Sevilla menjamu Real Betis pada Sabtu, 21 November 2026, di Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla.

Dalam pertemuan terakhir mereka di liga pada 1 Maret 2026, kedua tim bermain imbang 2-2 dalam laga menarik di Estadio Benito Villamarín. Sebelum hasil imbang dengan banyak gol itu, Real Betis meraih kemenangan tandang meyakinkan 2-0 atas Sevilla di Ramón Sánchez Pizjuán pada November 2025.

Simak panduan dari GOAL tentang segala hal yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Sevilla vs Real Betis, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Sevilla vs Real Betis di LaLiga dimulai?

Sevilla vs Real Betis berlangsung di Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla, pada Sabtu, 21 November 2026.

LaLiga - Pekan 13 21 Nov 2026 - 12.30 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Bagaimana cara membeli tiket Sevilla vs Real Betis di LaLiga?

Berikut pilihan umum untuk membeli tiket derbi Sevilla vs Real Betis di LaLiga:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Cara paling langsung dan tepercaya untuk membeli tiket asli adalah melalui portal penjualan tiket resmi Sevilla FC (saat bermain di kandang di Ramón Sánchez Pizjuán) atau Real Betis (untuk pertandingan di Benito Villamarín).

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan LaLiga mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Sevilla vs Real Betis di LaLiga?

Berikut perkiraan harga tiket pertandingan Sevilla vs Real Betis di LaLiga:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum: Harga resmi tiket standar umumnya berkisar dari sekitar €30 hingga €150 .

Harga resmi tiket standar umumnya berkisar dari sekitar . Paket hospitality & VIP: Biasanya berkisar dari €350 hingga €500 lebih per tiket.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Tribune atas, belakang gawang, atau kategori 4: Mulai sekitar €100 hingga €230 .

Mulai sekitar . Kategori 1, 2, atau tribune bawah di sisi panjang lapangan: Berkisar dari €250 hingga €450 .

Berkisar dari . Penjualan kembali tiket VIP / premium: Harga paket hospitality premium atau kursi eksklusif di bagian tengah kerap berada di kisaran €400 hingga lebih dari €1.000, akibat tingginya permintaan lokal dan terbatasnya ketersediaan.

Sevilla vs Real Betis di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Sevilla vs Real Betis

Sevilla mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Pada laga terbarunya di LaLiga, Sevilla kalah 4-1 dari Real Madrid. Sevilla juga kalah 1-3 dari Barcelona dalam rangkaian lima laga tersebut. Hasil imbang 3-3 melawan Levante dan kemenangan tandang 1-0 atas Deportivo de A Coruña menjadi satu-satunya hasil positif Sevilla dalam lima pertandingan itu. Sepanjang periode tersebut, Sevilla mencetak enam gol dan kebobolan tiga belas gol.

Real Betis meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhirnya. Hasil terbarunya adalah kemenangan 1-0 atas Feyenoord di Liga Champions, setelah sebelumnya menang 3-2 atas FC Porto di kompetisi Eropa dan 5-2 atas Osasuna di liga. Satu-satunya kekalahan Betis terjadi saat mereka takluk 2-5 dari Barcelona. Dalam lima pertandingan itu, Betis mencetak sebelas gol dan kebobolan sembilan gol.

Sevilla vs Real Betis: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua klub berlangsung pada Maret 2026, ketika Real Betis dan Sevilla bermain imbang 2-2 dalam pertandingan LaLiga di Estadio Benito Villamarín. Sebelumnya, Sevilla kalah 0-2 dari Betis di Ramón Sánchez Pizjuán pada November 2025. Dalam lima pertemuan terakhir, Real Betis menang dua kali, Sevilla menang sekali, dan dua pertandingan berakhir imbang.