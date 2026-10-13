Sevilla menjamu Osasuna pada Senin, 26 Oktober 2026, di Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, Sevilla.

Pertemuan kedua tim di Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán kerap berlangsung ketat, dengan hasil imbang minim gol maupun kemenangan tipis tuan rumah. Namun, Osasuna menunjukkan kemampuannya mengalahkan tim asal Andalusia itu lewat kemenangan 2-1 dalam pertemuan terakhir mereka di liga.

Simak panduan dari GOAL mengenai cara mendapatkan tiket Sevilla vs Osasuna, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Sevilla vs Osasuna di LaLiga dimulai?

Laga Sevilla vs Osasuna dimulai di Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, Sevilla, pada Senin, 26 Oktober 2026.

LaLiga - Pekan 10 26 Okt 2026 - 16.00 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Bagaimana cara membeli tiket Sevilla vs Osasuna di LaLiga?

Berikut pilihan utama untuk membeli tiket Sevilla FC vs CA Osasuna di Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán:

1. Loket resmi klub

Situs resmi Sevilla FC: Membeli langsung melalui portal tiket resmi Sevilla FC adalah cara paling tepercaya. Tiket dijual sesuai harga resmi tanpa biaya tambahan dari penjual kembali.

Loket tiket stadion: Sisa tiket reguler dapat dibeli langsung di loket tiket (Taquillas) Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán menjelang hari pertandingan.

2. Platform penjualan kembali tiket

Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket melalui kanal resmi klub sudah habis, tiket reguler sering kali masih tersedia di platform penjualan kembali seperti StubHub . Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan LaLiga mendatang ketika alokasi dari kanal utama telah habis.

Berapa harga tiket Sevilla vs Osasuna di LaLiga?

Untuk pertandingan LaLiga reguler seperti Sevilla FC vs CA Osasuna, harga tiket umumnya bervariasi menurut kategori tempat duduk dan permintaan:

1. Harga langsung dari klub resmi

Jika dibeli langsung melalui kanal resmi Sevilla FC, harga resmi tiket reguler biasanya berkisar antara:

Di belakang gawang (Gol Norte / Gol Sur): €30–€50

Tribun samping (Fondo / Preferencia - Tingkat atas): €50–€75

Tribun samping (Fondo / Preferencia - Tingkat bawah / Tengah): €75–€120+

2. Platform penjualan kembali tiket

Jika tiket resmi melalui penjualan langsung klub telah habis, platform penjualan kembali seperti StubHubmenawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Harga terendah / Tiket reguler: sekitar €50–€60

Harga tiket rata-rata: sekitar €90–€150

Paket VIP dan layanan premium: Mulai sekitar €220 hingga lebih dari €1.500 untuk akses ke lounge premium dan tempat duduk kelas atas.

Sevilla vs Osasuna di LaLiga: Semua yang perlu diketahui

Performa Sevilla vs Osasuna

Sevilla menghadapi pertandingan ini dengan catatan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhirnya di LaLiga. Dalam periode itu, mereka mencetak lima gol dan kebobolan enam kali. Hasil terakhir mereka adalah kekalahan kandang 3-1 dari Barcelona. Sebelumnya, mereka meraih dua kemenangan beruntun di liga, masing-masing 1-0 atas Valencia dan Deportivo de A Coruña. Satu-satunya kekalahan lain dalam periode tersebut terjadi saat menghadapi Atletico Madrid pada akhir Agustus, juga dengan skor 3-1.

Performa terkini Osasuna kurang menggembirakan. Tim asuhan Ramis hanya memenangi satu dari lima laga terakhirnya di liga, dengan satu hasil imbang dan tiga kekalahan. Kemenangan atas Getafe menjadi satu-satunya hasil positif mereka. Osasuna gagal mencetak gol dalam tiga pertandingan terakhir dan kebobolan empat gol saat terakhir kali menghadapi Atletico Madrid. Mereka telah kebobolan lima belas gol dalam empat pertandingan.

Sevilla vs Osasuna: Rekor pertemuan terakhir

Kedua tim terakhir bertemu pada April 2026, ketika Osasuna menjamu Sevilla dan menang 2-1 di LaLiga. Dalam lima pertemuan terakhir, catatan mereka berimbang: masing-masing meraih dua kemenangan, sementara satu pertandingan berakhir imbang. Di kandang, Sevilla mencatat kemenangan 1-0 atas Osasuna pada November 2025. Dua pertemuan lain di Sánchez-Pizjuán berakhir imbang 1-1.