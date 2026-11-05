UEFA Nations League kembali dengan laga penting saat Skotlandia bersiap menghadapi Makedonia Utara dalam pertandingan krusial Grup E. Kedua tim berupaya meraih keunggulan dalam persaingan grup, menjadikan pertemuan internasional ini laga yang patut disaksikan para pendukung di seluruh Eropa.

GOAL menyajikan seluruh informasi resmi pertandingan, rincian harga, serta panduan singkat untuk mendapatkan tiket Anda hari ini.

Kapan pertandingan UEFA Nations League B antara Skotlandia dan Makedonia Utara dimulai?

Pertandingan Skotlandia melawan Makedonia Utara akan berlangsung di Hampden Park, Glasgow, dengan waktu sepak mula yang belum dikonfirmasi.

UEFA Nations League B - Pekan 5 13 Nov 2026 - 14.45 Hampden Park

Di mana membeli tiket Skotlandia vs Makedonia Utara?

Distribusi tiket resmi untuk pertandingan UEFA Nations League ini ditangani langsung melalui portal daring asosiasi sepakbola tuan rumah, yang menyediakan akses ke penjualan utama untuk masyarakat umum. Para pendukung sebaiknya mendaftar lebih awal di platform resmi agar mendapatkan tiket reguler sebelum jatahnya habis.

Jika periode penjualan utama berakhir atau seluruh kursi di platform resmi telah dipesan, platform pasar sekunder seperti StubHub bisa menjadi pilihan ketika tiket di situs resmi telah terjual habis.

Berapa harga tiket Skotlandia vs Makedonia Utara?

Harga tiket reguler untuk satu pertandingan di portal tiket resmi mulai sekitar €35 untuk kursi umum, bergantung pada bagian tribun dan kategori yang dipilih.

Di platform pasar sekunder seperti StubHub, harga tiket termurah mulai sekitar €90 per kursi ketika persediaan tiket reguler pada penjualan utama habis.

Skotlandia vs Makedonia Utara di UEFA Nations League B: Semua yang perlu diketahui

Performa Skotlandia vs Makedonia Utara

Skotlandia memenangi tiga dari lima pertandingan terakhirnya, dengan dua kekalahan dan tanpa hasil imbang dalam rentang tersebut. Hasil terbaru mereka terjadi di Piala Dunia, saat kalah 3-0 dari Brasil dan 1-0 dari Maroko. Sebelum dua kekalahan itu, mereka mengalahkan Haiti 1-0 dan meraih kemenangan 4-1 atas Curacao, menunjukkan ancaman serangan mereka ketika tampil optimal. Dalam lima pertandingan tersebut, Skotlandia mencetak enam gol dan kebobolan lima kali.

Makedonia Utara kesulitan menjaga konsistensi, hanya memenangi satu dari lima pertandingan terakhirnya, sementara dua laga berakhir imbang dan dua lainnya berujung kekalahan. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 4-0 dari Turki, dan mereka juga kalah 4-0 dari Denmark dalam kualifikasi Piala Dunia. Kekalahan 7-1 dari Wales pada awal rangkaian pertandingan ini menjadi hasil terburuk mereka dalam rentang tersebut. Makedonia Utara hanya mencetak satu gol dan kebobolan lima belas kali dalam lima pertandingan itu.

Skotlandia vs Makedonia Utara: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada September 2013, ketika Skotlandia menang 2-1 dalam laga tandang di Makedonia Utara pada kualifikasi Piala Dunia. Dalam empat pertemuan terakhir yang tercatat, Skotlandia memiliki rekor lebih baik dengan dua kemenangan, berbanding satu kemenangan Makedonia Utara, sementara satu pertandingan berakhir imbang. Kemenangan kandang Skotlandia 2-0 pada 2009 tetap menjadi hasil paling meyakinkan mereka dalam rangkaian pertemuan tersebut.