Shabab Al Ahli berhadapan dengan Al Qadsiah dalam laga besar fase grup AFC Champions League Elite. Pertandingan yang sangat dinantikan ini menjanjikan persaingan sengit dan aksi sepakbola menarik bagi para pendukung di seluruh kawasan.

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Kapan pertandingan Shabab Al-Ahli Dubai FC vs Al Qadsiah di AFC Champions League Elite dimulai?

Informasi resmi mengenai siaran pertandingan Shabab Al-Ahli Dubai FC vs Al Qadsiah di AFC Champions League Elite saat ini belum tersedia. Periksa kembali menjelang sepak mula untuk mengetahui saluran TV dan layanan streaming langsung yang telah dikonfirmasi.

AFC Champions League Elite - Pekan 5 24 Nov 2026 - 11.00

Di mana membeli tiket Shabab Al Ahli vs Al Qadsiah?

Tempat terbaik untuk mendapatkan kursi adalah melalui portal penjualan tiket resmi klub dan turnamen. Para penggemar dianjurkan untuk memeriksa kanal resmi terlebih dahulu saat alokasi tiket mulai tersedia menjelang hari pertandingan.

Platform penjualan kembali Grintahub bisa menjadi pilihan jika tiket yang tercantum di situs resmi telah habis. Anda dapat melihat kursi yang tersedia dan membeli tiket untuk laga AFC Champions League Elite ini melalui halaman khusus penjualan tiket di Grintahub.

Berapa harga tiket Shabab Al Ahli vs Al Qadsiah?

Mendapatkan tiket termurah kerap menjadi tujuan utama baik bagi penggemar yang bepergian maupun pendukung setempat. Jika dibeli melalui kanal resmi klub, harga tiket masuk umum standar untuk pertandingan ini mulai dari SAR 30 dan umumnya mencapai SAR 150 untuk kursi di tribun bawah.

Di pasar penjualan kembali seperti Grintahub, harga tiket masuk umum mulai dari sekitar SAR 60. Membeli secepatnya adalah strategi terbaik untuk mendapatkan harga terendah sebelum permintaan meningkat menjelang hari pertandingan.

Shabab Al-Ahli Dubai FC vs Al Qadsiah di AFC Champions League Elite: Semua yang perlu diketahui

Performa Shabab Al-Ahli Dubai FC vs Al Qadsiah

Shabab Al-Ahli meraih tiga kemenangan dan menelan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir, dengan catatan tiga menang, nol imbang, dan dua kalah. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 2-0 dari Sharjah di ADNOC Pro League, setelah sebelumnya kalah 2-0 dari Al Hilal di AFC Champions League Elite. Sebelum dua kekalahan tersebut, mereka dua kali mengalahkan Al-Ain dan menang 2-0 atas Esteghlal di AFC Champions League Elite. Dalam lima pertandingan itu, Shabab Al-Ahli mencetak sembilan gol dan kebobolan empat kali.

Al Qadsiah meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 5-0 atas Al-Gharafa di AFC Champions League Elite, setelah sebelumnya menang 6-0 atas Al Riyadh di Liga Pro Saudi. Satu-satunya kekalahan dalam rangkaian itu terjadi saat Al Hilal menundukkan mereka 3-2. Qadsiah mencetak 15 gol dan kebobolan enam kali dalam lima pertandingan tersebut.

Shabab Al-Ahli Dubai FC vs Al Qadsiah: Rekor pertemuan terkini

Data pertemuan terkini antara Shabab Al-Ahli Dubai FC dan Al Qadsiah belum tersedia. Informasi mengenai riwayat pertemuan mereka akan ditambahkan saat tersedia.