Sevilla menjamu Malaga pada Minggu, 6 Desember 2026, di Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla.

Pertemuan kompetitif terakhir kedua tim terjadi pada musim LaLiga 2017-18, yang berakhir dengan kemenangan tipis 1-0 Sevilla di kandang Malaga, La Rosaleda. Pertemuan-pertemuan sebelumnya kerap berlangsung sengit, termasuk laga seru enam gol pada Mei 2017 yang berakhir dengan kemenangan 4-2 untuk Málaga.

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Kapan laga Sevilla vs Malaga di LaLiga dimulai?

Laga Sevilla vs Malaga dimulai pada Minggu, 6 Desember 2026, di Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla.

LaLiga - Pekan 15 6 Des 2026 - 09.00 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Bagaimana cara membeli tiket Sevilla vs Malaga di LaLiga?

Berikut pilihan untuk membeli tiket pertandingan Sevilla vs Malaga di LaLiga mendatang:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Membeli langsung melalui situs web resmi atau loket tiket Sevilla FC merupakan cara paling aman dan resmi untuk mendapatkan tiket, terutama dari penjualan untuk umum dan alokasi bagi anggota.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan LaLiga mendatang ketika alokasi dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Sevilla vs Malaga di LaLiga?

Berikut kisaran harga tiket untuk pertandingan Sevilla vs Malaga di LaLiga mendatang:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum: Biasanya berkisar dari €30 hingga €120 .

Biasanya berkisar dari . Paket hospitality resmi klub: Umumnya mulai dari sekitar €200 hingga €450 lebih.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi habis melalui penjualan langsung klub, platform tiket sekunder seperti StubHub. menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket jual kembali standar: Mulai dari sekitar €60 hingga €90

Mulai dari sekitar Kursi premium atau yang banyak diminati: Harganya sering kali naik dari €150 hingga €350 lebih.

Sevilla vs Malaga di LaLiga: Semua yang perlu diketahui

Performa Sevilla vs Malaga

Sevilla mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Salah satu laga dalam periode itu berakhir dengan kekalahan 1-3 dari Getafe di LaLiga, sementara mereka juga kalah 4-1 dari Real Madrid. Hasil positif diraih melalui kemenangan 2-0 atas Osasuna di liga dan kemenangan atas Sporting Hortaleza di Copa del Rey. Adapun hasil terbaru Sevilla sebelum pertandingan ini adalah imbang 0-0 dengan Deportivo Alavés. Sevilla mencetak enam gol dan kebobolan delapan kali dalam lima pertandingan tersebut.

Malaga meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhirnya. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 1-2 dari Racing Santander di liga. Dalam periode itu, mereka juga kalah 2-1 dari Real Betis dan 2-5 dari Real Sociedad. Kemenangan atas Sporting de Alcazar di Copa del Rey dan hasil imbang 1-1 dengan Deportivo Alavés menjadi satu-satunya hasil positif mereka. Malaga mencetak enam gol dan kebobolan 13 kali dalam lima pertandingan tersebut.

Sevilla vs Malaga: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua klub berlangsung pada Februari 2018, ketika Sevilla menang 1-0 di kandang Malaga dalam laga LaLiga. Dalam lima pertemuan terakhir, yang semuanya berlangsung di LaLiga, Sevilla memiliki rekor lebih baik dengan empat kemenangan berbanding satu milik Malaga. Sevilla mencetak sembilan gol dalam pertandingan-pertandingan tersebut, sementara Malaga mencetak tujuh gol.