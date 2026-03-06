Piala Raja Champions, kompetisi sistem gugur paling prestisius di Arab Saudi, telah mencapai puncak tensinya. Babak semi-final tahun ini mempertemukan para raksasa, menghadirkan Big Four kerajaan dan para penantang yang sedang naik daun dalam perebutan tempat di final bersejarah.

Bagan tahun ini menghadirkan Saudi El Clásico yang menarik ketika Al Ahli bersiap menjamu Al Hilal di Jeddah. Pada saat yang sama, kejutan turnamen ini, Al Kholood, akan menghadapi tim kuat Al Ittihad.

GOAL telah menyusun panduan definitif untuk mengamankan tempat Anda di tribun. Berikut semua yang perlu Anda ketahui untuk membeli tiket semi-final Piala Raja sekarang juga.

Kapan semi-final Piala Raja digelar?

Tahap semi-final Piala Raja 2025-26 saat ini dijadwalkan berlangsung pada pertengahan Maret.

Tanggal & Waktu Pertandingan Lokasi Tiket Rabu, 18 Maret 2026 (22.00) Al Kholood vs Al Ittihad Stadion Klub Al Hazm (Al-Rass) Tiket Rabu, 18 Maret 2026 (22.00) Al Ahli vs Al Hilal Stadion Al Inma di KASC (Jeddah) Tiket

Di mana membeli tiket semi-final Piala Raja?

Cara utama dan paling tepercaya untuk mendapatkan tiket semi-final Piala Raja adalah melalui Webook, mitra tiket resmi Federasi Sepakbola Arab Saudi dan Saudi Pro League.

Sebagian besar penjualan resmi klub akan disalurkan melalui platform ini, yang mengharuskan penggemar membuat akun dan bergabung ke antrean virtual selama periode permintaan tinggi.

Namun, karena popularitas luar biasa dari klub-klub seperti Al Hilal dan Al Ittihad, alokasi resmi sering kali habis terjual dalam hitungan menit setelah dibuka. Jika Anda mendapati tiket sudah habis terjual, alternatif terbaik adalah menggunakan marketplace sekunder seperti Ticombo.

Berapa harga tiket semi-final Piala Raja?

Harga tiket Piala Raja bervariasi tergantung venue dan profil klub yang terlibat. Semi-final umumnya mengalami sedikit kenaikan harga dibandingkan putaran-putaran sebelumnya, tetapi masih ada opsi yang terjangkau bagi penonton kasual. Saat ini, tiket termurah dimulai dari sekitar 60 SAR di pasar sekunder, meski biasanya itu untuk tribune atas atau area belakang gawang.

Berikut gambaran umum kategori harga yang bisa Anda harapkan:

General Admission: 60 SAR - 150 SAR (Nilai terbaik untuk uang Anda)

60 SAR - 150 SAR (Nilai terbaik untuk uang Anda) Kategori 1 (Sisi Lapangan): 200 SAR - 450 SAR

200 SAR - 450 SAR Premium/Silver: 500 SAR - 900 SAR

500 SAR - 900 SAR Gold/Hospitality: 1.200 SAR - 3.500+ SAR (Termasuk akses lounge dan katering)

Perlu dicatat bahwa untuk laga unggulan seperti Al Ahli vs Al Hilal, harga di platform seperti Ticombo dapat berfluktuasi berdasarkan permintaan. Jika Anda melihat tiket yang sesuai dengan anggaran, sering kali langkah bijak adalah segera mengamankannya daripada menunggu hingga mendekati hari pertandingan.

Bagaimana cara mendapatkan tiket semi-final Kings Cup?

Untuk mendapatkan tiket ini, dibutuhkan sedikit strategi. Ikuti langkah-langkah berikut agar Anda tidak ketinggalan aksi:

Pantau saluran resmi: Ikuti Federasi Sepakbola Arab Saudi (SAFF) dan klub-klub terkait (Al Hilal, Al Ahli, Al Ittihad) di media sosial. Mereka biasanya mengumumkan waktu dan tanggal pasti untuk "Penjualan Umum" melalui Webook. Daftar lebih awal: Buat akun Anda di Webook.com dan Ticombo terlebih dahulu. Ini menghemat detik-detik berharga saat tiket dirilis dan lalu lintas situs melonjak. Cek pasar penjualan ulang: Jika Anda melewatkan penjualan awal, langsung kunjungi Ticombo. Cari paket hospitality: Jika Anda memiliki anggaran lebih besar dan ingin menghindari stres penjualan umum, carilah paket hospitality atau "Gold". Paket ini sering kali tetap tersedia lebih lama dibandingkan kursi standar.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Stadion Al Inma

Semi-final Al Ahli vs Al Hilal akan digelar di Stadion Al Inma, yang terletak di dalam kompleks bergengsi King Abdullah Sports City (KASC) di Jeddah. Sering disebut sebagai bagian dari wilayah Shining Jewel, venue ini dikenal berkat atmosfernya yang elektrik dan fasilitas mutakhirnya.

Stadion ini dirancang untuk memberikan pandangan tanpa halangan dari setiap kursi, menjadikannya salah satu pengalaman menonton sepakbola terbaik di Asia. Venue ini memiliki sistem pendingin modern untuk memastikan kenyamanan penonton bahkan selama malam yang lebih hangat di Jeddah. Bagi penggemar yang bepergian ke pertandingan, stadion ini terhubung dengan baik oleh jalan-jalan utama, meski sangat disarankan untuk tiba setidaknya dua jam sebelum kick-off.

Area parkir di kompleks KASC sangat luas tetapi cepat penuh saat laga-laga besar piala berlangsung.

Jika Anda menghadiri pertandingan Al Kholood vs Al Ittihad, yang akan berlangsung di Stadion Klub Al Hazm di Al-Rass. Meski lebih kecil dan lebih intim, stadion ini menawarkan nuansa "dekat dengan lapangan" yang membuat kejutan di ajang piala terasa semakin mungkin terjadi.