Shabab Al Ahli menjamu Tractor di Stadion Rashid, Dubai, pada Senin, 14 September, dengan kick-off pada pukul 20.00 waktu setempat, saat kedua tim membuka kampanye AFC Champions League Elite 2026/27 mereka.

Shabab Al Ahli datang usai musim UAE Pro League yang kuat, setelah finis sebagai runner-up musim lalu, sementara Tractor menatap laga ini sebagai salah satu tim Iran yang sedang on fire setelah finis di posisi kedua di Persian Gulf Pro League.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui untuk mengamankan tempat duduk Anda pada laga pembuka AFC Champions League Elite ini, termasuk di mana membeli dan berapa harga tiketnya.

Kapan kick-off Shabab Al-Ahli Dubai FC vs Tractor di AFC Champions League Elite?

Shabab Al-Ahli Dubai FC vs Tractor akan kick-off di AFC Champions League Elite, meski detail venue dan waktu kick-off pastinya belum dikonfirmasi dalam data yang tersedia.

AFC Champions League Elite - Pekan 1 14 Sep 2026 - 12.00

Di mana membeli tiket Shabab Al Ahli vs Tractor?

Tiket untuk Shabab Al Ahli vs Tractor dijual secara resmi melalui Platinumlist, platform penjualan tiket venue untuk acara di Stadion Rashid, tempat fans bisa memilih kategori yang diinginkan langsung untuk pertandingan ini.

Jika listing di situs resmi sudah habis terjual, Ticombo adalah pilihan Anda. Platform ini memungkinkan fans menelusuri listing yang tersedia untuk pertandingan tersebut dan mengamankan tempat duduk bahkan ketika alokasi resmi sudah habis.

Berapa harga tiket Shabab Al Ahli vs Tractor?

Tiket di Platinumlist, platform resmi, dibanderol mulai dari AED 30, dengan harga meningkat melalui Zone A dan hingga ke kategori yang lebih tinggi tergantung di mana Anda ingin duduk di dalam Stadion Rashid.

Di pasar sekunder, tiket Ticombo tersedia bagi fans yang menginginkan pilihan lebih luas ketika listing resmi mulai terbatas, dengan harga bergantung pada kategori dan permintaan.

Shabab Al-Ahli Dubai FC vs Tractor di AFC Champions League Elite: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Shabab Al-Ahli Dubai FC vs Tractor

Shabab Al-Ahli Dubai FC mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di Arabian Gulf League. Laga terbaru mereka berakhir 1-1 melawan United FC, setelah kalah 1-3 dari Al-Jazira. Sebelum hasil-hasil itu, mereka membukukan tiga kemenangan beruntun, termasuk kemenangan 5-1 atas Khorfakkan dan kemenangan 2-0 melawan Al-Dhafra. Dalam lima pertandingan itu, tim Dubai tersebut mencetak sepuluh gol dan kebobolan lima gol.

Lima pertandingan terakhir Tractor di Persian Gulf Pro League menghasilkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 1-0 dari Esteghlal Khuzestan, meski sebelumnya mereka memenangi dua pertandingan beruntun dengan mengalahkan Gol Gohar 1-0 dan Chadormalu Ardakan SC 2-0 di kandang lawan. Mereka juga meraih kemenangan 1-0 atas Persepolis. Tractor mencetak empat gol dan kebobolan satu gol dalam lima laga tersebut, dengan menorehkan tiga clean sheet.

Shabab Al-Ahli Dubai FC vs Tractor: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada April 2026, ketika Shabab Al-Ahli Dubai FC menang 3-0 di kandang Tractor dalam AFC Champions League Elite. Sebelumnya, kedua klub bermain imbang 1-1 di Dubai pada September 2025 di kompetisi yang sama. Dalam empat pertemuan yang tercatat, Shabab Al-Ahli unggul dengan dua kemenangan berbanding satu milik Tractor, dengan satu hasil imbang, serta mencetak delapan gol berbanding tiga gol milik Tractor.



