Shabab Al Ahli menjamu Tractor di Stadion Rashid, Dubai, pada Senin, 14 September, dengan pertandingan dimulai pukul 20.00 waktu setempat, saat kedua tim memulai kampanye AFC Champions League Elite 2026/27.

Shabab Al Ahli datang dengan modal musim UAE Pro League yang kuat setelah finis sebagai runner-up musim lalu, sementara Tractor memasuki laga ini sebagai salah satu tim yang sedang on form di Iran setelah finis di posisi kedua Persian Gulf Pro League dengan catatan yang sama impresifnya.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui untuk mengamankan tempat Anda pada laga pembuka AFC Champions League Elite ini, termasuk di mana membeli tiket dan berapa harganya.

Kapan kick-off Shabab Al-Ahli Dubai FC vs Tractor di AFC Champions League Elite?

Shabab Al-Ahli Dubai FC vs Tractor akan kick-off di AFC Champions League Elite, meski detail venue dan waktu kick-off pastinya belum dikonfirmasi dalam data yang tersedia.

AFC Champions League Elite - Pekan 1 14 Sep 2026 - 12.00

Di mana membeli tiket Shabab Al Ahli vs Tractor?

Tiket untuk Shabab Al Ahli vs Tractor dijual secara resmi melalui Platinumlist, platform penjualan tiket venue untuk acara di Stadion Rashid, tempat para penggemar bisa langsung memilih kategori yang diinginkan untuk pertandingan ini.

Jika daftar di situs resmi sudah habis terjual, Ticombo menjadi pilihan Anda. Platform ini memungkinkan fans menelusuri daftar tiket yang tersedia untuk pertandingan tersebut dan mengamankan kursi meski alokasi resmi sudah habis.

Berapa harga tiket Shabab Al Ahli vs Tractor?

Tiket di Platinumlist, platform resmi, dibanderol mulai dari AED 30, dengan harga meningkat melalui Zona A hingga kategori yang lebih tinggi tergantung di mana Anda ingin duduk di dalam Stadion Rashid.

Di pasar sekunder, tiket Ticombo tersedia bagi penggemar yang menginginkan pilihan lebih luas saat daftar resmi mulai terbatas, dengan harga tergantung kategori dan permintaan.

Shabab Al-Ahli Dubai FC vs Tractor di AFC Champions League Elite: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Shabab Al-Ahli Dubai FC vs Tractor

Shabab Al-Ahli Dubai FC mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di Arabian Gulf League. Laga terbaru mereka berakhir 1-1 melawan United FC, setelah kekalahan 1-3 dari Al-Jazira. Sebelum hasil-hasil itu, mereka membukukan tiga kemenangan beruntun, termasuk kemenangan 1-5 atas Khorfakkan dan kemenangan 2-0 melawan Al-Dhafra. Dalam lima pertandingan tersebut, tim asal Dubai itu mencetak 10 gol dan kebobolan lima gol.

Lima pertandingan terakhir Tractor di Persian Gulf Pro League menghasilkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Pertandingan terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 1-0 dari Esteghlal Khuzestan, meski sebelumnya mereka membukukan dua kemenangan beruntun dengan menaklukkan Gol Gohar 1-0 dan Chadormalu Ardakan SC 2-0 di kandang lawan. Mereka juga meraih kemenangan 1-0 atas Persepolis. Tractor mencetak empat gol dan kebobolan satu gol dalam lima laga tersebut, serta menorehkan tiga clean sheet.

Shabab Al-Ahli Dubai FC vs Tractor: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada April 2026, ketika Shabab Al-Ahli Dubai FC menang 3-0 di kandang Tractor dalam AFC Champions League Elite. Sebelumnya, kedua klub bermain imbang 1-1 di Dubai pada September 2025 di kompetisi yang sama. Dalam empat pertemuan yang tercatat, Shabab Al-Ahli unggul dengan dua kemenangan berbanding satu milik Tractor, serta satu hasil imbang, dengan mencetak delapan gol berbanding tiga gol milik Tractor.



