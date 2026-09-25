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Cara mendapatkan tiket Shakhtar Donetsk vs AEK Athens: harga Liga Champions, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

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Shakhtar Donetsk
AEK Athens
Champions League

Shakhtar Donetsk menghadapi AEK Athens di Liga Champions. Berikut cara Anda mendapatkan tiketnya

Shakhtar Donetsk akan menghadapi AEK Athens pada Rabu, 14 Oktober 2026 di Stamford Bridge, London.

Pertandingan ini menjadi pertemuan resmi kompetitif Eropa pertama antara juara Ukraina dan raksasa Yunani tersebut. Kedua klub memasuki laga ini dengan memburu poin penting pada awal fase liga tunggal untuk mendongkrak harapan lolos ke babak gugur.

Biarkan GOAL memberikan kepada Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Shakhtar Donetsk vs AEK Athens, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Liga Champions Shakhtar Donetsk vs AEK Athens?

Shakhtar Donetsk vs AEK Athens akan kick-off di Stamford Bridge, London, pada Rabu, 14 Oktober 2026.

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Champions League - Pekan 2
Stamford Bridge

Bagaimana cara membeli tiket Liga Champions Shakhtar Donetsk vs AEK Athens?

Untuk membeli tiket pertandingan Liga Champions Shakhtar Donetsk vs AEK Athens, Anda bisa mengikuti opsi utama berikut:

  • Kanal resmi klub: Periksa portal tiket resmi Shakhtar Donetsk atau AEK Athens setelah penjualan tiket dibuka untuk anggota klub, pemegang tiket musiman, atau publik umum.
  • Penjualan venue netral/stadion tuan rumah: Karena Shakhtar Donetsk memainkan beberapa laga kandang Eropa pilihan di venue netral yang ditentukan, seperti Stamford Bridge di London, pantau sistem tiket resmi atau situs web stadion tuan rumah untuk pengumuman penjualan tiket umum.

Berapa harga tiket Liga Champions Shakhtar Donetsk vs AEK Athens?

Harga tiket untuk pertandingan Liga Champions Shakhtar Donetsk vs AEK Athens di Stamford Bridge bervariasi berdasarkan kategori kursi, fase penjualan, dan platform:

  • Tiket umum resmi: Tiket standar yang didistribusikan melalui kanal resmi klub dan stadion tuan rumah biasanya berkisar antara €50 hingga €150 tergantung pada tingkatan tempat duduk (Shortside vs. Longside/Central).
  • Paket VIP & hospitality: Paket hospitality resmi, seperti kursi empuk Westview, akses suite, atau akses executive box, berkisar dari €200 hingga lebih dari €600+ per tiket.
  • Pasar penjualan kembali sekunder: Di platform tiket sekunder seperti StubHub, tiket umum standar saat ini mulai dari sekitar €50 hingga €120 untuk kursi shortside level awal, lalu meningkat hingga €180 hingga €400+ untuk pemandangan central longside tier bawah.

Shakhtar Donetsk vs AEK Athens Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Shakhtar Donetsk vs AEK Athens

Shakhtar Donetsk mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka berakhir imbang 1-1 melawan PSV Eindhoven di Liga Champions pada 10 September, sementara mereka juga meraih kemenangan 2-1 atas Karpaty di Liga Premier Ukraina. Satu-satunya kekalahan dalam rangkaian ini adalah kekalahan 2-0 dari Polissya Zhytomyr pada 29 Agustus.

AEK Athens meraih tiga kemenangan dan dua hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah imbang 1-1 melawan Asteras Tripolis di Super League pada 13 September, setelah kemenangan 1-0 atas LASK di Liga Champions pada 8 September. AEK juga mencatat kemenangan 5-0 atas Aris Thessaloniki dalam rangkaian itu, yang menegaskan ancaman mereka dalam menyerang di kompetisi domestik.

SHK

SHK - Performa

POL
K0-2
KAR
M1-2
PSV
S1-1
CHO
M2-0
LNZ
M3-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
AEK

AEK - Performa

ARI
M5-0
LAS
M1-0
ATT
S1-1
PAF
M8-1
VOL
M1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
17/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Shakhtar Donetsk vs AEK Athens: Rekor head-to-head terkini

Tidak ada pertemuan sebelumnya antara Shakhtar Donetsk dan AEK Athens yang tercatat dalam data head-to-head yang tersedia. Laga ini menjadi pertemuan pertama antara kedua klub.

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
M
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
M
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
M
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
M
5
ComoComoCOM
110041+33
M
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
M
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
M
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
M
9
LensLensRCL
110032+13
M
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
M
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
M
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
M
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
M
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
M
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
M
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
M
17
RomaRomaROM
10101101
S
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
S
19
PSVPSVPSV
10101101
S
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
S
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
Lolos ke 16 besar

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