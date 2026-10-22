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LaLiga
team-logoSevilla
Estadio R. Sanchez Pizjuan
team-logoDeportivo Alaves
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Cara mendapatkan tiket Sevilla vs Deportivo Alaves: Harga tiket LaLiga, informasi pertandingan, penjualan tiket menjelang laga, dan lainnya

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Sevilla
Deportivo Alaves
LaLiga

Sevilla menghadapi Deportivo Alaves di La Liga. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Dalam pertemuan terakhir mereka di liga pada 14 Februari 2026, di Ramón Sánchez Pizjuán, kedua tim bermain imbang 1-1 dalam laga sengit.

Sebelum hasil imbang di liga itu, Deportivo Alavés meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla dalam pertemuan mereka di Copa del Rey pada Desember 2025.

Kapan Sevilla vs Deportivo Alavés di LaLiga dimulai?

Sevilla vs Deportivo Alavés berlangsung di Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla, pada Minggu, 8 November 2026.

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LaLiga - Pekan 12
Estadio R. Sanchez Pizjuan

Bagaimana cara membeli tiket Sevilla vs Deportivo Alavés di LaLiga?

Untuk mendapatkan tiket pertandingan LaLiga mendatang antara Sevilla dan Deportivo Alavés di Stadion Ramón Sánchez Pizjuán, ada beberapa pilihan utama, bergantung pada seberapa awal Anda ingin memesan dan apakah Anda anggota resmi klub:

1. Kanal resmi klub

  • Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat membeli tiket pertandingan reguler langsung melalui platform penjualan tiket resmi Sevilla FC. Penjualan tiket untuk masyarakat umum biasanya dibuka sekitar 5 hingga 7 hari sebelum laga dimulai. Jika tiket pertandingan tampak habis, Anda dapat memeriksanya kembali sekitar 48 jam sebelum laga dimulai, ketika pemegang tiket musiman kerap mengembalikan kursi yang tidak mereka gunakan kepada klub.

2. Pasar tiket sekunder

  • Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan LaLiga mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis. Harga tiket yang dijual kembali antarpenggemar dapat berubah-ubah, jadi pastikan Anda memeriksa syarat dan ketentuan platform tempat Anda membeli tiket.

Berapa harga tiket Sevilla vs Deportivo Alavés di LaLiga?

Berikut rincian harga tiket pertandingan LaLiga antara Sevilla dan Deportivo Alavés, baik melalui kanal resmi klub maupun pasar tiket sekunder:

1. Kanal resmi klub

  • Tiket masuk umum / kursi standar: Harga tiket standar umumnya berkisar €30 hingga €90, bergantung pada tingkat dan blok tribun stadion.
  • Tribun utama (Preferencia): Harga kursi premium di tingkat bawah atau bagian tengah tribun utama, dengan tempat duduk beratap, berkisar €90 hingga lebih dari €250.
  • Paket VIP & hospitality: Harga paket eksekutif resmi yang mencakup kursi berbantalan, akses ke ruang tunggu, dan layanan makanan dan minuman biasanya berkisar €150 hingga lebih dari €500.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi habis melalui penjualan utama klub, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

  • Harga jual kembali terendah: Harga awal untuk pertandingan ini sekitar €40 hingga €55 untuk tempat duduk di tribun atas atau belakang gawang.
  • Harga rata-rata di pasar: Rata-rata sekitar €195 hingga €210 di berbagai bagian tribun.
  • Jual kembali tiket sisi panjang lapangan & premium: Harga kursi dengan posisi lebih baik di sisi panjang lapangan atau tingkat bawah tribun umumnya berkisar €125 hingga lebih dari €240, bergantung pada ketersediaan dan permintaan menjelang hari pertandingan.

Sevilla vs Deportivo Alavés di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Sevilla vs Deportivo Alavés

Sevilla menghadapi pertandingan ini dengan catatan terbaru yang beragam, yakni dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga terakhirnya di semua kompetisi. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 1-3 dari Aston Villa dalam pertandingan persahabatan, setelah sebelumnya kalah 1-3 dari Barcelona di LaLiga. Di sisi positif, mereka mengalahkan Deportivo de A Coruna 1-0 di laga tandang dan Valencia 1-0 di kandang dalam dua pertandingan liga berturut-turut. Dalam lima laga tersebut, Sevilla mencetak empat gol dan kebobolan delapan kali.

Alavés juga menunjukkan performa yang tidak konsisten, dengan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga terakhirnya di LaLiga. Laga terakhir mereka berakhir imbang tanpa gol melawan Athletic Bilbao, sementara kekalahan 1-0 dari Valencia menjadi hasil terberat mereka. Kemenangan 5-2 atas Osasuna menjadi penampilan paling menonjol dalam periode ini. Tim tamu mencetak delapan gol dan kebobolan empat kali dalam lima pertandingan tersebut.

SEV

SEV - Performa

COR
M0-1
BAR
K1-3
AVL
K1-3
LEV
S3-3
RMA
K4-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/13
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
ALA

ALA - Performa

SAN
K2-1
VAL
K0-1
ATH
S0-0
ATM
K1-2
CEL
K2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
3/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Sevilla vs Deportivo Alavés: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada Februari 2026, ketika Sevilla dan Alavés bermain imbang 1-1 dalam pertandingan LaLiga di Sánchez Pizjuán. Sebelumnya, Alavés mengalahkan Sevilla 1-0 di Copa del Rey pada Desember 2025. Dalam lima pertemuan terakhir, masing-masing tim meraih dua kemenangan dan sekali bermain imbang, sementara jumlah gol keduanya berimbang.

Head to Head

SevillaSeriDeportivo Alaves
1
2
2
LaLiga
Sevilla badge
Sevilla
SEV
1
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
FT
Copa del Rey
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
Sevilla badge
Sevilla
SEV
0
FT
LaLiga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
Sevilla badge
Sevilla
SEV
2
FT
LaLiga
Sevilla badge
Sevilla
SEV
1
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
FT
LaLiga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
2
Sevilla badge
Sevilla
SEV
1
FT
5Gol yang Dicetak6
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5
#MMSKGK+/-POINPerforma
1
BarcelonaBarcelonaBAR
9900399+3027
M
M
M
M
M
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
9711198+1122
M
M
M
M
M
3
Real MadridReal MadridRMA
9702239+1421
M
M
K
M
M
4
Real BetisReal BetisBET
96121614+219
K
M
S
M
M
5
Real SociedadReal SociedadRSO
95131717016
M
M
M
K
M
6
SevillaSevillaSEV
94231416-214
K
S
K
M
M
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
93241310+311
K
K
S
K
K
8
Celta VigoCelta VigoCEL
9252107+311
M
S
M
S
S
9
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
S
K
S
K
S
10
OsasunaOsasunaOSA
93241018-811
M
K
S
K
K
11
LevanteLevanteLEV
92431517-210
M
S
S
K
K
12
VillarrealVillarrealVIL
9234131309
S
K
M
M
K
13
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
823389-19
K
S
S
S
M
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
82331217-59
S
S
M
K
M
15
GetafeGetafeGET
9234511-69
S
K
M
K
S
16
EspanyolEspanyolESP
92251112-18
K
S
K
K
M
17
Racing SantanderRacing SantanderSAN
92251325-128
K
S
K
K
M
18
ElcheElcheELC
91441117-67
S
S
M
K
S
19
ValenciaValenciaVAL
9135615-96
S
S
K
M
K
20
MalagaMalagaMAL
9045618-124
K
S
K
K
S
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

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