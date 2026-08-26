Sevilla akan menghadapi Valencia pada Minggu, 13 September 2026, di Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, Seville.

Dalam pertemuan liga sebelumnya pada Maret 2026, Valencia meraih kemenangan tandang 2-0 yang cukup nyaman di venue yang sama ini. Para penggemar sangat menantikan duel bersejarah di kasta tertinggi sepakbola Spanyol ini sebagai ujian kekuatan tradisional antara dua tim mapan di kompetisi tersebut.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Sevilla vs Valencia, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Sevilla vs Valencia di LaLiga?

Sevilla vs Valencia digelar di Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, Seville, dengan detail kick-off yang masih akan dikonfirmasi.

LaLiga - Pekan 5 11 Sep 2026 - 15.00 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Bagaimana cara membeli tiket Sevilla vs Valencia di LaLiga?

Untuk membeli tiket pertandingan LaLiga mendatang antara Sevilla FC dan Valencia CF, Anda bisa mengikuti langkah-langkah standar berikut:

Situs web resmi klub: Cara paling langsung dan tepercaya untuk mendapatkan tiket adalah melalui portal penjualan tiket resmi di situs web resmi Sevilla FC, karena mereka menjadi tuan rumah pertandingan ini di Stadion Ramón Sánchez Pizjuán.

Penjualan prioritas untuk anggota: Tiket biasanya lebih dulu tersedia untuk anggota klub dan pemegang tiket musiman sebelum dibuka untuk publik umum. Pantau periode penjualan resmi yang diumumkan klub.

Marketplace sekunder: Jika tiket resmi habis terjual atau Anda mencari pengaturan tempat duduk tertentu, platform pertukaran tiket sekunder dan situs penjual ulang, seperti StubHub, sering mencantumkan tiket untuk laga LaLiga dengan permintaan tinggi.

Loket stadion: Bergantung pada ketersediaan menjelang hari pertandingan, tiket terkadang bisa dibeli langsung di loket stadion di Seville, meski ketersediaan untuk laga populer jarang terjamin.

Berapa harga tiket Sevilla vs Valencia di LaLiga?

Harga tiket untuk laga LaLiga Sevilla vs Valencia umumnya bervariasi tergantung lokasi kursi, kategori, dan apakah Anda membelinya melalui kanal resmi klub atau platform jual ulang sekunder.

Harga awal: Tiket level masuk di marketplace sekunder, seperti StubHub, biasanya mulai dari sekitar €50 hingga €55 (kurang lebih setara dengan 63 USD) untuk tempat duduk di tier atas atau di belakang gawang.

Harga rata-rata: Tiket reguler di berbagai blok sisi lapangan dan tribune standar sering kali rata-rata berada di kisaran €260 hingga €270 (kurang lebih setara dengan 348 USD), tergantung permintaan dan ketersediaan.

Opsi VIP dan hospitality: Opsi tempat duduk premium dan paket hospitality eksekutif dengan akses lounge dipatok dengan harga yang jauh lebih tinggi, dan sering meningkat tergantung tingkatannya.

Sevilla vs Valencia di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Sevilla vs Valencia

Sevilla memenangi empat dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Dua hasil terbaru mereka di LaLiga adalah kemenangan kandang 2-1 atas Rayo Vallecano dan kemenangan tandang 3-1 di markas Athletic Bilbao, dengan yang terakhir menjadi penampilan terbaru mereka pada 22 Agustus. Satu-satunya kekalahan dalam rangkaian ini terjadi dalam laga uji coba pramusim melawan Bayer Leverkusen dengan skor 2-1. Dalam lima pertandingan tersebut, Sevilla mencetak delapan gol dan kebobolan lima, menunjukkan kemampuan konsisten untuk mencetak gol.

Lima pertandingan terakhir Valencia menunjukkan cerita yang lebih beragam. Hasil kompetitif terbaru mereka adalah imbang 0-0 di markas Celta Vigo pada 22 Agustus, yang merupakan laga pembuka LaLiga mereka. Sebelum itu, catatan pramusim mereka mencakup kemenangan 2-0 atas Hercules, tetapi juga kekalahan dari CD Teruel dan Newcastle United. Valencia mencetak empat gol dan kebobolan empat dalam empat pertandingan pramusim tersebut, dengan hasil imbang melawan Celta menambah satu clean sheet dalam catatan mereka.

Sevilla vs Valencia: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada 21 Maret 2026, ketika Valencia menang 2-0 di Estadio Ramon Sanchez Pizjuan dalam laga LaLiga. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 1-1 di Estadio Mestalla pada Desember 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di LaLiga, Valencia menang dua kali dan Sevilla sekali, dengan dua hasil imbang juga tercatat. Lima pertandingan itu menghasilkan total 10 gol.

Klasemen Sevilla vs Valencia

Dalam klasemen LaLiga saat ini, Sevilla berada di posisi pertama sementara Valencia menempati posisi ke-12.