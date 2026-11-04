Shakhtar Donetsk menjamu Fenerbahce pada Rabu, 25 November 2026, di Stamford Bridge, London.

Pertemuan kompetitif paling bergengsi di antara keduanya terjadi pada putaran ketiga kualifikasi Liga Champions UEFA 2015-16. Setelah bermain imbang 0-0 dalam laga ketat pada leg pertama di Istanbul, Shakhtar menang meyakinkan 3-0 pada leg kedua untuk melaju.

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Kapan laga Shakhtar Donetsk vs Fenerbahce di Liga Champions dimulai?

Laga Shakhtar Donetsk vs Fenerbahce dimulai pada Rabu, 25 November 2026, di Stamford Bridge, London.

Champions League - Pekan 5 25 Nov 2026 - 15.00 Stamford Bridge

Bagaimana cara membeli tiket Shakhtar Donetsk vs Fenerbahce di Liga Champions?

Berikut pilihan yang tersedia untuk membeli tiket pertandingan Liga Champions mendatang antara FC Shakhtar Donetsk dan Fenerbahçe:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat memeriksa situs resmi FC Shakhtar Donetsk dan Fenerbahçe SK untuk mendapatkan informasi mengenai alokasi tiket bagi suporter, tahap penjualan untuk anggota, atau penjualan umum untuk pertandingan mereka di kompetisi Eropa.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui jalur resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Champions mendatang ketika alokasi dari penjualan utama sudah habis.

Berapa harga tiket Shakhtar Donetsk vs Fenerbahce di Liga Champions?

Berikut perkiraan harga tiket pertandingan Liga Champions UEFA antara Shakhtar Donetsk dan Fenerbahce:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum: Biasanya berkisar antara €40 hingga €110, bergantung pada tingkat tribun dan kategorinya.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Kursi standar dan tribun atas: Mulai dari sekitar €125 hingga €145 .

Mulai dari sekitar . Kursi premium, pemandangan dari sisi panjang lapangan, dan tribun bawah: Umumnya berkisar antara €160 hingga €330 .

Umumnya berkisar antara . Paket VIP dan boks hospitality: Dapat mencapai €550 hingga €600+, bergantung pada ketersediaan.

Shakhtar Donetsk vs Fenerbahce di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Shakhtar Donetsk dan Fenerbahce

Shakhtar Donetsk mencatat empat kemenangan dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi, dengan sembilan gol dicetak dan empat gol kebobolan. Laga terakhirnya adalah kekalahan 1-0 dari Inter Milan di Liga Champions, yang mengakhiri rangkaian hasil termasuk kemenangan 3-1 atas AEK Athens di Liga Champions dan kemenangan 2-1 atas FC Kolos Kovalivka di Liga Primer Ukraina. Shakhtar memenangi empat pertandingan beruntun sebelum kalah dari Inter.

Fenerbahce mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Hasil terbarunya adalah hasil imbang 2-2 melawan Slavia Prague di Liga Champions. Sebelumnya, mereka kalah telak 6-0 dari Aston Villa di kompetisi Eropa, meski kemenangan 3-0 atas Alanyaspor di Super Lig menunjukkan bahwa mereka mampu tampil baik di kompetisi domestik. Dalam lima pertandingan tersebut, Fenerbahce mencetak tujuh gol dan kebobolan sebelas gol.

Shakhtar Donetsk vs Fenerbahce: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada April 2022, ketika Fenerbahce mengalahkan Shakhtar Donetsk 1-0 dalam laga persahabatan. Sebelumnya, kedua tim bertemu dua kali dalam kualifikasi Liga Champions pada 2015. Shakhtar menang 3-0 di kandang pada leg kedua setelah leg pertama di Istanbul berakhir tanpa gol. Dari empat pertemuan yang tercatat, Fenerbahce meraih satu kemenangan, Shakhtar satu kemenangan, dan dua pertandingan berakhir imbang.