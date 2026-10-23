Kedua klub sebelumnya bertemu dua kali pada fase grup Liga Champions 2008. Dalam kedua laga tersebut, tim tamu masing-masing menang 1-0.

Sporting CP menyambut pertandingan ini dengan catatan tak terkalahkan dalam lima laga, termasuk kemenangan 3-1 atas Galatasaray di Liga Champions dan kemenangan telak 4-0 atas Rio Ave.

Simak panduan lengkap dari GOAL untuk mendapatkan tiket Shakhtar Donetsk vs Sporting CP, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Shakhtar Donetsk vs Sporting CP di Liga Champions dimulai?

Pertandingan Shakhtar Donetsk vs Sporting CP dimulai pada Selasa, 3 November 2026, di Stamford Bridge, London.

Champions League - Pekan 4 3 Nov 2026 - 12.45 Stamford Bridge

Bagaimana cara membeli tiket Shakhtar Donetsk vs Sporting CP di Liga Champions?

Untuk membeli tiket pertandingan Liga Champions UEFA antara Shakhtar Donetsk dan Sporting CP di Stamford Bridge, London, ada beberapa pilihan utama:

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat memeriksa situs resmi FC Shakhtar Donetsk dan Sporting CP untuk penjualan tiket awal, penjualan khusus anggota klub, dan alokasi tiket langsung dari loket resmi.

Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket dari klub sudah benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform penjualan kembali seperti StubHub.

Berapa harga tiket Shakhtar Donetsk vs Sporting CP di Liga Champions?

Harga tiket pertandingan Liga Champions UEFA antara Shakhtar Donetsk dan Sporting CP bervariasi, bergantung pada apakah Anda membelinya melalui alokasi resmi klub atau pasar penjualan kembali:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum standar: Biasanya berkisar antara €45 hingga €140 untuk kursi reguler di tribun tingkat atas dan bawah.

Alokasi anggota klub / kategori kursi: Blok kursi khusus anggota biasanya berkisar antara €60 dan €160 , bergantung pada jarak persisnya dari lapangan.

2. Pasar penjualan kembali tiket

Jika tiket resmi melalui penjualan klub telah habis, platform penjualan kembali seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Kursi tribun atas / belakang gawang: Tiket termurah di platform penjualan kembali mulai dari sekitar €50 hingga €90 untuk kursi di tribun atas atau belakang gawang.

Kursi tengah di sisi lapangan: Kursi kategori menengah hingga atas di sepanjang sisi lapangan umumnya berkisar antara €100 hingga €250 .

Paket VIP & layanan khusus: Paket layanan premium klub dan akses ke ruang eksekutif berkisar antara €160 hingga lebih dari €400 , bergantung pada fasilitas yang termasuk dalam paket.

Shakhtar Donetsk vs Sporting CP di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Shakhtar Donetsk vs Sporting CP

Shakhtar Donetsk mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir, dengan mencetak tujuh gol dan kebobolan empat gol. Dua laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan di Liga Primer, yakni 3-0 atas LNZ Cherkasy dan 2-0 atas Chornomorets Odesa. Satu-satunya kekalahan dalam periode itu adalah saat takluk 2-0 dari Polissya Zhytomyr pada akhir Agustus.

Sporting CP meraih tiga kemenangan dan dua hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir, dengan mencetak sepuluh gol dan kebobolan tiga gol. Hasil paling menonjol adalah kemenangan 3-1 atas Galatasaray di Liga Champions. Mereka juga menang 4-0 di kandang Rio Ave. Sporting tidak terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Shakhtar Donetsk vs Sporting CP: Rekor pertemuan terakhir

Shakhtar Donetsk dan Sporting CP pernah bertemu dua kali, keduanya di Liga Champions UEFA pada Oktober dan November 2008. Kedua pertandingan dimenangi tim tamu: Shakhtar menang 1-0 di Lisbon, sedangkan Sporting menang 1-0 pada pertemuan berikutnya. Rekor kedua klub berimbang dengan masing-masing satu kemenangan, dan ini akan menjadi pertemuan pertama mereka dalam hampir dua dekade.