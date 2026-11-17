Shabab Al Ahli berhadapan dengan Al Qadsiah dalam pertandingan besar fase grup Liga Champions Asia Elite. Laga yang sangat dinantikan ini menjanjikan persaingan sengit dan aksi sepak bola menarik bagi para pendukung di seluruh kawasan.

GOAL menyajikan semua informasi yang Anda butuhkan mengenai detail pertandingan dan harga tiket. Simak cara mendapatkan tiket sekarang dan mendukung langsung tim favorit Anda.

Kapan Shabab Al-Ahli Dubai FC vs Al Qadsiah di Liga Champions Asia Elite dimulai?

Informasi resmi mengenai siaran Shabab Al-Ahli Dubai FC vs Al Qadsiah di Liga Champions Asia Elite saat ini belum tersedia. Periksa kembali menjelang pertandingan untuk mengetahui saluran televisi dan layanan streaming yang telah dikonfirmasi.

AFC Champions League Elite - Pekan 5 24 Nov 2026 - 11.00

Di mana membeli tiket Shabab Al Ahli vs Al Qadsiah?

Tempat terbaik untuk mendapatkan kursi adalah portal penjualan tiket resmi klub dan turnamen. Penggemar disarankan untuk terlebih dahulu memeriksa kanal resmi saat alokasi tiket tersedia menjelang hari pertandingan.

Platform penjualan kembali Grintahub bisa menjadi pilihan jika tiket di situs resmi telah habis. Anda dapat melihat kursi yang tersedia dan membeli tiket pertandingan Liga Champions Asia Elite ini melalui halaman khusus di Grintahub.

Berapa harga tiket Shabab Al Ahli vs Al Qadsiah?

Mendapatkan tiket termurah kerap menjadi tujuan utama penggemar yang bepergian maupun pendukung setempat. Jika dibeli melalui kanal resmi klub, harga tiket masuk umum standar untuk pertandingan ini dimulai dari SAR 30 dan umumnya mencapai SAR 150 untuk kursi di tribun bawah.

Di pasar penjualan kembali seperti Grintahub, harga tiket masuk umum dimulai dari sekitar SAR 60. Bertindak cepat adalah cara terbaik untuk mendapatkan harga terendah sebelum permintaan meningkat menjelang hari pertandingan.

Shabab Al-Ahli Dubai FC vs Al Qadsiah di Liga Champions Asia Elite: Semua yang perlu diketahui

Performa Shabab Al-Ahli Dubai FC vs Al Qadsiah

Shabab Al-Ahli meraih tiga kemenangan dan menelan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir, dengan catatan tiga menang, nol seri, dan dua kalah. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 0-2 dari Sharjah di ADNOC Pro League, setelah sebelumnya kalah 0-2 dari Al Hilal di Liga Champions Asia Elite. Sebelum dua kekalahan itu, mereka dua kali mengalahkan Al-Ain dan menang 2-0 atas Esteghlal di Liga Champions Asia Elite. Dalam lima pertandingan tersebut, Shabab Al-Ahli mencetak sembilan gol dan kebobolan empat.

Al Qadsiah meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 5-0 atas Al-Gharafa di Liga Champions Asia Elite, setelah sebelumnya menang 6-0 atas Al Riyadh di Liga Pro Saudi. Satu-satunya kekalahan dalam rangkaian itu terjadi saat Al Hilal mengalahkan mereka 3-2. Qadsiah mencetak 15 gol dan kebobolan enam dalam lima pertandingan tersebut.

Shabab Al-Ahli Dubai FC vs Al Qadsiah: Rekor pertemuan terkini

Data pertemuan Shabab Al-Ahli Dubai FC dan Al Qadsiah dalam beberapa laga terakhir tidak tersedia. Informasi mengenai riwayat pertemuan mereka akan ditambahkan jika tersedia.