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AFC Champions League Elite
team-logoShabab Al-Ahli Dubai FC
team-logoEsteghlal
Book Shabab Al-Ahli Dubai FC vs Esteghlal Tickets
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Cara mendapatkan tiket Shabab Al-Ahli Dubai FC vs Esteghlal: Harga tiket Liga Champions Asia Elite, informasi pertandingan, penjualan tiket menjelang laga, dan lainnya

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Tickets
AFC Champions League Elite
Shabab Al-Ahli Dubai FC
Esteghlal

Shabab Al-Ahli Dubai FC menghadapi Esteghlal di Liga Champions Asia Elite. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Liga Champions Asia Elite menyajikan duel Timur Tengah yang menarik saat juara Uni Emirat Arab, Shabab Al Ahli, menjamu klub raksasa Iran, Esteghlal, di Stadion Rashid, Dubai. Kedua klub besar ini memiliki ambisi tinggi di level Asia dan dukungan penuh semangat dari para penggemar di seluruh benua.

GOAL memiliki semua informasi penting mengenai tanggal, detail pertandingan, dan pilihan tiket agar Anda bisa segera mendapatkan tempat duduk dan menyaksikan laga secara langsung.

Kapan pertandingan Shabab Al-Ahli Dubai FC vs Esteghlal di Liga Champions Asia Elite dimulai?

Informasi resmi mengenai siaran pertandingan ini belum tersedia. Periksa kembali menjelang sepak mula untuk mengetahui saluran TV dan layanan streaming yang telah dikonfirmasi.

Di mana membeli tiket Shabab Al Ahli vs Esteghlal?

Tiket resmi untuk laga kandang Shabab Al Ahli di Liga Champions Asia Elite terutama tersedia melalui portal resmi klub dan platform penjualan tiket resmi yang berwenang. Penggemar selalu disarankan untuk terlebih dahulu memeriksa kanal resmi klub saat penjualan tiket untuk umum dibuka.

Jika tiket di penjual resmi utama telah habis terjual, platform penjualan tiket sekunder seperti Grintahub bisa menjadi pilihan ketika tiket yang tercantum di situs resmi telah habis.

Berapa harga tiket Shabab Al Ahli vs Esteghlal?

Harga tiket pertandingan Liga Champions Asia Elite bervariasi berdasarkan lokasi tempat duduk, kategori stadion, dan tingkat permintaan terhadap pertandingan.

Di platform penjualan tiket resmi, harga tiket masuk standar untuk tempat duduk umum biasanya mulai sekitar 30 SAR hingga 50 SAR.

Jika alokasi tiket resmi utama habis terjual, ketersediaan tiket di pasar akan berubah mengikuti permintaan penggemar. Di platform sekunder seperti Grintahub, pilihan tiket untuk tempat duduk reguler mulai sekitar 100 SAR.

Untuk mendapatkan tiket dengan harga termurah, segera beli saat penjualan untuk umum dibuka atau periksa tiket yang tersedia di platform jual beli tepercaya sebelum harganya naik.

Shabab Al-Ahli Dubai FC vs Esteghlal di Liga Champions Asia Elite: Semua yang perlu diketahui

Performa Shabab Al-Ahli Dubai FC vs Esteghlal

Shabab Al-Ahli Dubai FC mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Pada laga terbarunya, mereka menang 1-0 atas Tractor di Liga Champions Asia Elite pada 14 September. Sebelumnya, mereka juga meraih kemenangan 2-0 atas Al-Dhafra. Kekalahan 1-3 dari Al-Jazira menjadi titik terendah dalam rentang tersebut. Dalam lima pertandingan itu, mereka mencetak lima gol dan kebobolan empat kali.

Lima pertandingan terakhir Esteghlal menunjukkan permainan yang solid, bukan atraktif, di kompetisi domestik, dengan tiga hasil imbang dan satu kemenangan di Liga Pro Teluk Persia sebelum berlaga di kompetisi Asia. Mereka mengalahkan Paykan 1-0, bermain imbang 0-0 melawan Aluminium Arak dan Foolad Khuzestan, serta bermain imbang 1-1 melawan Persepolis. Kemenangan 3-0 atas Al-Sadd di Liga Champions Asia Elite pada 14 September menjadi hasil paling menonjol. Mereka pun mencatat dua kemenangan dalam lima laga terakhir, dengan lima gol dicetak dan satu gol kebobolan.

ALA

ALA - Performa

ALW
M0-1
ALJ
K1-3
UFC
S1-1
TRA
M1-0
ITT
M1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
EST

EST - Performa

ARA
S0-0
PAY
M1-0
ALS
M3-0
TRA
S1-1
ALG
M1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/2
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Shabab Al-Ahli Dubai FC vs Esteghlal: Rekor pertemuan terkini

Kedua klub telah dua kali bertemu di Liga Champions Asia Elite, dan kedua pertandingan berakhir dengan skor ketat. Pertemuan terakhir, yang dimainkan pada April 2017 dengan Esteghlal sebagai tuan rumah, berakhir 1-1. Sebelumnya, pada Februari 2017, Shabab Al-Ahli Dubai FC menang 2-1 di kandang. Dalam dua pertemuan tersebut, masing-masing tim mencatat satu kemenangan dan satu hasil imbang, sementara Shabab Al-Ahli sedikit unggul dalam jumlah gol yang dicetak.

Head to Head

Shabab Al-Ahli Dubai FCSeriEsteghlal
1
1
0
AFC Champions League Elite
Esteghlal badge
Esteghlal
EST
1
Shabab Al-Ahli Dubai FC badge
Shabab Al-Ahli Dubai FC
ALA
1
FT
AFC Champions League Elite
Shabab Al-Ahli Dubai FC badge
Shabab Al-Ahli Dubai FC
ALA
2
Esteghlal badge
Esteghlal
EST
1
FT
3Gol yang Dicetak2
Pertandingan lebih dari 2.5 gol1/2
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/2


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