Schalke 04 menjamu VfB Stuttgart pada Sabtu, 21 November 2026, di VELTINS-Arena, Gelsenkirchen.

Dalam pertemuan kompetitif terakhir mereka pada 25 Februari 2023, FC Schalke 04 meraih kemenangan tipis 2-1 saat menjamu Stuttgart di VELTINS-Arena. Sebelum kemenangan kandang tersebut, kedua tim bermain imbang 1-1 di Stuttgart pada awal musim Bundesliga 2022–23.

Simak panduan dari GOAL tentang semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Schalke 04 vs VfB Stuttgart, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Bundesliga Schalke 04 vs VfB Stuttgart dimulai?

Schalke 04 vs VfB Stuttgart berlangsung pada Sabtu, 21 November 2026, di VELTINS-Arena, Gelsenkirchen.

Bundesliga - Pekan 10 21 Nov 2026 - 12.30 VELTINS-Arena

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Schalke 04 vs VfB Stuttgart?

Untuk mendapatkan tiket pertandingan Bundesliga mendatang antara FC Schalke 04 dan VfB Stuttgart di VELTINS-Arena, biasanya ada beberapa pilihan utama:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Pilihan paling langsung dan tepercaya adalah membeli tiket melalui portal penjualan tiket daring resmi FC Schalke 04 atau VfB Stuttgart. Anggota klub maupun penggemar umum dapat memperoleh tiket dengan harga resmi, bergantung pada tahap penjualan dan ketersediaannya.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub sudah habis terjual, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Bundesliga mendatang ketika alokasi dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Bundesliga Schalke 04 vs VfB Stuttgart?

Harga tiket pertandingan Bundesliga mendatang antara FC Schalke 04 dan VfB Stuttgart bervariasi, bergantung pada apakah Anda membelinya melalui kanal resmi klub atau pasar tiket sekunder:

1. Kanal resmi klub

Area berdiri (Stehplätze): Harga resmi untuk area berdiri dengan akses umum di VELTINS-Arena biasanya berkisar dari €15 hingga €20 .

Harga resmi untuk area berdiri dengan akses umum di VELTINS-Arena biasanya berkisar dari . Kategori tempat duduk standar (Sitzplätze): Harga tiket resmi umumnya berkisar dari €26 hingga €62, bergantung pada tingkat tribun, lokasi blok, dan kategori lawan.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis terjual, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tribun tingkat bawah & tiket berdiri yang dijual kembali secara umum: Harga mulai sekitar €80 hingga €140 , bergantung pada ketersediaan dan lokasi persisnya di tribun.

Harga mulai sekitar , bergantung pada ketersediaan dan lokasi persisnya di tribun. Tempat duduk di sisi panjang lapangan & premium yang dijual kembali: Tiket di blok yang lebih diminati atau dengan pemandangan dari sisi panjang lapangan berkisar dari €150 hingga lebih dari €270, sementara harga paket layanan premium atau tempat duduk di bagian tengah lebih tinggi lagi.

Bundesliga Schalke 04 vs VfB Stuttgart: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Schalke 04 vs VfB Stuttgart

Schalke 04 menghadapi pertandingan ini dengan performa terkini yang buruk, setelah mencatat dua kekalahan dan satu hasil imbang dalam tiga laga Bundesliga terakhir. Hasil liga teranyar mereka adalah kekalahan 0-1 dari Mainz 05, setelah sebelumnya kalah 2-1 dari Freiburg. Satu-satunya hasil positif dalam lima pertandingan terakhir mereka datang dari dua kemenangan dalam laga persahabatan, melawan Austria Lustenau dan Oberhausen. Tim asuhan Muslic kesulitan tampil konsisten dan membutuhkan permainan yang lebih baik untuk meraih poin dari laga ini.

Lima pertandingan terakhir Stuttgart menunjukkan hasil yang lebih beragam. VfB mencatat kemenangan meyakinkan 3-0 di kandang Slovan Bratislava dalam Champions League dan kemenangan 2-0 atas Paderborn di Bundesliga. Namun, mereka kalah 1-0 dari Hamburger SV dalam pertandingan teranyar dan sebelumnya juga takluk 1-0 dari Borussia Dortmund. Dalam lima laga tersebut, Stuttgart mencetak delapan gol dan kebobolan dua kali, mencerminkan tim yang mampu menghasilkan gol tetapi belum sepenuhnya konsisten.

Schalke 04 vs VfB Stuttgart: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub di Bundesliga berlangsung pada 25 Februari 2023, ketika Schalke menang 2-1 di kandang. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Stuttgart unggul dengan dua kemenangan berbanding satu milik Schalke, sementara dua pertandingan berakhir imbang. Rekor pertemuan tersebut menunjukkan bahwa laga kedua tim cenderung berlangsung ketat, tanpa ada satu pun yang mampu menunjukkan dominasi jelas atas lawannya.