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UEFA Nations League B
team-logoScotland
Hampden Park
team-logoNorth Macedonia
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Cara mendapatkan tiket Skotlandia vs Makedonia Utara: Harga tiket UEFA Nations League B, informasi pertandingan, penjualan tiket di saat-saat terakhir, dan lainnya

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Tickets
UEFA Nations League A
Scotland
North Macedonia

Skotlandia menghadapi Makedonia Utara di UEFA Nations League B. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

UEFA Nations League kembali dengan laga penting saat Skotlandia bersiap menghadapi Makedonia Utara dalam duel krusial Grup E. Kedua tim berusaha meraih momentum untuk unggul di grup, menjadikan pertandingan internasional ini wajib disaksikan para pendukung di seluruh Eropa.

Mengingat riwayat pertandingan sengit antara kedua negara, atmosfer di stadion diperkirakan akan bergelora. Para penggemar dapat menantikan permainan fisik yang silih berganti menyerang, dengan peluang promosi di turnamen serta poin peringkat menjadi taruhan penting.

GOAL menyajikan seluruh informasi resmi pertandingan, rincian harga, dan panduan untuk mendapatkan tempat duduk Anda hari ini.

Kapan laga Skotlandia vs Makedonia Utara di UEFA Nations League B dimulai?

Skotlandia vs Makedonia Utara akan berlangsung di Hampden Park, Glasgow, dengan waktu sepak mula yang belum dikonfirmasi.

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UEFA Nations League B - Pekan 5
Hampden Park

Di mana membeli tiket Skotlandia vs Makedonia Utara?

Distribusi tiket resmi untuk pertandingan UEFA Nations League ini ditangani langsung melalui portal daring asosiasi sepakbola tuan rumah, yang menyediakan akses ke penjualan utama bagi masyarakat umum. Para pendukung sebaiknya mendaftar lebih awal di platform resmi untuk mendapatkan tiket reguler sebelum jatahnya habis terjual.

Jika periode penjualan utama berakhir atau seluruh tempat duduk di platform resmi sudah dipesan, platform pasar sekunder seperti Ticombo dapat menjadi pilihan ketika tiket yang terdaftar di situs resmi telah terjual habis.

Berapa harga tiket Skotlandia vs Makedonia Utara?

Harga tiket reguler untuk satu pertandingan di portal tiket resmi mulai sekitar €35 untuk pilihan tempat duduk umum, bergantung pada tingkat sektor stadion dan kategori yang dipilih.

Di platform pasar sekunder seperti Ticombo, harga tiket termurah mulai sekitar €90 per tempat duduk ketika stok tiket reguler dari penjualan utama habis.

Skotlandia vs Makedonia Utara di UEFA Nations League B: Semua yang perlu diketahui

Performa Skotlandia vs Makedonia Utara

Skotlandia memenangi tiga dari lima pertandingan terakhirnya, dengan dua kekalahan dan tanpa hasil imbang dalam periode tersebut. Hasil terbaru mereka diraih di Piala Dunia, ketika kalah 3-0 dari Brasil dan 1-0 dari Maroko. Sebelum dua kekalahan itu, mereka mengalahkan Haiti 1-0 dan mencatat kemenangan 4-1 atas Curacao, menunjukkan ancaman serangan mereka ketika tampil maksimal. Dalam lima pertandingan tersebut, Skotlandia mencetak enam gol dan kebobolan lima kali.

Makedonia Utara kesulitan tampil konsisten, hanya menang sekali dalam lima pertandingan terakhirnya, dengan dua hasil imbang dan dua kekalahan. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 4-0 dari Turki, dan mereka juga kalah 4-0 dari Denmark dalam kualifikasi Piala Dunia. Kekalahan 7-1 dari Wales pada awal rangkaian pertandingan tersebut menjadi hasil terburuk mereka dalam periode ini. Makedonia Utara hanya mencetak satu gol dan kebobolan lima belas kali dalam lima pertandingan tersebut.

SCO

SCO - Performa

BRA
K0-3
SVN
S0-0
SUI
K0-3
MKD
M0-2
SVN
K1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
3/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5
MKD

MKD - Performa

TUR
K4-0
SUI
K0-3
SVN
K2-0
SCO
K0-2
SUI
K3-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
0/14
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
0/5

Skotlandia vs Makedonia Utara: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada September 2013, ketika Skotlandia menang 2-1 di kandang Makedonia Utara dalam kualifikasi Piala Dunia. Dari empat pertemuan terakhir yang tercatat, Skotlandia memiliki rekor lebih baik dengan dua kemenangan berbanding satu milik Makedonia Utara, sementara satu pertandingan berakhir imbang. Kemenangan kandang Skotlandia 2-0 pada 2009 tetap menjadi hasil paling meyakinkan mereka dalam rangkaian pertemuan tersebut.

Head to Head

ScotlandSeriNorth Macedonia
3
1
1
UEFA Nations League B
North Macedonia badge
North Macedonia
MKD
0
Scotland badge
Scotland
SCO
2
FT
World Cup Qualification UEFA
North Macedonia badge
North Macedonia
MKD
1
Scotland badge
Scotland
SCO
2
FT
World Cup Qualification UEFA
Scotland badge
Scotland
SCO
1
North Macedonia badge
North Macedonia
MKD
1
FT
World Cup Qualification UEFA
Scotland badge
Scotland
SCO
2
North Macedonia badge
North Macedonia
MKD
0
FT
World Cup Qualification UEFA
North Macedonia badge
North Macedonia
MKD
1
Scotland badge
Scotland
SCO
0
FT
7Gol yang Dicetak3
Pertandingan lebih dari 2.5 gol1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5



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