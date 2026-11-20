Sheffield United menjamu Burnley pada Sabtu, 12 Desember 2026, di Bramall Lane, Sheffield.

Sepanjang musim Championship 2024–25, Burnley dua kali mengalahkan Sheffield United di liga. Setelah menang 2-0 pada Boxing Day di Bramall Lane, Burnley meraih kemenangan tipis 2-1 di Turf Moor pada April 2025. Rangkaian itu melanjutkan dominasi Burnley pada musim Liga Primer sebelumnya, ketika mereka menang telak 5-0 di Lancashire dan 4-1 di Sheffield.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Sheffield United vs Burnley, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan Sheffield United vs Burnley di Championship dimulai?

Sheffield United vs Burnley dimulai di Bramall Lane, Sheffield, pada Sabtu, 12 Desember 2026.

Championship - Pekan 21 12 Des 2026 - 10.00 Bramall Lane

Bagaimana cara membeli tiket Sheffield United vs Burnley di Championship?

Untuk membeli tiket pertandingan Championship antara Sheffield United dan Burnley, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Kedua klub menjual tiket secara langsung melalui situs penjualan tiket resmi masing-masing, yakni situs Sheffield United untuk pendukung tuan rumah dan situs resmi Burnley untuk pendukung tim tamu.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket kategori umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan Championship mendatang ketika alokasi utama telah habis.

Berapa harga tiket Sheffield United vs Burnley di Championship?

Berikut perkiraan rincian harga tiket pertandingan Championship antara Sheffield United dan Burnley:

1. Kanal resmi klub

Tiket umum dewasa (tempat duduk standar): £25 hingga £45.

£25 hingga £45. Tiket harga khusus dan junior (lansia, dewasa muda, usia di bawah 18 tahun): £15 hingga £30.

£15 hingga £30. Paket jamuan pertandingan resmi dan VIP: £120 hingga £150 atau lebih.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Tempat duduk standar di sisi belakang gawang atau tribun atas: £70 hingga £83.

£70 hingga £83. Tempat duduk di sisi lapangan dan dengan pemandangan terbaik: £95 hingga £140 atau lebih.

£95 hingga £140 atau lebih. Jamuan VIP dan boks eksekutif (penjualan kembali): £485 hingga £650 atau lebih.

Sheffield United vs Burnley di Championship: Semua yang perlu diketahui

Performa Sheffield United vs Burnley

Sheffield United mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga Championship terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan kandang 2-1 dari Charlton Athletic, yang mengakhiri rentetan dua kemenangan beruntun. Sebelumnya, Sheffield United menang 3-2 di kandang Preston North End dan mengalahkan Wrexham 1-0 di kandang sendiri. Dalam lima laga itu, Sheffield United mencetak tujuh gol dan kebobolan enam kali.

Burnley kalah tiga kali dalam lima laga Championship terakhir dan bermain imbang dalam dua laga lainnya. Pada pertandingan terbaru, mereka kalah 5-4 di kandang Cardiff City setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 di kandang melawan Queens Park Rangers. Burnley juga bermain imbang 0-0 di kandang Portsmouth dalam rangkaian tersebut. Burnley mencetak tujuh gol dalam lima laga itu, tetapi kebobolan sembilan kali, sehingga catatan pertahanan mereka jelas menjadi perhatian.

Sheffield United vs Burnley: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada April 2025, ketika Burnley mengalahkan Sheffield United 2-1 dalam laga Championship di Turf Moor. Sebelumnya, Sheffield United menjamu Burnley pada Desember 2024 dan kalah 2-0. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Burnley unggul dengan empat kemenangan, sementara Sheffield United tanpa kemenangan. Satu kekalahan dalam rangkaian itu terjadi pada pertandingan Liga Primer. Burnley mencetak 14 gol dalam lima laga tersebut, dibandingkan dengan enam gol Sheffield United.