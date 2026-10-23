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Stamford Bridge
team-logoSporting CP
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Cara mendapatkan tiket Shakhtar Donetsk vs Sporting CP: Harga tiket Liga Champions, informasi pertandingan, penjualan tiket pada saat-saat terakhir, dan lainnya

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Tickets
Shakhtar Donetsk
Sporting CP
Champions League

Shakhtar Donetsk menghadapi Sporting CP di Liga Champions. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Kedua klub sebelumnya bertemu dua kali pada fase grup Liga Champions 2008. Dalam kedua laga tersebut, tim tamu masing-masing menang 1-0.

Sporting CP menyambut pertandingan ini dengan catatan tak terkalahkan dalam lima laga, termasuk kemenangan 3-1 atas Galatasaray di Liga Champions dan kemenangan telak 4-0 atas Rio Ave.

Simak panduan lengkap dari GOAL untuk mendapatkan tiket Shakhtar Donetsk vs Sporting CP, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Shakhtar Donetsk vs Sporting CP di Liga Champions dimulai?

Pertandingan Shakhtar Donetsk vs Sporting CP dimulai pada Selasa, 3 November 2026, di Stamford Bridge, London.

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Champions League - Pekan 4
Stamford Bridge

Bagaimana cara membeli tiket Shakhtar Donetsk vs Sporting CP di Liga Champions?

Untuk membeli tiket pertandingan Liga Champions UEFA antara Shakhtar Donetsk dan Sporting CP di Stamford Bridge, London, ada beberapa pilihan utama:

  • Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat memeriksa situs resmi FC Shakhtar Donetsk dan Sporting CP untuk penjualan tiket awal, penjualan khusus anggota klub, dan alokasi tiket langsung dari loket resmi.
  • Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket dari klub sudah benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform penjualan kembali seperti StubHub.

Berapa harga tiket Shakhtar Donetsk vs Sporting CP di Liga Champions?

Harga tiket pertandingan Liga Champions UEFA antara Shakhtar Donetsk dan Sporting CP bervariasi, bergantung pada apakah Anda membelinya melalui alokasi resmi klub atau pasar penjualan kembali:

1. Kanal resmi klub

  • Tiket masuk umum standar: Biasanya berkisar antara €45 hingga €140 untuk kursi reguler di tribun tingkat atas dan bawah.
  • Alokasi anggota klub / kategori kursi: Blok kursi khusus anggota biasanya berkisar antara €60 dan €160, bergantung pada jarak persisnya dari lapangan.

2. Pasar penjualan kembali tiket

Jika tiket resmi melalui penjualan klub telah habis, platform penjualan kembali seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

  • Kursi tribun atas / belakang gawang: Tiket termurah di platform penjualan kembali mulai dari sekitar €50 hingga €90 untuk kursi di tribun atas atau belakang gawang.
  • Kursi tengah di sisi lapangan: Kursi kategori menengah hingga atas di sepanjang sisi lapangan umumnya berkisar antara €100 hingga €250.
  • Paket VIP & layanan khusus: Paket layanan premium klub dan akses ke ruang eksekutif berkisar antara €160 hingga lebih dari €400, bergantung pada fasilitas yang termasuk dalam paket.

Shakhtar Donetsk vs Sporting CP di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Shakhtar Donetsk vs Sporting CP

Shakhtar Donetsk mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir, dengan mencetak tujuh gol dan kebobolan empat gol. Dua laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan di Liga Primer, yakni 3-0 atas LNZ Cherkasy dan 2-0 atas Chornomorets Odesa. Satu-satunya kekalahan dalam periode itu adalah saat takluk 2-0 dari Polissya Zhytomyr pada akhir Agustus.

Sporting CP meraih tiga kemenangan dan dua hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir, dengan mencetak sepuluh gol dan kebobolan tiga gol. Hasil paling menonjol adalah kemenangan 3-1 atas Galatasaray di Liga Champions. Mereka juga menang 4-0 di kandang Rio Ave. Sporting tidak terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi.

SHK

SHK - Performa

LNZ
M3-0
VRI
M0-3
AEK
M3-1
KOL
M2-1
INT
K1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
SCP

SCP - Performa

FAM
S1-1
ARO
S2-2
BRA
M1-3
RCL
M0-2
LAS
K2-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Shakhtar Donetsk vs Sporting CP: Rekor pertemuan terakhir

Shakhtar Donetsk dan Sporting CP pernah bertemu dua kali, keduanya di Liga Champions UEFA pada Oktober dan November 2008. Kedua pertandingan dimenangi tim tamu: Shakhtar menang 1-0 di Lisbon, sedangkan Sporting menang 1-0 pada pertemuan berikutnya. Rekor kedua klub berimbang dengan masing-masing satu kemenangan, dan ini akan menjadi pertemuan pertama mereka dalam hampir dua dekade.

Head to Head

Shakhtar DonetskSeriSporting CP
0
0
2
Champions League
Sporting CP badge
Sporting CP
SCP
1
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
FT
Champions League
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
Sporting CP badge
Sporting CP
SCP
1
FT
0Gol yang Dicetak2
Pertandingan lebih dari 2.5 gol0/2
Kedua tim sama-sama mencetak gol0/2
#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
M
M
M
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
M
M
M
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
M
M
M
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
M
M
M
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
M
M
M
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
S
M
M
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
S
M
M
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
K
M
M
9
ComoComoCOM
3201105+56
M
K
M
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
M
K
M
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
M
M
K
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
K
M
M
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
M
K
M
14
Bayern MunichBayern MunichFCB
3120105+55
S
S
M
15
RomaRomaROM
311185+34
M
K
S
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
S
M
K
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
K
M
S
18
PSVPSVPSV
31112204
M
K
S
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
K
M
K
20
InterInterINT
310256-13
M
K
K
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
K
K
M
22
SSC NapoliSSC NapoliNAP
310257-23
M
K
K
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
M
K
K
24
LASKLASKLAS
310269-33
M
K
K
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
K
M
K
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
K
M
K
27
LensLensRCL
310237-43
K
K
M
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
K
M
K
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
K
K
M
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
K
M
K
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
S
K
S
32
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
301247-31
S
K
K
33
VikingVikingVIK
301259-41
K
S
K
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
K
K
K
35
LilleLilleLIL
3003410-60
K
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
K
K
K
Lolos ke 16 besar

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