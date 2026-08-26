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Cara mendapatkan tiket Sevilla vs Valencia: harga LaLiga, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

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Sevilla menghadapi Valencia di LaLiga. Begini cara Anda bisa mengamankan tiketnya

Sevilla akan menghadapi Valencia pada Minggu, 13 September 2026, di Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, Seville.

Dalam pertemuan liga sebelumnya pada Maret 2026, Valencia meraih kemenangan tandang 2-0 yang cukup nyaman di venue yang sama ini. Para penggemar sangat menantikan duel bersejarah di kasta tertinggi sepakbola Spanyol ini sebagai ujian kekuatan tradisional antara dua tim mapan di kompetisi tersebut.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Sevilla vs Valencia, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Sevilla vs Valencia di LaLiga?

Sevilla vs Valencia digelar di Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, Seville, dengan detail kick-off yang masih akan dikonfirmasi.

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LaLiga - Pekan 5
Estadio R. Sanchez Pizjuan

Bagaimana cara membeli tiket Sevilla vs Valencia di LaLiga?

Untuk membeli tiket pertandingan LaLiga mendatang antara Sevilla FC dan Valencia CF, Anda bisa mengikuti langkah-langkah standar berikut:

  • Situs web resmi klub: Cara paling langsung dan tepercaya untuk mendapatkan tiket adalah melalui portal penjualan tiket resmi di situs web resmi Sevilla FC, karena mereka menjadi tuan rumah pertandingan ini di Stadion Ramón Sánchez Pizjuán.
  • Penjualan prioritas untuk anggota: Tiket biasanya lebih dulu tersedia untuk anggota klub dan pemegang tiket musiman sebelum dibuka untuk publik umum. Pantau periode penjualan resmi yang diumumkan klub.
  • Marketplace sekunder: Jika tiket resmi habis terjual atau Anda mencari pengaturan tempat duduk tertentu, platform pertukaran tiket sekunder dan situs penjual ulang, seperti StubHub, sering mencantumkan tiket untuk laga LaLiga dengan permintaan tinggi.
  • Loket stadion: Bergantung pada ketersediaan menjelang hari pertandingan, tiket terkadang bisa dibeli langsung di loket stadion di Seville, meski ketersediaan untuk laga populer jarang terjamin.

Berapa harga tiket Sevilla vs Valencia di LaLiga?

Harga tiket untuk laga LaLiga Sevilla vs Valencia umumnya bervariasi tergantung lokasi kursi, kategori, dan apakah Anda membelinya melalui kanal resmi klub atau platform jual ulang sekunder.

  • Harga awal: Tiket level masuk di marketplace sekunder, seperti StubHub, biasanya mulai dari sekitar €50 hingga €55 (kurang lebih setara dengan 63 USD) untuk tempat duduk di tier atas atau di belakang gawang.
  • Harga rata-rata: Tiket reguler di berbagai blok sisi lapangan dan tribune standar sering kali rata-rata berada di kisaran €260 hingga €270 (kurang lebih setara dengan 348 USD), tergantung permintaan dan ketersediaan.
  • Opsi VIP dan hospitality: Opsi tempat duduk premium dan paket hospitality eksekutif dengan akses lounge dipatok dengan harga yang jauh lebih tinggi, dan sering meningkat tergantung tingkatannya.

Sevilla vs Valencia di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Sevilla vs Valencia

Sevilla memenangi empat dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Dua hasil terbaru mereka di LaLiga adalah kemenangan kandang 2-1 atas Rayo Vallecano dan kemenangan tandang 3-1 di markas Athletic Bilbao, dengan yang terakhir menjadi penampilan terbaru mereka pada 22 Agustus. Satu-satunya kekalahan dalam rangkaian ini terjadi dalam laga uji coba pramusim melawan Bayer Leverkusen dengan skor 2-1. Dalam lima pertandingan tersebut, Sevilla mencetak delapan gol dan kebobolan lima, menunjukkan kemampuan konsisten untuk mencetak gol.

Lima pertandingan terakhir Valencia menunjukkan cerita yang lebih beragam. Hasil kompetitif terbaru mereka adalah imbang 0-0 di markas Celta Vigo pada 22 Agustus, yang merupakan laga pembuka LaLiga mereka. Sebelum itu, catatan pramusim mereka mencakup kemenangan 2-0 atas Hercules, tetapi juga kekalahan dari CD Teruel dan Newcastle United. Valencia mencetak empat gol dan kebobolan empat dalam empat pertandingan pramusim tersebut, dengan hasil imbang melawan Celta menambah satu clean sheet dalam catatan mereka.

SEV

SEV - Performa

B04
K2-1
RAY
M2-1
ATH
M1-3
ATM
K1-3
ESP
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
5/5
VAL

VAL - Performa

HER
M2-0
CEL
S0-0
BET
K0-1
COR
K3-1
BAR
K0-5
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
3/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5

Sevilla vs Valencia: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada 21 Maret 2026, ketika Valencia menang 2-0 di Estadio Ramon Sanchez Pizjuan dalam laga LaLiga. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 1-1 di Estadio Mestalla pada Desember 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di LaLiga, Valencia menang dua kali dan Sevilla sekali, dengan dua hasil imbang juga tercatat. Lima pertandingan itu menghasilkan total 10 gol.

Head to Head

SevillaSeriValencia
0
3
2
LaLiga
Sevilla badge
Sevilla
SEV
0
Valencia badge
Valencia
VAL
2
FT
LaLiga
Valencia badge
Valencia
VAL
1
Sevilla badge
Sevilla
SEV
1
FT
LaLiga
Valencia badge
Valencia
VAL
1
Sevilla badge
Sevilla
SEV
0
FT
LaLiga
Sevilla badge
Sevilla
SEV
1
Valencia badge
Valencia
VAL
1
FT
LaLiga
Valencia badge
Valencia
VAL
0
Sevilla badge
Sevilla
SEV
0
FT
2Gol yang Dicetak5
Pertandingan lebih dari 2.5 gol0/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Klasemen Sevilla vs Valencia

Dalam klasemen LaLiga saat ini, Sevilla berada di posisi pertama sementara Valencia menempati posisi ke-12.

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
M
M
M
M
M
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
M
M
M
K
M
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
S
M
M
M
K
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
K
M
M
K
M
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
K
M
M
S
K
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
S
K
K
M
M
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
S
K
S
M
M
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
M
K
M
S
M
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
M
M
K
K
K
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
S
S
M
M
K
11
GetafeGetafeGET
722347-38
M
K
S
S
K
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
S
M
K
M
K
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
S
K
K
K
M
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
M
S
S
S
K
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
K
K
M
S
K
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
K
K
M
K
M
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
K
K
S
M
S
18
ElcheElcheELC
71241117-65
M
K
S
K
K
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
K
M
K
K
K
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
K
K
S
S
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

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