Sheffield United menjamu West Ham United pada Jumat, 4 Desember 2026 di Bramall Lane, Sheffield.

Pertemuan kompetitif terakhir kedua tim berlangsung pada Januari 2024 dan berakhir imbang 2–2 di Bramall Lane dalam kompetisi Premier League. Sebelumnya, West Ham menang meyakinkan 2–0 atas Sheffield United di London Stadium pada September 2023.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Sheffield United vs West Ham United, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan Sheffield United vs West Ham United di Championship dimulai?

Sheffield United vs West Ham United berlangsung di Bramall Lane, Sheffield, pada Jumat, 4 Desember 2026.

Championship - Pekan 19 4 Des 2026 - 15.00 Bramall Lane

Bagaimana cara membeli tiket Sheffield United vs West Ham United di Championship?

Untuk membeli tiket pertandingan Championship antara Sheffield United dan West Ham United, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat memeriksa laman utama penjualan tiket Sheffield United untuk tiket pendukung tuan rumah, atau situs resmi West Ham United untuk informasi alokasi tiket tandang dan penjualan bagi anggota.

2. Bursa tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Championship mendatang ketika alokasi tiket resmi telah habis.

Berapa harga tiket Sheffield United vs West Ham United di Championship?

Berikut perkiraan harga tiket pertandingan Championship antara Sheffield United dan West Ham United:

1. Kanal resmi klub

Tiket dewasa: Umumnya berkisar antara £25 hingga £45 , bergantung pada tingkat tempat duduk dan lokasi tribune.

Umumnya berkisar antara , bergantung pada tingkat tempat duduk dan lokasi tribune. Tiket dengan potongan harga dan tiket junior: Biasanya berkisar antara £15 hingga £25.

2. Bursa tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan klub telah habis, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Tiket penjualan kembali: Umumnya mulai dari sekitar £40 hingga £60 untuk tempat duduk standar di tingkat atas atau bawah.

Umumnya mulai dari sekitar untuk tempat duduk standar di tingkat atas atau bawah. Tiket premium atau dengan permintaan tinggi: Biasanya berkisar antara £80 hingga £150 atau lebih, bergantung pada ketersediaan dan lokasi tepat tempat duduk.

Sheffield United vs West Ham United di Championship: Semua yang perlu diketahui

Performa Sheffield United vs West Ham United

Sheffield United menghadapi laga ini dengan catatan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di Championship. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan tandang 2-3 atas Preston North End. Setelah menang 1-0 atas Wrexham, mereka bermain imbang 1-1 melawan Derby County. Dalam lima pertandingan tersebut, Sheffield United mencetak tujuh gol dan kebobolan tujuh gol. Mereka memenangi tiga dari empat pertandingan liga terakhir.

West Ham mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di Championship. Hasil terbaru mereka adalah hasil imbang 3-3 di kandang Cardiff City, setelah sebelumnya kalah 1-3 di kandang dari West Bromwich Albion. Sebelumnya dalam rentetan pertandingan tersebut, West Ham menang 0-6 di kandang Lincoln City dan 0-1 di kandang Swansea City. West Ham mencetak 13 gol dan kebobolan 13 gol dalam lima pertandingan itu.

Sheffield United vs West Ham United: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua klub berlangsung pada Januari 2024, ketika Sheffield United dan West Ham bermain imbang 2-2 di Bramall Lane dalam laga Premier League. Sebelumnya, West Ham menang 2-0 di London Stadium pada September 2023. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, West Ham unggul dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Sheffield United, sementara satu laga berakhir imbang. West Ham mencetak 11 gol dalam lima pertandingan tersebut, dibandingkan dengan lima gol Sheffield United.