memenangi satu dari lima pertandingan terakhirnya, dengan dua hasil imbang dan dua kekalahan. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 4-0 dari Turki, dan mereka juga kalah 4-0 dari Denmark dalam kualifikasi Piala Dunia. Kekalahan 7-1 dari Wales pada awal rangkaian pertandingan ini menjadi hasil terburuk mereka dalam rentang tersebut. Makedonia Utara hanya mencetak satu gol dan kebobolan 15 kali dalam lima pertandingan itu.

Skotlandia vs Makedonia Utara: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada September 2013, ketika Skotlandia menang 2-1 di kandang Makedonia Utara dalam kualifikasi Piala Dunia. Dari empat pertemuan terakhir yang tercatat, Skotlandia memiliki rekor lebih baik dengan dua kemenangan, berbanding satu milik Makedonia Utara, sementara satu pertandingan berakhir imbang. Kemenangan kandang Skotlandia 2-0 pada 2009 tetap menjadi hasil paling meyakinkan mereka dalam rangkaian pertemuan ini.